We zijn iets gezonder gaan eten (maar nog niet gezond genoeg)

Het RIVM onderzocht het eetpatroon van 3500 kinderen en volwassenen. De conclusie: we eten wat gezonder. Maar nog lang niet in de hoeveelheden die de Gezondheidsraad nodig acht voor een gezond leven.

De nieuwste voedselconsumptiepeiling van het RIVM beslaat de periode 2019-2021. Daarin werd per dag gemiddeld 163 gram groente gegeten. Meer dus dan de eerder gemeten 128 gram (peiling 2007-2010) of de 135 gram uit de peiling van 2012-2016. Maar 163 gram is nog steeds onder de norm die Gezondheidsdraad hanteert: ten minste 200 gram is nodig om de kans op ziekte te verminderen.

Toch halen steeds meer volwassenen deze ‘groentenorm’ inmiddels wel. Inmiddels voldoet 30 procent van hen hieraan, stelt het RIVM. Dat was bij de vorige peiling slechts 16 procent. Ook de fruitconsumptie blijft achter bij de norm van de Gezondheidsraad: ten minste 200 gram per dag. Maar het eten van fruit zit wel in de lift: gemiddeld 129 gram per dag nu tegen 117 gram in de periode 2012-2016.

Kritischer over rood vlees

De Nederlander is inmiddels wel wat kritischer gaan kijken naar het eten van rood en bewerkt vlees. De consumptie daalde 20 procent in vergelijking met 2007-2010. Dat lijkt in overeenstemming met de aanbeveling van de Gezondheidsraad om het eten van rood en bewerkt vlees te beperken, omdat er een verband bestaat tussen de consumptie hiervan en de kans op beroertes, diabetes, darmkanker en longkanker.

Ondertussen lijken suikerhoudende (fris)drank en vruchtensappen wat vaker te worden ingeruild voor water en thee, waarvan meer is gedronken. De consumptie van fris daalde juist, naar 240 gram dagelijks. In de periode 2012-2016 was dat nog 382 gram. Frisdrank en vruchtensappen, maar ook energiedranken bevatten veel suikers, wat het risico op overgewicht en diabetes verhoogt.

