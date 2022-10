Wat weten we over het onderzoek naar de mogelijke rol van Marc Dutroux bij de verdwijning van Tanja Groen?

Het Belgisch Openbaar Ministerie doet onderzoek naar een mogelijke link tussen de Belgische seriemoordenaar en -verkrachter Marc Dutroux en de in 1993 verdwenen Nederlandse student Tanja Groen. Dat gebeurt op verzoek van Nederland.

Het gaat om een DNA-onderzoek. Sporen van onbekende vrouwen die zijn aangetroffen in de huizen en in de bestelwagens van Dutroux zullen worden vergeleken met sporen van Tanja Groen. Zij verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een avond stappen in Maastricht. Onderzoek leverde geen enkel spoor van haar op.

Dutroux werd in 2004 veroordeeld voor het ontvoeren en verkrachten van zes meisjes tussen de 7 en 19 jaar oud, en voor de moord op vier van hen. Volgens dagblad De Limburger, dat een mogelijke link tussen de seriemoordenaar en Tanja Groen onderzocht, zou hij in de jaren negentig regelmatig in Maastricht en omgeving zijn geweest, om daar drugs te kopen. Bovendien zou in een woning van Dutroux een kaart zijn gevonden waarop de Nederlandse stad was omcirkeld. Bekend is ook dat Dutroux zijn slachtoffers met fiets en al in een bestelbus trok, een werkwijze die zou kunnen aansluiten bij de verdwijning van Groen.

De ouders van Tanja Groen bekeken gevonden spullen

Het is niet voor het eerst dat wordt gekeken naar een mogelijke link tussen de verdwijning van de Nederlandse student en de Belgische seriemoordenaar. Na de arrestatie van Dutroux, in 1997, werd ook al eens onderzocht of Tanja Groen een nog onbekend slachtoffer zou kunnen zijn. De ouders van Groen bekeken spullen die in de woning van Dutroux waren aangetroffen, om te zien of daar iets van hun dochter tussen zat. Dat leverde niets op.

Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie benadrukt dat het ‘scenario-Dutroux’ al langer een van de mogelijke verklaringen is voor Groens verdwijning. Volgens een woordvoerder is het dan ook geen nieuwe informatie die aanleiding geeft tot dit dna-onderzoek.

Inzet van Peter R. de Vries

Dat de politie en justitie nu nogmaals alle scenario’s voor de verdwijning langslopen, is te danken aan de inzet van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Vlak voor zijn dood in juli vorig jaar richtte hij Stichting De Gouden Tip op. De eerste actie van die stichting was het inzamelen van geld voor een beloning voor een tip die zou leiden tot meer informatie over de verdwijning van Tanja Groen. Op 23 juni 2021 kondigde hij ‘het jaar van Tanja Groen’ af.

Na de dood van De Vries op 15 juli van dat jaar zette dochter Kelly de Vries het werk voort. Ze bracht de zaak ook in België onder de aandacht, in de hoop bruikbare tips te ontvangen. Inmiddels is het jaar van Groen afgelopen, maar het OM zegt dat er desondanks nog onderzoek wordt gedaan naar de cold case. Momenteel wordt de al bekende informatie nogmaals bekeken, in de hoop scenario’s te kunnen uitsluiten. In het kader daarvan is de Belgen om hulp gevraagd bij het DNA-onderzoek.

De afgelopen jaren kwamen er verschillende tips binnen over de verdwijning van Tanja Groen, maar tot nu toe leidden die niet tot een doorbraak in de cold case. Begin dit jaar werd bijvoorbeeld gekeken of de student begraven zou kunnen liggen op de Strabrechtse Heide. Dat leverde niets op. In 2020 werd nog een graf geopend op het kerkhof De Beente, in Maastricht nadat de politie een tip had ontvangen dat Groen daar mogelijk zou liggen. Ze werd niet gevonden.

