Weer dansen, drinken en schuren: in discotheek Dieka zijn ze er klaar voor. ‘Ik heb er onmeunig veel zin in’

De discotheek mag weer open. Mondkapjes en anderhalve meter hoeven niet, er kan weer ouderwets gefeest worden. Dieka in Markelo trapt zaterdag meteen af.

Als er een prijs bestaat voor de meest gemeende glimlach, dan komt discotheekmanager Rik-Jan Pieffers (32) ervoor in aanmerking. Glunderend opent hij de dubbele deuren van de hoofdingang van uitgaanscentrum Dieka in het Twentse Markelo. “Hier gaat het zaterdag eindelijk weer gebeuren”, zegt hij. Een vleug opwinding klinkt door in zijn stem.

Op 7 maart vorig jaar werd er voor het laatst ouderwets op zaterdagavond gefeest in Dieka, een plattelandsdiscotheek van imposante omvang. Ingeklemd tussen weilanden doemt Dieka op als een circus voor jongeren. Op het turquoise puntdak staat een sculptuur van een olifant, het beeldmerk van Dieka. Officiële lijstjes zijn er niet, maar het uitgaanscentrum behoort met een capaciteit van meer dan vierduizend gasten tot de grootste in zijn soort in Nederland.

Met duizenden dansen in een disco kon door het virus nooit

Pieffers herinnert zich die laatste échte zaterdagavond nog. “Het was goed vol, maart behoort tot drukste periode van het jaar. Ondertussen ging het al wel over een virus en wintersporters, maar het bleef gevoelsmatig ver van ons bed”, zegt de manager. “Tot die persconferentie op donderdag 12 maart. Toen werd aangekondigd dat evenementen met meer dan honderd bezoekers voorlopig niet doorgingen. ‘Honderd!?’, dacht ik. Zaterdag bleven we dicht en zondag zei minister Rutte dat alle horeca drie weken moest sluiten.”

Die drie weken werden voor Dieka vijftien maanden. Met duizenden dansen in een discotheek, dat kon door het virus nooit. “De zaterdagavond heeft iets magisch”, zegt Pieffers in de Crossway, de grootste danszaal. In totaal heeft Dieka tien zalen, van de Molenbar tot Hendrik’s pub. Deze donderdag is alles leeg. Het ruikt er naar bier en zweet dat in het houtwerk is getrokken. De geur van decennialang gefeest.

Pieffers staat bij een paneel met honderd knopjes. Uiteraard wil hij de snufjes in de Crossway wel even laten zien. Omgekeerde piramides van stalen buizen, volgehangen met draaiende discolichten, zakken naar beneden. Lasers flitsen, marmer glimt. Vier grote spiegelbollen blinken. “Die bollen hebben we twee jaar geleden gekocht. Ze geven een prachtig effect. Ouderwetse disco, ik houd ervan.”

'De hele zaak verbouwen heeft ook geen zin’

Dieka is een echt familiebedrijf. De zaak wordt na de oorlog opgericht door de overgrootmoeder van Pieffers, Dieka Ebbekink. Zij opent op de hoek van een kruising buiten Markelo een café. Dieka’s zoon Hendrik (die gek op olifanten was) bouwde met zijn dochter Gerrie en schoonzoon Jan, de ouders van Rik-Jan, de zaak uit tot het uitgaanscentrum dat het nu is. Tegenwoordig runnen Rik-Jan en zijn broer Herbert-Jan de zaak.

Het is niet zo dat er sinds vorig jaar helemaal niets gebeurde in Dieka. Congressen, personeelsfeestjes en modeshows – Dieka is van alle markten thuis. Kleine activiteiten konden in de zomer even doorgaan. Zo trad er in de Olifantenzaal met podium een paar keer een band op. Maar de 250 gasten moesten blijven zitten.

Na enkele ‘vrije’ maanden draait het kabinet de bankschroef alweer dicht, zoals Pieffers het zegt. In het najaar moet alle horeca de deuren weer sluiten. Tijdens de eerste lockdown zijn er nog wel wat klusjes, wat restauratie- en schilderwerk. De tweede lockdown duurt langer, zonder zicht op herstel. “Je gaat alles nog een keer langs, maar de hele zaak verbouwen heeft ook geen zin.”

'We moeten niet meteen op onze tenen gaan lopen’

Ondertussen lopen de rekeningen op. De financiële gevolgen van zo’n lange gesloten periode gaan je niet in de koude kleren zitten, zegt Pieffers. Meer wil hij over geld niet kwijt. “We zijn allemaal gezond gebleven en we hebben niemand hoeven ontslaan. Ik kijk vooral vol goede moed naar de toekomst.”

Want plots was daar vorige week het verlossende woord van premier Mark Rutte. Vrijwel alle beperkingen verdwijnen, waaronder die voor de horeca. Pieffers bekent dat hij werd verrast door het kabinet. “Ik dacht dat er nog wel wat beperkingen zouden blijven waardoor openen voor ons onhaalbaar zou zijn.”

Dat er nu weer op zaterdagavond ouderwets gedanst, gedronken en geschuurd kan worden, voelt heel bijzonder, vindt Pieffers. “Straks loop ik hier weer tussen alle drommen jongeren, dat is een onbeschrijflijk gevoel.”

Een kleine tweeduizend bezoekers verwacht Pieffers zaterdag. “We moeten niet meteen op onze tenen gaan lopen. De Olifantenzaal blijft dicht, we wachten nog even met livemuziek.”

De oude routine was meteen terug

Binnen een dag zijn alle kaarten uitverkocht. Bezoekers moeten met de CoronaCheck-app aantonen dat ze negatief getest zijn, of gevaccineerd, of recent een corona-infectie hebben doorgemaakt. “Gasten hebben een tijdstip gekregen waarop ze naar binnen kunnen zodat we de toegang in goede banen kunnen leiden.”

Ondertussen maken de broers alles rap in orde. Tanks met hectoliters bier en pallets fris worden besteld, koelkasten gevuld, een schoonmaakploeg gaat door de discotheek. “De oude routine was meteen terug”, zegt Pieffers. Hij lacht nog eens: “Het kan weer, en het is veilig. Laten we hopen dat het zo blijft. Ik heb er onmeunig veel zin in.”

