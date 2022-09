Wat mogen we verwachten van het uitgestelde rapport over de mondkapjesdeal?

Zou vandaag dan de apotheose komen van een schandaal waarvan de Nederlandse nieuwsconsument anderhalf jaar lang elke snipper informatie heeft opgeslurpt? Na de nodige vertragingen verschijnt later vandaag het langverwachte rapport van advieskantoor Deloitte over de ‘mondkapjesdeal’ van Sywert van Lienden en zijn twee companen.

Mogelijk wordt dan duidelijk hoeveel het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) wist van het feit dat Van Lienden in één klap miljonair zou worden door voor ruim 100 miljoen euro aan mondkapjes aan de overheid te verkopen. Dat staat voor een belangrijke, bredere vraag: als het ministerie daar niet van wist, hoeveel financieel onderzoek deed het dan in de beginperiode van corona überhaupt naar partijen waarmee Nederland zaken deed over coronamiddelen?

En als het ministerie wél van de hoed en rand wist – of, zoals Van Lienden beweert, zelfs áándrong op een commerciële en niet-vrijwillige insteek van de deal – waarom heeft zij daar dan aan meegewerkt? Al vanaf het eerste moment dat de Volkskrant er in mei 2021 over berichtte doemt een beeld op van een ministerie dat uiteindelijk bezwijkt onder de publicitaire druk van een driftig twitterende Van Lienden.

Wie werkte waaraan precies mee

“Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in”, appte toenmalig minister Hugo de Jonge bijvoorbeeld in april 2020 aan een topambtenaar. Vrij vertaald: ‘Het is haast makkelijker om hem zijn zin te geven met die deal, dan stopt hij misschien met openlijk kritiek spuien op ons beleid.’

Uit het feitenrelaas van Deloitte zou kunnen blijken in hoeverre Van Lienden echt bewindspersonen en Kamerleden voor zijn karretje wist te spannen, om namens hem druk uit te oefenen om de deal erdoor te krijgen. En hoeveel deze bewindspersonen en Kamerleden, onder wie naar verluidt ook Pieter Omtzigt, wisten waar zij nou precies aan meewerkten.

Deze week onthulde de Volkskrant nog dat Van Lienden, ongeveer ten tijde van De Jonge's appje, met zijn zakenpartners besprak hoe zij ‘gillend rijk’ zouden worden. ‘Ik doe dit voor geen goud vrijwillig’, zou hij volgens uitgewerkte gesprekstapes hebben gezegd.

Dat ligt gevoelig: bedrijven als Randstad en Coolblue hebben op vrijwillige basis uitzendkrachten geleverd of meegewerkt aan distributie van de mondkapjes, omdat zij dachten dat niemand zou verdienen aan het hele project. Zij hadden, met andere woorden, wel willen weten dat de drie ondernemers ‘gillend rijk’ zouden worden, zo stelden zij in een aangifte die uitmondde in een strafzaak.

Verduistering en witwassen

Het Openbaar Ministerie stelt dat Van Lienden en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel geld van hun Stichting Hulptroepen Alliantie hebben weggesluisd naar een commerciële bv. Het verdenkt de drie ondernemers van verduistering, oplichting en witwassen.

Bij het verschijnen van het rapport, dat sinds afgelopen woensdag al in handen is van VWS en later vandaag naar de Kamer gaat, zal ook blijken hoeveel er overblijft van Van Liendens huidige tactiek tijdens zijn verweer op media-onthullingen. Namelijk dat de juiste context ontbreekt, en dat alles in een ander licht zal vallen als álle feiten boven water komen.

Zo ook weer bij de ‘gillend rijk’-onthulling. Het was slechts een fragment uit een ruim drie uur durend gesprek, zo twitterde Van Lienden deze week. Uit het héle gesprek zou ‘andere intentie en strekking’ blijken, bezwoer hij. “Na publicatie zal ik verder reageren.”

Langdurig en duur onderzoek

Op het onderzoek van Deloitte zelf is ondertussen ook veel kritiek gekomen. Ten eerste duurde het lang, de opleveringsdatum is inmiddels zes keer uitgesteld. Goedkoop was het ook niet, de voorlopige kosten tot aan mei van dit jaar bedroegen al 4,7 miljoen euro. Wel beslaan die kosten niet alleen het onderzoek naar de beruchte mondkapjesdeal maar ook dat naar andere, minder bekende inkoop van beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis.

