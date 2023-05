We vertrouwen elkaar meer, ondanks verhalen over de ‘kloof’

De meeste mensen zijn over het algemeen te vertrouwen. Dat zegt 66 procent van de mensen die meededen aan een enquête van het CBS. Met de peiling onderzoekt het statistiekbureau periodiek de sociale samenhang: of mensen vertrouwen hebben in elkaar en de instituties.

De enquêteresultaten komen op een moment dat politici en burgers de ‘kloof’ benadrukken: tussen stad en platteland, tussen links en rechts, tussen de elite en ‘afgehaakt’ Nederland. Maar volgens Peter Hein van Mulligen van het CBS toont de enquête dat de onderlinge verbinding in Nederland nog altijd ‘sterk’ is. “Het valt allemaal wel mee met dat kloofgeloof”, zegt hij.

Niet alleen is het vertrouwen in de medemens hoog, het is ook aan het groeien. Een oorzaak is mogelijk het gestegen opleidingsniveau van Nederlanders. Mensen met een hogere opleiding hebben over het algemeen meer vertrouwen in elkaar, instituties en organisaties, zegt Van Mulligen. Maar het hoge vertrouwen is ook een typisch Nederlands fenomeen. “Het vertrouwen in elkaar is in Nederland hoger dan in andere landen met een hoog opleidingsniveau. Dat komt doordat het inkomensverschil en de kansenongelijkheid relatief klein zijn en Nederlanders veel vrijwilligerswerk doen.”

Politici scoren nu lager dan kerken

Ook opvallend is de ‘forse’ daling in de politiek, zegt Van Mulligen. “Dat vind ik zeker verrassend.” Het vertrouwen in de Tweede Kamer is op het laagste punt in tien jaar tijd. Wat de daling veroorzaakt heeft CBS niet uitgevraagd, maar Van Mulligen kan wel een paar verklaringen bedenken. Hij noemt de toeslagenaffaire, ‘alles rondom de gaswinning in Groningen’ en de problemen met stikstof. Slepende kwesties waarbij mensen naar Den Haag kijken.

De coronacrisis was voor Haagse politici een zeldzaam moment, toen was het vertrouwen juist even heel erg hoog. Ongeveer 60 procent van de burgers zei eind 2020 vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer. In het laatste kwartaal van 2022 was dat teruggezakt naar 25 procent. Voor die tijd schommelde het vertrouwen in de Tweede Kamer tussen de 30 en 40 procent. Politici scoren nu lager dan kerken. Eerder concludeerde het Sociaal Cultureel Planbureau ook al dat het vertrouwen in de politiek verder wegzakt.

Een plus voor het leger en de EU, een kleine min voor de pers

Deelnemers aan de enquête werd ook gevraagd hoeveel vertrouwen ze hadden in andere instituties. Het meeste vertrouwen hebben Nederlanders in de gezondheidszorg (78 procent), de politie (77 procent) en rechters (76 procent). Het vertrouwen in het leger ging omhoog van 67 procent in 2012 naar 77 procent eind 2022. Ook de Europese Unie scoorde beter, met 48 procent (tegen 39 in 2012). Het vertrouwen in de pers nam licht af, van 46 procent in 2021 naar 40 procent nu. Daarmee scoort de pers wel beter dan de jaren daarvoor.

