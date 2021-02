Wat weet de mysterieuze nieuwkomer van de dood van Ichelle (29)?

Het kan gewoon niet. Je kunt niet stilstaan bij het naaiatelier van Ichelle van de Velde op nummer 10 zonder even naar links te kijken. Soms gaat het onbewust of misschien zelfs ongewild. Komen mensen bloemen neerleggen voor de gedode vrouw, dan dwaalt altijd de blik een kort moment af naar de spirituele winkel op nummer 14.

De panden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ene van de Oostburgse onderneemster die na twee maanden vermissing in stukken wordt teruggevonden in een kanaal. Het ander van de vrouw die op 9 februari – vóór de vondst – als verdachte is aangehouden.

Bizarre situatie

Hoe vaak Hanneke Vermeirssen het zich al heeft afgevraagd, ze weet het niet. Heeft zij nou acht weken lang een moordenaar lopen groeten? In hetzelfde rijtje als Ichelle en Sandra H. heeft Hanneke haar plantenzaak. ‘Heel bizar’ noemt ze de situatie. “Ichelle is sinds december vermist. Al die tijd heeft de verdachte hier gewoon rondgelopen en zeiden we altijd wel even hoi tegen elkaar. Ik kende haar niet goed. Ik ben één keer in de winkel geweest, om me voor te stellen toen ze hier in april startte. Ichelle ging meer met haar om. Veel meer.”

De bloemenzee voor Ichelles atelier geeft een indruk van de invloed die de zaak heeft. Sinds haar vermissing op 16 december kijkt heel Oostburg, een Zeeuws-Vlaamse stadje met vijfduizend inwoners, uit naar de 29-jarige vrouw. Honderden mensen delen berichten van haar moeder via sociale media. Noodkreten zijn het, of mensen alsjeblieft contact willen opnemen als ze iets weten. Pijnlijk: op nieuwjaarsdag is Sandra H. een van de verspreiders.

Boeddhabeelden

H.’s winkel, een eetcafé verwijderd van Ichelles populaire naaiatelier, intrigeert. Het spirituele huisje noemt de verdachte het. In de etalage talloze Boeddhabeelden en dromenvangers. Een winterlandschap met treinen ook. Naast ‘spirituele en esoterische producten’ biedt – of bood, wie zal het zeggen – H. zich aan voor onder andere healing, witte magie en reiki-sessies. Voor alles is een oplossing, vermeldt de website. Naast de voordeur in grote letters het woord ‘Love’.

Weinig Oostburgers kennen de 44-jarige verdachte, die volgens haar advocaat haar betrokkenheid ontkent. Zo bekend als het slachtoffer is onder de lokale bevolking, zo anders is dat voor Sandra. Ze komt oorspronkelijk uit België, is 10 kilometer verderop met haar gezin neergestreken in Aardenburg en nog geen jaar actief in Oostburg. In de luwte, lijkt het. Dat ze geen gangbare producten aan de man brengt, helpt ook niet mee.

Opmerkelijk bericht

Dan Ichelle. Niet alleen bekend, maar ook geliefd. De hashtag #4ichelle is trending in deze omgeving. Bedrijfsleider Mieke de Coeyer van het Kruidvat is een van de velen die virtueel uiting geeft aan het verdriet. “Dat is namens alle medewerkers. Ichelle heeft hier lang gewerkt. Ze kwam nog regelmatig binnen om een praatje te maken met haar oud-collega’s.”

En ook hier een bijzonderheid: op de dag dat de eerste lichaamsdelen worden gevonden en Sandra al een week vastzit, wijzigt haar partner zijn profielfoto op Facebook naar een brandende kaars in een hand. Daaronder de tekst: #4ichelle.

Gat in de markt

Ook Nico van den Ameele kan zich niet herinneren de verdachte ooit te hebben ontmoet. De secretaris van de ondernemersvereniging weet nog wel wat hij dacht toen vorig jaar haar aanmelding in de brievenbus viel. “Ik was blij. Weer een ondernemer erbij, met een winkel die we in Oostburg nog niet hadden. Ze sloot zich meteen bij ons aan. Ichelle deed dat twee jaar eerder ook. Ik vind dat mooi, ondernemers die een gat in de markt zien, iets totaal anders doen. Persoonlijk contact met Sandra heb ik nooit gehad.”

De ledenvergadering van vorig jaar ging niet door. Nu zijn alle ondernemers er kapot van, zegt Van den Ameele, dat de dader mogelijk uit hun midden komt. “Ook wij hebben via een gezamenlijke nieuwsbrief opgeroepen naar Ichelle uit te kijken. Daar zijn geen reacties op gekomen.”

Sporen in de winkel

Het lichaam van Ichelle ligt dan mogelijk nog niet in het water. Als onderzoekers afgelopen dinsdag de eerste stoffelijke resten van de jonge vrouw aantreffen, concluderen ze dat deze er enkele weken hebben gelegen. Maar geen twee maanden. Wat er in de tussenliggende periode is gebeurd en of Ichelle nog heeft geleefd nadat ze op 15 december voor het laatst wordt gezien, is vooralsnog onduidelijk. Wel zegt de politiewoordvoerder dat in de spirituele winkel sporen van een misdrijf zijn gevonden. De partner van Sandra – Ichelle kwam regelmatig bij het stel – zou hierin geen rol hebben gespeeld. Hij is verhoord als getuige.

De winkel die Oostburg nooit had, is daarmee verworden tot een winkel die Oostburg nooit had willen hebben. Voor de etalage tuurt een ouder echtpaar naar binnen, filosoferend wat er tussen de wierookstokjes en de etherische oliën kan zijn gebeurd. Vier panden verderop wil Hanneke Vermeirssen daar niet over nadenken. Ze is al blij dat ze haar contact met de nieuwe onderneemster oppervlakkig heeft gehouden. “Had Ichelle dat ook maar gedaan.”

