Watersnood zet vele levens op zijn kop. ‘Ik red het wel, maar maak me zorgen om mijn 93-jarige buurvrouw’

Zijn leven ging na zijn scheiding door een ‘donkere periode vol alcohol’. Een écht netwerk had hij niet. Dus toen hij zijn woning moest ontruimen vanwege het ongekend snel stijgende Maaswater, spoelde hij afgelopen week aan in een sporthal van Roermond, samen met tientallen anderen zonder vrienden en familie. Zijn hele hebben en houden: twee onderbroeken en een telefoon, in een sporttasje, zegt Daan Wentink (45) in deze noodopvang. “Ik red het wel. Maar ik maak me wel zorgen om mijn 93-jarige benedenbuurvrouw”. Hij trof haar in de noodopvang aan op een stretcher, in de war en verdrietig. “Ze is uiteindelijk opgevangen in een verzorgingshuis.”

Hij was donderdag van het ene op het andere moment in een andere realiteit beland, zegt Wentink. Wie de afgelopen dagen door het met ernstige overstromingen bedreigde Limburg reist, spreekt velen zoals hij. En de dreiging is nog niet voorbij. Het hoogwater is bottleneck Roermond/Venlo gepasseerd, daar kunnen de evacués weer naar huis, nu de waterpiek naar het noorden verschuift waar de rivier breder is en dus minder snel stroomt.

Maar het beeld wisselt. Lang niet overal kunnen de ‘watervluchtelingen’ huiswaarts gaan. Her en der wordt nog steeds gesleept met zandzakken, staan wegen en grote gebieden onder water. 40 kilometer ten noorden van Roermond, in Well, waren bijvoorbeeld tot zondagavond laat leger en waterschap druk bezig met bigbags, om een dijk te stutten. In Valkenburg, 40 kilometer zuidwaarts, maakt men zich daarentegen op voor de eerste schade-inspecties.

Beeld Louman & Friso

‘Water en vuur, die houd je niet tegen’

“Dat ons dát na 1995 nog zou gebeuren”, klinkt het ook in en rond het rampgebied. Meestal gevolgd door berusting. Over dat alle reeds uitgevoerde werken in en om de Maas blijkbaar nog steeds onvoldoende zijn om iedereen échte veiligheid te garanderen. Het laat zien hoe krachtig de tegenstander is. “Water en vuur, die houd je niet tegen”, zegt Anette Stoffels, een inwoonster van Steyl (Venlo), met haar huisraad langs de weg.

Nu het water zakt, zijn er andere zorgen. De dijken zijn als karton, zei zondagochtend een bestuurder op de radio. “Als dat nat wordt, verliest het ook iedere stevigheid.” Waakzaamheid blijft dus geboden, de linten en hekken gaan lang niet overal weg. Afschalen van de dijkschouw is al helemaal ondenkbaar. “Het water is ongelooflijk grillig”, klonk het vanuit het veiligheidsberaad.

Jongens kijken bij het dorp Steyl (gemeente Venlo) naar het hoge water van de Maas achter de metalen beschermschotten. Beeld Maikel Samuels

Eendracht

Opvallend is de eendracht waarmee afgelopen dagen is gewerkt. Hele dorpen en wijken, vaak met steun van buitenaf, hebben zandzakken volgeschept en aan de oevers opgetast, in de wetenschap dat er tenminste ‘alles aan gedaan is’. Het waterschap van Limburg kreeg steun van collega’s elders uit het land, de inzet van Defensie was ook welkom. Met zijn allen bezig zijn, is veel waard gebleken. Zeker na alle corona-ellende van het afgelopen jaar.

Op veel plekken langs het Limburgse deel van de Maas is voorzichtige opluchting te proeven. Inmiddels stroomt het hoogwater af naar Gelderland, Brabant en Zuid-Holland. Daar, stroomafwaarts, moesten in 1995 liefst 250.000 burgers hun huis verlaten. Maar daar is, anders dan bij de Maaswerken, wél de rivier ‘toekomstbestendig’ gemaakt. De dijken van Hurwenen en Ochten, aan de aanpalende Waal, zijn stevig aangepakt, de rivieren zijn er uitgediept, de bedding verbreed. En toch, het blijft spannend. Water blijft ongelooflijk grillig.

