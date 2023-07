Wat vindt het voormalig PvdA-bolwerk Zaandam van groen-rood? ‘We moeten nu toch íéts doen’

Fel weerkaatst de zon tegen de rij auto’s die staan te wachten tot de Wilhelminabrug in Zaandam weer dichtgaat. Joost de Jong (60) kijkt uit over de Zaan. Aan de rivier stonden vroeger de molens te draaien en de fabrieken te roken, maar van dat industriële randje is weinig meer te zien. De Jong komt zelf wel uit een Zaans ‘rood nest’, een socialistische familie, vertelt hij. Zijn grootouders waren aanhangers van de Zaanse politicus Marcus Bakker van de Communistische Partij van Nederland (CPN).

Op deze maandagmiddag stemmen de leden van GroenLinks, een partij die voortkwam uit de CPN en de PvdA, over een gezamenlijke lijst. Maar terug naar de politieke roots van zijn familie gaat De Jong sowieso niet, zegt hij. Hij maakt zich grote zorgen over migratie. “Dat wordt het grote issue de komende tijd. Je weet niet wat er allemaal binnenkomt.” Ook wonen is een prangend probleem, weet hij uit eigen ervaring. Want een huurwoning vinden is knap lastig hier in de buurt.

Maar, zegt hij, zo’n rood-groene lijst gaat die problemen niet oplossen. “Ik ben teleurgesteld in de politiek, of het nou links of rechts is. Ik snap het wel als je de politiek verlaat vanwege bedreigingen. Dat is niet normaal, dan zou ik ook weg zijn. Maar politici van nu zien steeds een hogere functie, bij de EU of ergens anders. En dan gaan ze weer.”

Joost de Jong (60) is zijn vertrouwen in de politiek kwijt. Beeld Rosalie van der Does

‘PvdA staat vooral voor jong Amsterdam’

De Jongs familie stond vroeger niet alleen in haar politieke voorkeuren. De gemeente Zaanstad maakt deel uit van een van de oudste industriegebieden van Europa. Niet alleen supermarktgigant Albert Heijn zag hier het daglicht, maar ook hout van Bruynzeel, nootjes van Duyvis en natuurlijk de koekjes en chocola van Verkade. De Zaanse arbeidersklasse verenigde zich in de CPN en Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de latere PvdA.

Die tijd lijkt nu voorbij. Bij de opeenvolgende Tweede Kamerverkiezingen van 2006, 2010 en 2012 kon de PvdA steeds rekenen op zo’n 25 procent van de stemmen in Zaanstad. Maar in 2017 kelderde de populariteit van de partij: toen kreeg de partij slechts 7 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen, in 2021, ging het niet veel beter. GroenLinks bleef destijds steken op zo’n 5 procent van de stemmen.

“De PvdA staat nu voor mijn gevoel vooral voor jong Amsterdam”, zegt rechtenstudent Sarah Ben Aaziz (26). Ondertussen wordt Zaandam rechtser, stelt ze. “Bedrijven krijgen meer inspraak, zaken als begeleid wonen voor jongeren worden uitgekleed, creatieve centra gaan dicht. Je moet vooral geld verdienen en meedoen aan het systeem.” Is zo’n linkse lijst dan niet juist een uitkomst? Voor Ben Aaziz niet. “Ik ben een centrist. En GroenLinks maakt veel te veel belangenafwegingen waardoor hun doelen uiteindelijk worden afgezwakt.”

Karin Schlüter (69, rechts) en dochter Barbara Rink (44). Beeld Rosalie van der Does

Twee voor de prijs van één

Een stukje verderop lopen moeder Karin Schlüter (69) en dochter Barbara Rink (44). Zij zijn wél heel enthousiast over de gezamenlijke lijst. “Ik had zoiets van: jááá, kom!”, gebaart Schlüter enthousiast. Vanmorgen heeft ze nog nagedacht over een lidmaatschap van de gezamenlijke lijst. “Twee voor de prijs van één, als dat zou kunnen zou ik het zeker doen.”

Serieuzer: “Er moet tegengewicht worden geboden aan rechts. Alles wordt zo gepolariseerd.”

Rink is het met haar eens. Strategisch zou ze een stem op het groen-rode blok zeker overwegen, zegt ze. “Wonen, en het sociale aspect blijven voor mij belangrijk.” Voor Schlüter zijn migratie en milieu de belangrijkste verkiezingsonderwerpen. Het migratiebeleid moet humaner, vindt ze. “En het is 52,2 graden in China vandaag. We moeten nu toch íéts doen.”

