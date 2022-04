Website om positieve zelftest door te geven komt er toch niet, tegen advies van het OMT in

Er komt voorlopig geen website waarop Nederlanders hun positieve zelftest kunnen registreren. Het ministerie van volksgezondheid was vorig jaar begonnen aan de ontwikkeling van zo’n site. De bedoeling was om zo zicht te houden op de verspreiding van het coronavirus, na het verdwijnen van de extra test bij de GGD. Sinds maandag is het niet meer nodig om een positieve zelftest nog te laten bevestigen in de teststraat.

“Op dit moment is het ministerie niet voornemens om een zelfmeldportaal in te richten”, zo antwoordt een woordvoerder op vragen van Trouw. Experts in het Outbreak Management Team adviseerden in februari om juist wel zo’n website op te zetten. Zo’n portaal was voor het OMT een ‘belangrijke voorwaarde’ voor het afschaffen van de GGD-test. Ook zouden er gratis zelftests beschikbaar moeten zijn voor iedereen.

‘Zelfmeldportaal is niet noodzakelijk’, zegt het ministerie

Zelftests zijn via de gemeente wel gratis beschikbaar voor mensen met een laag inkomen, maar niet voor iedereen. Een zelfmeldportaal is volgens het ministerie niet noodzakelijk. “Omdat het gaat om medische gegevens zijn we erg terughoudend met het vragen om deze te delen”, laat een woordvoerder weten.

Minister Ernst Kuipers kiest ervoor het virus op andere manieren te monitoren, zoals via metingen in het rioolwater en informatie van huisartsenpraktijken.

Epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc vindt het zelfmeldportaal wel nodig. “Er zijn nog veel onzekerheden. Komen er nieuwe varianten? Hoe groot wordt de opleving komend najaar?”

Volgens Tostmann is het risico dat een nieuwe besmettingsgolf pas opvalt als oudere en kwetsbare groepen in het ziekenhuis belanden of zich bij de huisarts melden, en dat een aanzwellende golf in jongere leeftijdsgroepen te laat wordt opgemerkt.

“Als je het eerder ziet, kun je eerder ingrijpen door bijvoorbeeld weer mondkapjes te laten dragen, of weer meer te gaan testen. Ook straal je met een zelfmeldportaal een gevoel van urgentie uit: we vinden het belangrijk dit in de gaten te houden”, vindt Tostmann. “Rioolwatermetingen geven geen informatie over de leeftijdsgroep van de mensen die besmet zijn. Het zelfmeldportaal zou een goede aanvulling zijn.”

Ook andere meetinstrumenten zijn niet op orde

Er zijn andere manieren om het virus te volgen, stelt OMT-lid en hoogleraar microbiologie Marc Bonten. Maar ook die zijn volgens hem nog niet op orde. Een groep huisartsenpraktijken test patiënten op een aantal virussen, waaronder corona. Die groep wordt uitgebreid van 39 naar 140. Die uitbreiding is gaande, maar nog niet voltooid. “Dat geldt ook voor de andere systemen: zijn er wel maar nog niet voldoende toegerust op wat nodig is”, laat Bonten per mail weten. “Dat kan eenvoudig, maar vraagt wel om een (financiële) inspanning van VWS.”

Nu zijn de risico’s beperkt, maar de vraag is volgens Bonten hoe snel we het in de gaten hebben als er een nieuwe covidgolf komt. Bonten: “De ultieme test zou zijn als er een variant in Nederland opduikt. Hoe snel hebben we dat door?”

Tostmann waarschuwt dat ook andere landen minder PCR-testen zullen doen. We kunnen er niet zomaar op vertrouwen dat het buitenland wel tijdig alarm zal slaan bij een nieuwe variant. Een zelfmeldportaal zou kunnen helpen om een nieuwe variant tijdig te vinden: is er ergens een plotselinge stijging van de positieve uitslagen, dan is dat reden om in die regio meer te gaan testen op nieuwe varianten.

Ministerie kan niet zeggen hoeveel geld het zelfmeldportaal heeft gekost

Op de vraag hoeveel geld is er al in de ontwikkeling van het zelfmeldportaal is gestoken, zegt het ministerie geen antwoord te kunnen geven. Op de ‘lange termijn’ kan het portaal alsnog ingezet worden, laat een woordvoerder weten.

Of het dan nog lukt Nederlanders zo ver te krijgen zelftestuitslagen te melden, terwijl dat eerder niet hoefde, is de vraag. “Snelle implementatie – voor afschaffing confirmatietesten na een positieve zelftest – is noodzakelijk”, zo schreef het OMT in haar laatste advies, “zodat burgers dit ook in een fase van opleving, wanneer de meerwaarde groter is, beter zullen gebruiken.” Het OMT tekent aan dat het lastig kan zijn de resultaten te duiden, omdat die erg afhankelijk zijn van de bereidheid om een test te doen en de uitslag door te geven.

Een woordvoerder van het RIVM stelt in een reactie dat het zelfmeldportaal in dat laatste OMT advies nadrukkelijk als ‘optie’ wordt gepresenteerd, en dat het het kabinet vrij staat van het OMT-advies af te wijken.

OMT: ‘Zelfmeldportaal belangrijke voorwaarde’

Het OMT bracht in februari een advies uit over de toekomst van het testen. Ze schrijven over de overgang naar de huidige fase, waarin positieve tests niet meer bevestigd worden bij de GGD: “De belangrijkste voorwaarden om daarop over te kunnen gaan zijn het voor iedereen gratis beschikbaar komen van zelftesten en duidelijke communicatie over het handelingsperspectief na een positieve zelftest (...) Het zelfmeldportaal voor zelftesten, dat al deels ontwikkeld is, zou zo snel mogelijk geïmplementeerd moeten worden en kan hier ook een rol in spelen.”

In zijn laatste advies van 18 maart schrijft het OMT: “Een meldportaal voor positieve zelftesten kan aanvullende informatie leveren over mate van viruscirculatie, maar is erg afhankelijk van zelftestgebruik en rapportagebereidheid, die beiden sterk kunnen variëren over de tijd, wat de interpretatie hiervan bemoeilijkt. Wel wordt dit als een onderdeel van toekomstige surveillance gezien.”

In hetzelfde advies staat: “Het zelftestmeldportaal moet worden ingericht, vóórdat de confirmatietesten na een zelftest worden afgeschaft. Hierdoor kunnen zelfmelders vertrouwd raken met deze meldroute, wat in een ongunstig scenario, met een zeer besmettelijke én ziekmakende variant, een voordeel zal zijn. Burgers die zich dan via dit portaal melden, kunnen bijvoorbeeld actief benaderd worden voor BCO of ander aanvullend onderzoek, wat meerwaarde zal hebben voor het zicht op het virus.”