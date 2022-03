Wat zijn de risico’s voor Nederland als er een kernbom op Oekraïne valt? Het RIVM heeft de eerste berekeningen gemaakt

Ineens moet het RIVM zich buigen over kernwapens. Het instituut heeft berekend wat het voor Nederland betekent als in Oekraïne een kernbom valt.

Wat is het mogelijke effect van een kernbom elders in Europa op de gezondheid in Nederland? De nucleaire dreiging vanuit Rusland zorgt dat het RIVM ineens vragen moet beantwoorden die ‘tot vorige week niemand stelde’, zo zegt Lars Roobol, stralingsdeskundige en afdelingshoofd bij het centrum voor veiligheid van het RIVM.

Een eerste scenario is nu doorgerekend: wat zijn de risico’s in Nederland als de Russische president Vladimir Poetin een kernbom zou laten vallen op Oekraïne? Roobol en zijn collega’s gingen daarbij uit van het type kernbom waarbij erg veel radioactieve jodium in de lucht terecht komt. Die stof zou daarna in enkele dagen ons land zou kunnen bereiken.

Dat is niet het type bom dat ter plekke ook de grootste verwoesting op de grond aanricht. Volgens Roobol is de bom die is doorgerekend vergelijkbaar met de twee die in Japan vielen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Naast jodium bereiken onder andere ook radioactief strontium en cesium Nederland.

“We zijn uitgegaan van dit scenario, onder andere omdat er ophef was over het hamsteren van jodiumpillen”, zegt Roobol. “We vroegen ons af: is er reden om die tabletten te gaan halen?”

Tsar Bomba, de zwaarste nucleaire bom die ooit tot ontploffing is gebracht, in oktober 1960. Beeld Brunopress

Vergelijkbaar met de kernramp in Tsjernobyl

Mocht dit type bom op Oekraïne vallen, dan blijkt uit de berekeningen dat de hoeveelheid straling in Nederland ruwweg even groot zou zijn als in 1986, na de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl. Ook onder normale omstandigheden is er overal ter wereld wel wat straling. De straling die Nederlanders in de weken na de kernramp éxtra te verduren kregen, is vergelijkbaar met de hoeveelheid die ze normaal in anderhalve week opdoen in hun eigen woonkamer, of de straling waaraan ze blootstaan in het vliegtuig tijdens een reis naar Japan.

Jodiumtabletten innemen is volgens Roobol niet zinvol in dat scenario. “Er komen geen stoffen in zulke hoeveelheden naar Nederland, dat er aanleiding is om méér maatregelen te treffen dan we deden in 1986”, stelt hij. Destijds moesten de koeien enkele dagen op stal blijven, en werd radioactieve spinazie uit de handel genomen.

‘We moeten veel meer weten over kernwapens’

Berekeningen rond kernbommen zijn nieuw voor het RIVM, dat de opdracht daarvoor kreeg van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), de stralingsautoriteit van de overheid. Het RIVM werkt onder andere samen met meteorologisch instituut KNMI. De sommen zijn nog niet gepubliceerd. Roobol spreekt van ‘een eerste vingeroefening’, waarin het meest simpele scenario doorgerekend.

“Voor verdere berekeningen moeten we veel meer weten over kernwapens. Wij zijn een civiele organisatie. Wij kennen niet alle kernbommen”, zegt Roobol. “We zijn daarover in gesprek met Defensie, en proberen zoveel mogelijk details te verzamelen.”

Roobol kan daarom nog niet zeggen wat het zou betekenen als er een kernbom dichterbij valt dan in het scenario dat nu is doorgerekend, en of het innemen van jodiumtabletten dan bijvoorbeeld wel zin heeft. “Maar als een kernbom echt bij ons land in de buurt valt, kom je sowieso in heel andere scenario’s terecht.”

Soms hebben jodiumtabletten wel nut

Het RIVM heeft overigens wél ervaring met het berekenen van de mogelijke gevolgen van een ongeval in de kerncentrale van Borssele, of de centrales net over de grens in België en Duitsland. De gevolgen voor Nederland van een kernramp dichtbij huis zijn in het ergste geval veel groter dan die van een kernbom die in Oekraïne valt.

Bij een ernstig ongeval met een kerncentrale kan het slikken van jodiumtabletten wel zinvol zijn. Dat is ook de reden dat ze in 2017 door de overheid zijn verspreid in een straal van 100 kilometer rond de kerncentrales. Bij een ramp in een centrale kan het ook nodig zijn dat Nederlanders schuilen of zich laten evacueren.

