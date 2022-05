We sporten minder, en daar willen sportclubs nu iets aan doen

Marcel Wille, eigenaar sportschool Black & White in Breda

“Corona heeft ons veertig procent van de leden gekost, van 2000 naar 1200. Dat deed veel pijn, want het reguliere verloop is maar twee tot drie procent. Sinds we in januari weer open zijn, doen we er veel aan om te groeien: we adverteren op billboards, zijn heel actief op sociale media en bellen onze oud-leden op. Sommigen vinden het moeilijk om terug te komen, alsof wij zouden vinden dat ze ons in de steek hebben gelaten. Dat is natuurlijk niet zo. De helft van het verlies hebben we inmiddels ingelopen. Maar het gaat nog wel even duren voordat we op ons oude niveau zitten.

“Wij doen veel aan nieuwe concepten. Voor corona openden we al een vegan restaurant in onze club. We organiseren binnenkort een spiritueel festival en bieden nieuwe lessen aan, zoals ‘soulride’: een sfeervol fietsconcept met veel nadruk op de ademhaling. Soms gaan wij mee met een hype, soms creëren we er een.

“Ik heb de afgelopen twee jaar zeker momenten van boosheid gehad. Dat Nederlanders gemiddeld kilo’s zwaarder zijn geworden, zegt alles over het belang van bewegen. Als sportscholen gewoon open waren gebleven, waren mensen heus niet gestopt met sporten. Nu moeten we er veel voor doen om ze terug te halen. Maar ik ben er zeker van dat het ons gaat lukken.”

Alex Kiffen, voorzitter Mixed Hockey Club Ede

“In de coronaperiode stonden bij ons juist veel mensen op. Is het normaal gesproken lastig om vrijwilligers te vinden, toen was dat helemaal niet zo. Wij hebben de tijd daardoor kunnen benutten om het ledenaantal op te schroeven. Dat was nodig, want de jaren daarvoor waren we telkens vijf tot tien procent kwijtgeraakt.

“We hebben ons sportpark opengesteld voor mensen die volgens de geldende regels mochten sporten. Daarnaast waren we heel zichtbaar in Ede. Teams organiseerden een mobiele pizzastraat, andere brachten wijn of boeken rond die lokale ondernemers via onze site verkochten. Financieel was het voor de vereniging ook een lastige tijd, de actiebereidheid was daardoor ongekend. Er is een binding ontstaan die je terugziet nu alles weer normaal is. We hebben net twee fantastische feesten achter de rug.

“Voor junioren is een sportvereniging in de eerste plaats een plek om te sporten. Senioren verwachten vaak meer, ze zoeken er vriendschap en gezelligheid. Daar moet je hard voor werken, zodat de sfeer opweegt tegen de tijd die het kost. Nieuwe initiatieven vanuit de bond helpen daarbij. Zo zijn er steeds meer mensen die niet een hele zondag kwijt willen zijn. Wij starten nu met een 7-tegen-7 competitie op vrijdagavond om deze groep toch aan de club te binden. De inspanningen hebben succes, want we hebben 803 leden. Toen corona begon waren dat er 630.”

Janny Huizing, penningmeester van omnisportvereniging HHCombi uit Hooghalen

“Onze korfbaltak dreigt te verdwijnen. We hebben tien actieve leden, bij één blessure is er eigenlijk al een probleem. Met kunst- en vliegwerk spelen we het seizoen uit, soms met hulp van korfballers die al zijn gestopt. Mensen zoeken een andere invulling van hun vrije tijd, we zien dat ook bij voetbal en volleybal. Teamsporten worden minder. Corona heeft daar ook geen goed aan gedaan. Bij onze korfbal is het trekken aan een dood paard.

“Voor een klein dorp hebben we lang op best hoog niveau gespeeld. Ooit hadden we zeven seniorenteams. Aan ledenwerving deden we nooit. Kinderen gingen op voetbal of korfbal, tegenwoordig heb je zo veel andere mogelijkheden om je vrije tijd in te vullen. In een poging om de boel te redden, hebben we de lokale media opgezocht en organiseren we inloopdagen. Maar iedereen in het dorp kent ons probleem al. Ik ben bang dat er geen volgend seizoen meer komt.

Een belangrijke reden is dat sportbonden halsstarrig vasthouden aan traditionele competities. Het korfbalseizoen duurt van september tot eind mei. Voor veel mensen is dat veel te belastend, ze kunnen geen weekendjes weg. Als je een topsporter bent, heb je dat ervoor over. Maar wij korfballen gewoon voor ons plezier. Een andere vorm zou best een goede oplossing zijn. Maar niet meer voor onze vereniging, denk ik.”

