Wat vinden docenten: moeten de scholen weer opengaan?

Mark Wobbes: ‘De prioriteit moet liggen bij leerlingen die het écht nodig hebben’

Volgens vmbo-docent Mark Wobbes gaat het soms gewoon niet bij een aantal van zijn leerlingen. Ze bivakkeren hele dagen in een flat, op vier- of vijfhoog en komen zelden buiten. Moeder werkt louter overuren in de zorg en is bijna dagelijks laat thuis. Schoolopdrachten maken ze alleen achter hun bureau op de laptop. Onder deze omstandigheden poogt Wobbes zijn leerlingen, tweedeklas vmbo’ers, op afstand les te geven.

“Je ziet dat het gebrek aan ritme bij hen nu echt begint op te breken”, merkt Wobbes, die wiskunde, Engels en maatschappijleer geeft. “We doen van alles, geven instructies online, bellen en appen met leerlingen en houden een vinger aan de pols bij ouders. Maar of ze de opdrachten begrijpen of bijvoorbeeld goed in hun vel zitten, dat is soms moeilijk te zeggen. Digitaal onderwijs is eenzijdig, je hebt weinig interactie en je hoopt er maar het beste van.”

Extra aandacht en zorg nodig

Wat ook niet meehelpt, is dat veel van de leerlingen van Wobbes (37) op de Thorbecke Scholengemeenschap voor vmbo en praktijkonderwijs in Zwolle extra aandacht en zorg nodig hebben.

Hij schaart zich achter de keuze van het kabinet en begrijpt het als deskundigen anders besluiten. Maar eigenlijk vindt Wobbes dat scholen weer open moeten, mits het veilig is voor iedereen. “De prioriteit moet nu liggen bij de leerlingen die het écht nodig hebben. Je weet vaak wel welke leerlingen de lesstof zelfstandig oppikken en goed in hun vel zitten, maar je weet ook bij wie dat niet zo is.”

Wekelijks een keer opgevangen

Een groep leerlingen thuis en de rest in de klas, stelt Wobbes voor. Hoe hij dat gaat organiseren, met dubbel lesgeven? “Ik heb nog geen idee. We moeten afwachten wat er gaat gebeuren.” Er zijn zelfs nu al leerlingen van wie docenten dat nodig vinden, die wekelijks wel een keer worden opgevangen op school.

Het is ontzettend spannend, merkt Wobbes ook bij zijn collega’s. Sommige docenten staan helemaal niet te springen om leerlingen weer klassikaal te onderwijzen. “Ze zijn wat ouder en vallen onder de risicogroep. Ik snap heel goed dat ze eerst denken aan ieders gezondheid, kinderen zijn zich vaak minder bewust van het houden van afstand. Dat maakt dit ook zo lastig.”

Een dolletje maken

Thuisonderwijs valt hem langzamerhand steeds zwaarder. De eerste weken gingen ‘op zich wel aardig’, maar de pijp wordt steeds leger, merkt Wobbes. Bij zichzelf en bij leerlingen.

“Eerst spraken ze nog van een coronavakantie, maar nu willen zelfs de leerlingen die normaal nooit willen graag weer naar school. Ze missen hun ritme en de sociale interactie. Ik mis hen ook. Even een dolletje maken of vragen hoe het écht gaat, het kan gewoon niet nu. Maar dat is zo belangrijk.”

Raquel van Vliet: ‘Laten we een goed plan maken om in september weer te beginnen’

Raquel van Vliet geeft les aan groep drie van basisschool De Punt in Amsterdam Nieuw-West. Dat de 24-jarige juf voorlopig niet voor ‘haar’ klas wil staan, komt door haar gezondheid. “Ik heb astma en een slechte longweerstand”, legt ze uit. “Met naar buiten gaan ben ik heel voorzichtig, momenteel zie ik alleen mijn ouders en mijn man.”

Van Vliet denkt terug aan elf jaar geleden, toen ze flink ziek werd van de Mexicaanse griep. “In die periode heb ik een longontsteking gekregen, dat was écht geen pretje. De symptomen van het coronavirus lijken op die van de Mexicaanse griep, dus ik wil voorkomen dat ik het krijg.”

Een schoolgebouw met krappe lokalen

“Lesgeven en mezelf tegelijkertijd beschermen tegen besmetting is onmogelijk”, vindt ze. “Ik geef les aan groep drie, in een schoolgebouw met krappe lokalen. In mijn klas zitten twintig kinderen. Anderhalve meter afstand houden tussen elkaar is onmogelijk. Ook in de gangen en bij gym is er weinig ruimte.”

Voor kinderen van zeven is het bovendien ‘best ingewikkeld’ om te begrijpen wat er aan de hand is. “Sommige ouders vertellen hun kinderen niet wat er gaande is. Ze zijn bang dat hun kinderen maar in paniek raken. Die kinderen kun je écht niet instrueren om afstand te houden.”

Iedere week bellen met de hele klas

Volgens van Vliet gaat het op afstand lesgeven redelijk. “Iedere week bellen we met de hele klas. In het begin was dat lastig: niet ieder kind op mijn school had een apparaat om mee te bellen. Maar de school heeft hen er een gegeven.” Verder maken de docenten dagelijks een vlog. “Daarin geven we de instructies voor de les. En ik bel de kinderen waar we ons zorgen over maken.”

“Het haalt het niet bij echt lesgeven,” beaamt de juf. “Maar mijn school doet veel om leerlingen te blijven bereiken. De vrijwilligers van de Voorleesexpres die kinderen met een taalachterstand altijd thuis kwamen voorlezen, doen dat nu via de computer. Extra kwetsbare kinderen mogen naar de noodopvang, ook als hun ouders geen vitaal beroep hebben. We zoeken naar creatieve oplossingen.”

Constructief van start

De scholen voortijdig opengooien, dat ziet Van Vliet niet zitten. “Kijk, de achterstand is er nu toch al. Ik betwijfel of het zinvol is om nu de scholen gehaast te heropenen, zo voor de zomervakantie.” Volgens haar kunnen docenten die tijd beter gebruiken om een goed plan te maken. “Zo kunnen we in september weer constructief van start.”

Wat ze zou doen als de heropening morgen tóch wordt aangekondigd? “Ik heb ergens gelezen dat Jacco Wallinga van het RIVM zei dat er een giga-piek zou komen, als dat gebeurt”, zegt Van Vliet. “Dus eigenlijk verwacht ik het niet. Maar stel, het gebeurt wél, dan vraag ik of ik alsnog thuis les mag blijven geven. Als kwetsbare leerkracht voelt het voor mij niet veilig om nu terug naar school te gaan.”