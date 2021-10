Weer Afghanen uit Pakistan geëvacueerd; hulp van Rode Kruis na wegvallen luchtbrug ‘genegeerd’

Nederland gaat 58 Afghanen die zijn gevlucht naar Pakistan helpen om naar Nederland te komen. Dat is de tweede evacuatie vanuit dat land in twee maanden tijd. Ook is bekend geworden dat het ministerie een hulpaanbod van het Rode Kruis negeerde.

Het ministerie had Afghanen eigenlijk afgeraden om over land te vluchten. Dat is te gevaarlijk, aldus de Nederlandse autoriteiten. Maar toch hielp het ministerie deze groep mensen ‘op afstand’ naar Pakistan te komen. 58 Afghanen kunnen nu via dat land naar Nederland komen. Zij vallen onder de motie-Belhaj, die stelt dat alle Afghanen die Nederlanders hebben geholpen in Afghanistan recht hebben op opvang.

De Afghaanse vluchtelingen verblijven nu in Islamabad. Volgens Buitenlandse Zaken wordt de ene helft van de groep ‘binnenkort’ naar Nederland gebracht. De andere helft zou later volgen.

Contact zoeken met Afghanen die niet wisten te vluchten

Volgens Buitenlandse Zaken onderhoudt het ministerie contact met Afghanen die banden met Nederland hebben en die hun vaderland nog niet hebben kunnen ontvluchten. “Met mensen die in beeld zijn, zoeken en houden we contact. We vragen waar ze zijn en hoe het met ze is", zegt een woordvoerder.

Het advies om niet over land te vluchten blijft bestaan. “Maar als mensen dat besluit zelf nemen, gaan we niet opeens het contact verbreken.”

Of er nog meer evacuaties vanuit Pakistan zullen volgen, valt volgens de woordvoerder nog ‘te bezien’. “Dat is afhankelijk van allerlei factoren, bijvoorbeeld of mensen een paspoort bezitten.”

Het ministerie zegt wel 23.000 e-mails te hebben ontvangen van mensen die onder de motie-Belhaj zeggen te vallen. Volgens de motie zouden niet alleen tolken en medewerkers van de ambassade recht op opvang in Nederland hebben, maar ook bijvoorbeeld koks, beveiligers en mensen die hebben meegewerkt aan ontwikkelingsprojecten. Sinds augustus zijn een kleine vierhonderd mensen onder deze regeling naar Nederland gekomen.

Rode Kruis bood hulp aan

Vorige maand is er ook een groep van vijftig Afghanen en Nederlanders opgehaald uit Pakistan. De evacuaties vanuit het land zijn een vervolg op de luchtbrug die in augustus plots werd afgebroken toen de veiligheidssituatie rondom het vliegveld van Kaboel verslechterde.

Toen met de luchtbrug moest worden gestopt, bood het Rode Kruis aan om in Afghanistan mensen te helpen, meldt de Volkskrant woensdag. Dat wilde de hulporganisatie onder andere doen door het opzetten van hulplijnen en het bieden van psychosociale hulp.

Maar het ministerie van buitenlandse zaken negeerde het aanbod, aldus de Volkskrant. Het ministerie zegt dat het zelf over middelen beschikte om zijn medewerkers te helpen. “Het Rode Kruis heeft een aanbod gedaan, maar wij kunnen dit ook zelf bieden.”

