We hebben arbeidsmigranten nodig, maar waar moeten ze wonen?

Met nog een dag te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen peilt Trouw de stemming in het land. Vandaag: de gemeente Horst aan de Maas heeft arbeidsmigranten nodig, maar kampt, net als de rest van Nederland, met een woningtekort.

Horst aan de Maas trekt vanwege de grote hoeveelheid logistieke en agrifoodbedrijven in de regio veel arbeidsmigranten aan. Bram Hendrix (40), lijsttrekker van lokale partij Essentie, wil de migranten met open armen ontvangen.

Waarom moedigen jullie de komst van arbeidsmigranten aan?

“Voor de sectoren die groot zijn in onze regio, de land- en tuinbouw, veehouderij en logistiek, maar ook in de zorg, zijn veel arbeidsmigranten nodig. Als ze niet komen, is er simpelweg niemand die dat werk oppakt.

“Tegelijkertijd kunnen we niet iedereen opvangen. Niet alleen woonruimte is een probleem, denk bijvoorbeeld ook aan huisartsen die er ineens veel patiënten bij krijgen, ook daar moet capaciteit voor zijn. Daarnaast moet je rekening houden met het draagvlak onder inwoners. Het is onrealistisch om honderden migranten te huisvesten in een piepklein dorp, dus zullen we moeten kijken hoe we de migranten over de verschillende dorpen in de gemeente kunnen spreiden.”

In Horst aan de Maas komen jongeren erg moeilijk aan een woning. Hoe legt u aan de inwoners uit dat voor arbeidsmigranten wel huizen beschikbaar worden gesteld?

“Het woningtekort treft iedereen. Natuurlijk willen we huizen voor onze jongeren, maar we willen dat ook voor migranten die hier komen en broodnodig werk verrichten. De huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten liggen vaak dicht bij hun werkplek. Dat zijn meestal niet de plekken waar jongeren graag willen wonen. In die zin concurreren ze dus niet met elkaar. Daarnaast zijn er ook veel migranten die seizoenswerk doen, en dus maar kort blijven. Voor iedereen is het zaak dat er meer woningen bijkomen, en die gaan we de komende jaren ook bouwen.”

Bram Hendrix Beeld Martien Mourits

De andere lokale partij, Perspectief, vreest dat de balans tussen het aantal arbeidsmigranten en de lokale gemeenschap zoekraakt. Hoe verloopt het contact tussen de plaatselijke bewoners en de arbeidsmigranten tot nu toe?

“Het woningtekort, in combinatie met de komst van de migranten, zorgt af en toe voor felle discussies. Het blijft een gevoelig thema. Het straatbeeld van mensen verandert, ze horen andere talen om zich heen en zien buitenlandse nummerplaten op auto’s, dat roept bij sommigen negatieve emoties op. Daarom moet je als gemeente inzetten op integratie. Als nieuwkomers de taal leren, zijn ze voor bewoners geen vreemdeling meer, maar een fijne buurman, een teamgenoot in het voetbalteam, of iemand waarmee je een drankje kan doen in de kroeg.

“Het is zo makkelijk om te roepen: ‘Wij willen geen arbeidsmigranten, eigen mensen eerst’, maar we hebben nou eenmaal te maken met een snel veranderende economie. We willen onze pakketjes binnen 24 uur op de mat hebben liggen, maar we willen ze niet zelf bezorgen. De arbeidsmigranten zijn nodig. Dan is het niet meer dan gezond fatsoen om voor hen degelijke voorzieningen te regelen.”

Lees ook:

Een haardvuur gezellig? De Partij voor de Dieren vindt het vooral ouderwets en ongezond

Met nog twee dagen te gaan tot verkiezingsdag peilt Trouw de stemming in het land. Vandaag: De Partij voor de Dieren in Eindhoven wil dat er minder hout gestookt wordt in de gemeente.