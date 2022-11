Wat te doen met de energiecompensatie? ‘Heb het gedoneerd aan de dierenvoedselbank’

Wat doen mensen met de energiecompensatie van honderden euro’s? De een heeft het geld nodig om rond te komen, de ander doneert het aan een goed doel of bewaart het voor zijn kinderen.

Een dezer dagen komt-ie binnen: 190 euro energiecompensatie van de overheid vanwege de hoge energiekosten. Gevolgd door nog een keer 190 euro een maand later. Ieder huishouden in Nederland met een energiecontract krijgt het extraatje. Van arm tot rijk.

Sommige energiemaatschappijen verrekenen het met de maandelijkse factuur, andere maken het over op de rekening van hun klanten. Trouw is benieuwd wat lezers met het geld doen. Hoewel veel mensen het momenteel moeilijk hebben, is er ook een groep die het bedrag niet nodig heeft om rond te komen. Goede doelen zoals de voedselbank zien dat burgers het geld doneren omdat ze vinden dat ze eigenlijk geen recht op de toeslag hebben.

Sommige huishoudens profiteren nog van een energiecontract waarbij het tarief enkele jaren vaststaat, of ze hebben een warmtepomp waardoor ze niks merken van de hoge gasprijs.

Wat doen Trouwlezers met de energiecompensatie? Een greep uit de reacties

Ik besteed de energietoeslag aan mijn energierekening, die van 100 euro naar 261 euro is gegaan.

Ruud van den Akker

Te gek voor woorden, iedereen energietoeslag. Bij de belastingdienst zijn alle inkomens bekend, hoe moeilijk moet het zijn alleen de laagstbetaalden een vergoeding te geven? Bij mij gaat het naar een Ghanese vriendin, die vijf dagen in de week in de schoonmaak werkt, elke dag om zes uur op moet en altijd een laag inkomen zal houden. Ik heb voor haar bij de gemeente ook de extra vergoeding voor lage inkomens aangevraagd.

Helinda Rijnbout

Ik ga mijn duurdere energienota hiervan betalen. Ik vind het ook wel een leuk dat we van ons eigen geld iets terugkrijgen. Waarom altijd de minimale inkomens?

Henny van Beek

Vrijdag 380 euro afgegeven bij de dierenvoedselbank bij ons in het dorp. Anoniem. En dat wil ik graag zo houden.

Anoniem

Ik heb gelukkig een vast contract tot en met 2024. Daarnaast ben ik een alleenstaande met een minimum inkomen. Ik leg het geld opzij, zodat de hoge rekeningen van het nieuwe jaar betaald kunnen worden. Het overige stort ik naar mijn spaarrekening. Op deze manier ben ik zeker dat ik kan investeren in mijzelf, zodat ik bestendig ben voor de moeilijke tijden die eraan gaan komen.

Bjorn Dost

Mijn jaarrekening gaf aan dat ik minder had verbruikt dan de energiebelastingskorting. Ik kreeg geld toe. Dat vond ik toen al een belachelijke oplossing. Ik heb het bedrag dat ik terugkreeg overgemaakt naar de voedselbank en ga dat nu weer doen.

Marinka van Puijenbroek

Altijd tijdig ingesprongen op energiebesparende mogelijkheden, zoals onze eerste set zonnepaneeltjes in 2004 (werken nog altijd prima). Ook geluk gehad met de switch van jaarlijks overstappen naar een driejarig contract in 2021. Ons maandbedrag is 34,70 euro. We schenken de onterecht te ontvangen energietoeslag dan ook heel graag aan de actie ‘Harderwijk geeft warmte’ van de lokale kerken en moskeeën.

Govert en Ans van der Boom

In mijn ogen lenen we dit geld van de toekomstige generaties. Daarom zet ik dit geld vast op een duurzame spaarrekening voor mijn kinderen. Over vijf jaar kunnen ze het opnemen.

Peter Siegel

Mijn bijdrage gaat in de pot onvoorzien, wat we volgend jaar aan verhogingen krijgen is nog onbekend.

V. Hooijberg

Geef de compensatie, of een deel daarvan aan de voedselbank voor dieren. Helaas zijn er niet alleen voedselbanken voor mensen nodig maar hebben veel mensen in deze tijden van hoge inflatie te weinig geld om hun huisdier te voeden en dat terwijl een hond, kat, konijn, cavia of vogel juist in tijden van stress positief kan bijdrage aan het welzijn van mensen.

Ilona Dekker

Het gemak waarmee de overheid iedereen twee maanden energietoeslag geeft, vind ik zorgelijk in deze politiek instabiele tijd. Je weet helemaal niet wat er kan gebeuren in Europa. Dat smijten met toeslagen en ongecontroleerde donaties van Den Haag komt over alsof de regering ervan uitgaat dat Nederland een gegarandeerd veilig rampen- en oorlogvrij stukje aardbol blijft. De oproep om te doneren ‘wat je niet nodig hebt’ vind ik mede daarom ook vreemd.

Femmy Oosterhuis

Wij zitten in een goed geïsoleerde woning met zonnepanelen en zijn via de lokale armoedecoach in contact gekomen met een pas opgerichte groep ‘Houd Baarn Warm!’ Volgende week komt er een website en flyers en publicatie in de plaatselijke krant die aangeeft waar mensen hun compensatie kunnen afdragen. De doelgroep, die moeilijk rond kan komen, kan vervolgens een beroep doen op dit fonds.

André den Bak

Wat ik doe met de energietoeslag? De kachel aansteken. De groeiende sociale druk om de energietoeslag adhoc te doneren aan een goed doel weersta ik. Van die 190 euro bestel en betaal ik een halve pallet openhaard hout. Zodra de winter aanbreekt en het hout gestapeld ligt, ontsteek ik de houtkachel, nestel me behaaglijk in een luie stoel bij de kachel met een goed boek of een stapel ongelezen kranten, een smakelijke fles rood naast de ingelijste foto van Rob Jetten op de schouw. Tijd voor een goed gesprek over het leven, de liefde en De Dingen met mijn lief of (schoon)kinderen. Laat de kou maar komen.

Ruben Mensink

Ik heb er ‘Eneco Stukje Zon’ van gekocht. Zo maak ik van 380 euro (+10 euro eigen inleg) 485 euro.

Thomas Knuijver

