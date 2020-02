Wat Nederland níet doet tegen het coronavirus, en waarom niet

Bij terugkeer in Nederland, worden reizigers uit besmet gebied in principe niet afgezonderd, zoals in andere landen wel gebeurt. Roemenië doet dat bijvoorbeeld met arbeidsmigranten die vanuit Noord-Italië naar huis gaan. Ook de cruisegangers van de Diamond Princess hoefden hier niet in quarantaine, terwijl andere landen daar wel voor kozen. Hetzelfde geldt voor de passagiers van de Westerdam, waar een coronaverdenking was.

Nederland plaatst reizigers uit coronagebied pas in isolatie als ze symptomen van de ziekte hebben: koorts in combinatie met hoesten of kortademigheid. Er was één uitzondering: de reizigers die werden geëvacueerd uit Wuhan en omgeving. Zij moesten 14 dagen in quarantaine in Nederland. Niet omdat het RIVM dat nodig vond, maar omdat China dat als voorwaarde gesteld had bij hun uitreis.

Het RIVM vindt quarantaine voor reizigers niet nodig. Toch sluit het instituut niet uit dat bij een eventuele Nederlandse uitbraak wel quarantaine wordt opgelegd, zoals dat in een hotel in het Spaanse Tenerife is gebeurd. “Op het moment dat er een patiënt is, kan de GGD op basis van het contactenonderzoek wel degelijk kiezen voor quarantaine. Dat is maatwerk”, zegt woordvoerder Harald Wychgel.

Ook passagiers van cruiseschip Westerdam hoefden in Nederland niet in quarantaine. Beeld ANP

Grotere groepen testen, wel of niet verstandig?

“Zouden we alle mensen met klachten niet moeten testen op het nieuwe coronavirus, ook als ze niet in besmet gebied zijn geweest?”, vraagt CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg zich af. Volgens Van den Berg breidt het Verenigd Koninkrijk de groep die getest wordt uit.

Maar het RIVM houdt vast aan de definitie van ‘verdachte gevallen’ die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is vastgesteld. Meer mensen testen is volgens de WHO niet nodig. Te veel mensen testen gaat ten koste van testcapaciteit en kost natuurlijk ook geld.

En zou je iedereen die Nederland binnenkomt vanuit besmette regio’s moeten testen, ook als ze niet ziek zijn? Zoals ook alle hotelgasten in Tenerife onderzocht werden? Dat heeft weinig zin. De test werkt niet in de eerste dagen na een besmetting. Het resultaat kan misschien zelfs valse geruststelling veroorzaken. Daarom is de test volgens het RIVM alleen betrouwbaar bij de groep die symptomen heeft van de ziekte.

Meldplicht voor reizigers: lastig te handhaven

Kun je reizigers uit besmet gebied niet verplichten of oproepen zich telefonisch te melden? Dan kun je hen in de gaten houden: de GGD zou ze na veertien dagen kunnen bellen om te vragen hoe ze zich voelen. “Daar is niet voor gekozen, want dat is nogal wat”, zegt RIVM-woordvoerder Wychgel. “En wanneer bel je ze dan? Iedere dag?”

Een meldplicht is lastig te handhaven. Wie er over de landsgrenzen Nederland binnenkomt, is niet bekend. En de GGD’s kunnen hun tijd wellicht beter gebruiken op dit moment. “Op Schiphol staan grote borden, waarop we mensen oproepen zichzelf te melden. Maar pas als ze klachten ontwikkelen”, zegt Wychgel.