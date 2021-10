Waterdicht is het niet, maar toch zijn kroegbaas, gast én gemeente positief over polsbandjessysteem

De vragende blik van kastelein Ad Baelemans wordt beantwoord met twee in de lucht gestoken vuisten. Hij knikt, waarop de gasten zijn bruine kroeg Catch 22 in hartje Breda binnenstappen. “Zo makkelijk gaat dat dus”, zegt de café-eigenaar. “Geen gesjor met telefoons die uit broekzakken moeten komen, of gedoe met QR-codes en ID’s. Dit systeem bespaart ons allemaal een hoop ellende.”

Baelemans heeft het over de polsbandjes die om de armen van zijn gasten bungelen. Om te voorkomen dat kroegbazen iedere persoon aan de deur apart moeten controleren, heeft de gemeente Breda vorig weekend een alternatief op de coronapas ingevoerd. Op vier punten in de binnenstad kan het uitgaanspubliek op vertoon van een identiteitskaart en QR-code een polsbandje ontvangen, waarmee je toegang krijgt tot alle horecazaken.

Breda is voorloper: andere gemeenten volgen nu

Het Bredase experiment bleek een klapper: ook op andere plekken kunnen kroegtijgers dit weekend met een polsbandje op pad. Zo komen in Rotterdam twee van zulke mobiele controlepunten op plekken met veel populaire horeca, is Den Haag om, en voeren ook Zwolle, Roosendaal en Oosterhout het ‘polsbandjessysteem’ in.

Slim, vindt Baelemans. “Het is gastvriendelijker. En het scheelt ons café-eigenaren natuurlijk veel tijd. Ik heb door de pandemie geen personeel meer, sta alleen achter de toog. Al helemaal op avonden als deze heb ik het druk zat.” NAC speelt vanavond een thuiswedstrijd, en Catch 22 zit bomvol stamgasten die komen ‘indrinken’ voor hun stadionbezoek. Lachend: “Je weet dat NAC-supporters van alle voetbalfanaten het meeste bier drinken hè?”

Ook de gemeente is enthousiast

Niet alleen voor de kroegbazen is het polsbandjessysteem volgens hem beter dan het plan dat het kabinet bedacht. “Ook voor onze gasten is dit een goede oplossing. Zo waren jongeren die wilden ‘dansen met Janssen’ in juli ook verplicht een QR-code te laten zien bij kroegen. Nou, je wilt niet weten hoeveel jongens en meisjes hier toen zijn binnengestapt met de vraag of ze hun lege telefoon even mochten opladen. Met het polsbandje kan iedereen weer écht zorgeloos op stap.”

De gemeente, die de controleposten neerzette en het alternatief bekostigde, is al net zo positief. Een woordvoerder stelt dat Breda de polsbandjes zal blijven inzetten zolang er een coronatestbewijs wordt gevraagd in de horeca en andere uitgaansgelegenheden. Ook doen het theater en de Pathé-bioscoop vanaf dit weekend mee, en heeft de gemeente met NAC afgesproken dat de bandjes van de voetbalclub voortaan eveneens geldig zijn in horeca in de stad.

Is het systeem waterdicht?

Is het polsbandjessysteem naast makkelijk ook veilig? Volgens de gemeente moet je ‘heel inventief’ zijn om met bandjes te frauderen. “Ze zijn gemaakt van plastic en je kan ze eigenlijk niet afdoen zonder ze te beschadigen.” Het doorgeven van bandjes is dus echt lastig, denkt de gemeente. “Geen enkel systeem is helemaal waterdicht, maar hier kom je een heel eind mee.”

Kastelein Baelemans sluit zich bij dat laatste aan. “Er zal vast af en toe met de bandjes gefraudeerd worden. Zo kun je ze doorknippen en met plakband weer om andermans pols binden. Maar wordt niet van ieder systeem wel eens misbruik gemaakt? Vóór corona probeerden tieners kroegen binnen te komen met vervalste identiteitskaarten, nu kan er gesjoemeld worden met deze bandjes. Ach. Dat nadeel weegt niet op tegen de vele voordelen van dit systeem.”

