Wat staat er in het migratieplan waar de kabinetscrisis om draait?

Premier Mark Rutte (VVD) ligt zwaar overhoop met regeringspartij ChristenUnie (CU) over een maatregel om migratie in te perken. Op ramkoers, zo beschrijven vrijwel alle media de houding van de minister-president. Een val van het kabinet is niet uitgesloten.

De VVD en de CU kruisen de degens over één migrantengroep: de nareizigers die in Nederland herenigd willen worden met een gezinslid dat al in Nederland is. De VVD wil die gezinshereniging drastisch verminderen door de groep nareizigers op te splitsen in mensen die persoonlijk worden bedreigd en mensen die vluchten voor oorlog. Daarnaast wil de VVD een quotum van tweehonderd gezinsleden van oorlogsvluchtelingen per maand hanteren. De ChristenUnie is pertinent tegen deze plannen.

Voornamelijk Syriërs en kinderen

Als de VVD haar zin zou krijgen, heeft dat voornamelijk gevolgen voor Syrische vluchtelingen. Duizenden van hen zouden niet in Nederland terechtkunnen.

Syriërs vormen veruit de grootste bevolkingsgroep onder de nareizigers die naar Nederland komen. In 2022 kwamen in totaal 10.925 nareizigers naar Nederland, zo blijkt uit CBS-cijfers. Van hen kwamen er 7240 uit Syrië. Ook in de jaren daarvoor was Syrië het herkomstland van de meeste nareizigers.

Meer dan de helft van de verzoeken om gezinshereniging betrof in 2022 kinderen: 5.655 minderjarigen kwamen als nareiziger naar Nederland. Dat aantal steeg in dat jaar iets ten opzichte van 2021. Toen kwamen 5.615 verzoeken van de totale 10.120 aanvragen van kinderen.

Opvangcrisis duurt voort

Premier Mark Rutte werkt al langer aan het tegenhouden van migranten die naar Europa en Nederland willen komen. Het bracht hem de afgelopen tijd al naar Marokko en Tunesië, waar hij afspraken wilde maken over het opnemen van afgewezen asielzoekers en het beperken van het aantal mensen dat de oversteek over de Middellandse Zee maakt.

Terwijl Rutte ijvert voor minder migratie naar Europa, is in eigen land de opvangcrisis nog steeds niet geluwd. De zogenoemde spreidingswet, die ervoor moet zorgen dat in alle delen van het land een aantal vluchtelingen wordt opgevangen, treedt voorlopig nog niet in werking. Gemeenten zouden volgens die wet samen zo’n 40.000 nieuwe opvangplekken moeten creëren.

Toch zijn de aantallen migranten die nu naar Nederland komen alweer een stuk lager dan tijdens de piek in 2015. In dat jaar zochten 45.035 asiel in Nederland. Van hen hoopten 13.845 mensen op gezinshereniging.

