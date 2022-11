We zijn nu met acht miljard, en dat kunnen we best aan

Gefeliciteerd, het is... de acht miljardste aardbewoner. Op dinsdag bereikt de wereldbevolking volgens voorspellingen van de Verenigde Naties een nieuw hoogtepunt. Op ‘de dag van acht miljard’ zal volgens de VN de 8 miljardste baby worden geboren. Wat betekent dat? Vier vragen.

1) Hoe weten we dat op dinsdag de acht miljardste baby wordt geboren?

Heel exact weten we dat eigenlijk niet. Niet alle landen registeren hun inwoneraantal precies. Deze zomer brachten de VN nieuwe voorspellingen naar buiten over de wereldwijde bevolkingsgroei. In dat rapport schatten experts dat de wereldbevolking rond 15 november uit acht miljard mensen zal bestaan. Vandaar dat de VN deze dag omdoopten tot ‘de dag van acht miljard’. Waar de acht miljardste wereldburger geboren zal worden is dus ook niet helemaal duidelijk. Wel is er een officieel certificaat van de VN, dat aan één van de dinsdag geboren baby’s zal worden uitgereikt. Toen de wereldbevolking in 2011 de grens van zeven miljard bereikte, ging de eer naar een kind uit India. Baby Nargis was volgens de VN de zeven miljardste aardbewoner.

2) In welk deel van de wereld groeit de bevolking het hardst?

Sinds de jaren zestig, toen de VN prognoses begonnen bij te houden, ging de wereldbevolking van drie naar acht miljard. Maar niet overal gaat de groei even hard. In Europa daalt het geboortecijfer bijvoorbeeld al heel lang. Europese vrouwen krijgen nu gemiddeld 1,6 kind. Wereldwijd is het gemiddelde geboortecijfer nu 2,3. In sub-Sahara-Afrika krijgen vrouwen gemiddeld ongeveer 4,5 kinderen. China en India hebben op dit moment de meeste inwoners. Beide landen hebben een bevolking van rond de 1,4 miljard.

Maar bevolkingsgroei bestaat niet alleen uit geboortecijfers, legt Bart de Steenhuijsen Piters van de Wageningen Universiteit en Research uit. De groei komt ook door stijgende levensverwachting dankzij betere zorg, voeding, persoonlijke hygiëne en toegang tot medicijnen. “Mensen worden steeds ouder. Zelfs als de aanwas van geboortes daalt, neemt de bevolkingsgroei niet direct af.”



3) Gaat dit eindeloos zo door?

Voorlopig stijgt de bevolking nog wel even door, maar het gaat wel steeds langzamer. Tussen de ‘dag van zeven miljard’ (31 oktober 2011) en ‘de dag van acht miljard’ zat 11 jaar. De VN voorspellen dat het 15 jaar zal duren totdat de grens van 9 miljard is bereikt. Volgens de VN zal de wereldbevolking in 2030 uit ongeveer 8,5 miljard mensen bestaan. Rond 2050 verwachten de VN wereldwijd 9,7 miljard mensen. Daarna vlakt de groei verder af. Als de VN-voorspellingen uitkomen bestaat de wereldbevolking aan het einde van de eeuw uit zo'n 10,4 miljard mensen.

Het aantal geboortes zou kunnen afnemen als de leefomstandigheden van mensen erop vooruitgaan, zegt De Steenhuijsen Piters. “Als levensverwachting en economische situatie verbeteren, daalt het aantal geboortes, dat zie je altijd.”

4) Kan onze planeet dit wel aan?

“Wij in het westen wijzen graag naar de bevolkingsgroei elders in de wereld als het om klimaatverandering gaat”, zegt De Steenhuijsen Piters. “Maar het consumptiepatroon is veel bepalender voor de uitstoot van CO2 en andere emissies. Afrika heeft nauwelijks bijgedragen aan de opwarming van de aarde.”

Als alle menselijke aardbewoners hetzelfde consumptiepatroon zouden willen als westerse landen kan de planeet het ‘absoluut niet aan’, stelt de onderzoeker. Niet iedereen kan zoveel auto’s, telefoons, kleding en vliegreizen verslijten. “Maar als de vraag is: zou je 8 à 9 miljard mensen kunnen voeden, dan ben ik daar niet pessimistisch over.”

In Afrika heeft de productie van voedsel min of meer de bevolkingsgroei bijgebeend. “Voornamelijk door meer landbouwgrond te ontginnen. Maar als we een groeiende wereldbevolking moeten voeden, kost dat te veel biodiversiteit. Je moet dus meer produceren op dezelfde hoeveelheid land.”

Dat kan. “Met water, kunstmest en pesticiden kun je waarschijnlijk twee, drie keer zoveel produceren als nu het geval is. De vraag is of we dat willen vanwege het negatieve effect op het milieu.” Om binnen de grenzen van de planeet meer te produceren, moeten we een nieuwe circulaire manier ontwikkelen. “Misschien produceer je dan niet maximaal, maar wel duurzaam en ik denk wel dat het kan lukken. Maar daar is nog wel veel nieuw en vooral ander onderzoek nodig”

