Wat verandert er allemaal op 1 juli?

Onderwijs:

- De middelbare scholen kunnen na de zomervakantie volledig opstarten met alle leerlingen. Aandachtspunt: kinderen moeten nog wel anderhalve meter afstand bewaren tot de docent. Onderling is dat voor minderjarigen niet meer nodig.

- Er is ook goed nieuws voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Daar mogen met ingang van het nieuwe studiejaar weer activiteiten plaatsvinden, mits iedereen zich aan de anderhalve meter houdt.

- Op basisscholen hoeven de kinderen geen afstand meer te bewaren tot de volwassenen. Dit geldt ook voor de kinderopvang.

Vervoer:

- Nu het openbare leven weer op gang komt, neemt de drukte in het openbaar vervoer toe. Bussen, treinen, trams en metro’s mogen weer volledig worden gebruikt. Het kabinet raadde eerder aan om alleen noodzakelijke reizen te maken. Dat advies vervalt. Iedereen is weer welkom in het ov. Dat betekent onherroepelijk dat het hier onmogelijk wordt om op afstand te houden van elkaar. Daarom heeft het kabinet eerder verplicht om in het openbaar vervoer (niet-medische) mondkapjes te dragen. Wie dat verzuimt riskeert een boete van 95 euro. Rutte blijft er op hameren dat mensen niet onnodig in de spits reizen. Ook fietsen zijn weer welkom in het ov, al moeten reizigers hun fietsen wel vooraf online aanmelden om te zien of er nog plek is.

- Taxi’s en touringcars mogen per 1 juli weer volop mensen vervoeren. Hier geldt: een reservering en een gezondheidscheck vooraf zijn verplicht.

- In auto’s is er vanaf volgende week geen limiet meer op het maximumaantal passagiers, ook als deze niet tot één gezin behoren. Wel roept het kabinet op een mondkapje te dragen. Het is een advies; er staat geen boete op het negeren van deze oproep.

Uitgaan:

- Aanvankelijk wilde het kabinet het maximumaantal bezoekers voor de horeca en culturele instellingen verhogen van dertig naar honderd. Er komt een ruimere versoepeling. Er geldt geen maximum meer, mits de anderhalve meter wordt gerespecteerd en gasten klachtenvrij zijn.

- Dat is goed nieuws voor grote concertzalen, theaters, kerken en flinke restaurants. Voor (kleinere) cafés blijft het de vraag of ze genoeg omzet kunnen draaien in de anderhalvemetersamenleving. Wat wel kan helpen is dat terrastafels niet meer op afstand van elkaar hoeven als er ‘kuchschermen’ tussen staan.

- Evenementen mogen vanaf 1 juli weer plaatsvinden. Maar de grotere, waarvoor een vergunning nodig is, zullen volgens Rutte niet voor medio augustus kunnen worden gehouden. Het regelen van zo’n vergunning kost doorgaans zes weken.

- Dierentuinen en pretparken mogen in principe een onbeperkt aantal mensen ontvangen, mits ook hier voldoende afstand kan worden bewaard. Sauna’s en casino’s kunnen weer open.

- Jeugdtheaters mogen weer volledig opstarten; kinderen tot 18 jaar hoeven geen afstand meer van elkaar te houden. Zangkoren en zangensembles kunnen weer repeteren en optreden, het RIVM komt binnenkort met richtlijnen hiervoor.

- Er is nog altijd slecht nieuws door discotheken en nachtclubs. Zij blijven in ieder geval tot 1 september gesloten.

Sport:

- Op sportgebied gaat de handrem er bijna geheel vanaf. Sportscholen gaan per 1 juli open, alle binnen- en buitensporten zijn weer toegestaan. Buiten het veld blijft de anderhalvemeter-regel gelden, maar binnen de lijnen is dat onmogelijk, zeker bij contactsporten.

- Goed nieuws voor de sportclubs: kantines en kleedruimtes mogen ook open, zolang de coronaregels worden gerespecteerd.

- In (voetbal)stadions mag weer publiek aanwezig zijn. Op de tribune geldt wel de anderhalvemeter-afspraak. De premier benadrukte dat spreekkoren, hard meezingen en schreeuwen ‘in groepsverband’ niet zijn toegestaan. Rutte: “Fluister ‘hoera’ bij een doelpunt.”

Contactberoepen:

- Bepaalde contactberoepen zoals kappers en rij-instructeurs kregen al eerder groen licht. Er is nu ook goed nieuws voor sekswerkers: zij mogen vanaf volgende week weer klanten ontvangen.

Verpleeghuizen:

- Bezoek is in principe weer welkom in verpleeghuizen. Dat is een opluchting voor mensen die soms maandenlang hun naasten niet mochten opzoeken. Bewoners mogen ook weer vrij naar buiten. “Opa en oma bezoeken is een recht”, zei zorgminister Hugo de Jonge. “Dit is het moment om de ruimte te benutten die er is.” Belangrijk is wel dat er geen besmettingen zijn op die locatie.

- Er geldt nu nog een streng bezoekregime in de verpleeghuizen. Familie is zeer mondjesmaat welkom. Ouderbond ANBO noemt het ‘heel goed nieuws’ dat straks een heel gezin langs kan komen.

