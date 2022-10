Wat moet je nog doen om als Nederlander beschouwd te worden?

Het wordt de integratieparadox genoemd: Wie meer integreert en participeert in de Nederlandse samenleving, wordt paradoxaal genoeg meer blootgesteld aan uitsluiting.

Het fenomeen kreeg deze week extra aandacht na een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Verschillende Nederlanders vertellen over hun ervaringen.

Rümeysa Ünal, bedrijfskundige

“Het hebben van twee culturen is in ieder geval een groot deel van mijn identiteit. Ik voel mij hier thuis, ik kom hier vandaan, maar ik waardeer ook mijn Turkse achtergrond en de waarde die dat meebrengt.”

Rümeysa Ünal (23) groeide op in Utrecht, en studeerde bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze is geboren in Nederland en voelt zich zowel Nederlands als Turks.

Zien anderen u ook als Nederlandse?

“Dat denk ik wel grotendeels, maar er zit wel een voorwaardelijkheid in. Je staat als vrouw van kleur toch al met 2-0 achter. Ik merk vaak dat alles wat ik doe op de een of andere manier terug wordt gevoerd op de groep waartoe ik word gerekend. Als ik bijvoorbeeld laat weten dat ik geen alcohol drink, vragen mensen mij wel eens of ik dan niet ook een hoofddoek zou moeten dragen. En toen ik op het vwo fouten maakte bij Nederlands ging het al snel over mijn achtergrond, terwijl het daar heel weinig mee te maken had. Ik heb vervolgens maar het hoogste cijfer van de klas gehaald om dat duidelijk te maken.”

Wordt u afgerekend op een stereotype van de Turkse Nederlander?

“Zeker. Turkse Nederlanders vormen een enorm diverse groep, maar dat wordt vaak niet gezien. Ik merk dat ik word onderschat. Opmerkingen als ‘wat is je Nederlands goed’ hoor ik geregeld. Maar de verwachtingen zijn soms heel specifiek: toen ik met mijn moeder mee was naar het ziekenhuis kreeg ik de vraag ‘zo, zit jij op het mbo?’. Toen ik antwoordde dat ik op de universiteit zat, was de verbazing overduidelijk. Dat past kennelijk niet bij het beeld dat mensen hebben van Turkse Nederlanders. Terwijl juist mijn generatie een enorme veerkracht toont en kansen pakt, zeker in onderwijs. Dan is het heel vermoeiend om steeds het gevoel te krijgen dat je je extra moet bewijzen.”

Denkt u dat dat beter wordt?

“Je kunt het beeld wat anderen van je hebben alleen veranderen door bewustzijn te creëren over diversiteit en in gesprek te gaan over vooroordelen. Het zou fijn zijn als de norm van wat een Nederlander is breder wordt. Ik geloof in diversiteit en de creativiteit die het met zich meebrengt. Ik heb een tijdje in Singapore doorgebracht en daar is het enorm divers. Ik hoefde daar niet na te denken of ik Turkse of Nederlandse was. Dat was zo’n opluchting!”

Hakim Traïda Beeld Maartje Geels

Hakim Traïdia, acteur en programmamaker

“Mijn wortels liggen in Algerije, maar mijn takken zijn in Nederland. En volgens mij heb ik na veertig jaar hier inmiddels meer takken dan wortels. Maar soms vraag ik mij wel af hoe lang je jezelf moet bewijzen. Toen ik hier kwam heette het assimilatie, we hadden integratie, gastarbeiders en medelanders. Het is moeilijk om je aan dat vakje te onttrekken.”

Veel centraler in de Nederlandse cultuur dan optreden in Sesamstraat, zoals Hakim Traïdia (66) jarenlang deed, kun je niet komen. Toch besefte hij door zijn prominente positie op televisie en in het theater ook hoe moeilijk het is om ‘echt’ als Nederlander te worden beschouwd.

Wanneer merkt u dat?

Het is in de cultuursector zo vermomd, maar het komt vooral terug in typecasting. Je moet in dat vakje blijven. Ik heb succes als ik het heb over terrorisme, maar ik kan niet iets doen over, pak ‘m beet, de bende van Oss. Het komt er vaak op neer dat mensen het wel over mijn couscous mogen hebben, maar ik niet over hun boerenkool.”

Wordt dat met de jaren minder?

“Het gaat wel steeds beter. Ik wil ook niet het slachtoffer uithangen. Er is heel veel dat ik wel kan doen. Maar er blijft een verschil in hoe er naar je gekeken wordt.”

“Toen Glenn Durforth, van Surinaamse afkomst, Hamlet speelde, hoorde ik van een collega dat zijn accent niet paste bij de rol. Hoezo, denk ik dan? Klonk deze Hamlet niet Deens genoeg? Zulke dingen blijven kennelijk spelen. Ik zou zo graag willen dat het op het toneel niet gaat om de integratie, maar om de kwaliteit. Je moet het niet doen om te pleasen, maar omdat het goed is. Dan komt de integratie vanzelf. Ik word ook nooit gevraagd om eens een nazi te spelen. Daarvoor moet je toch aan een clichébeeld voldoen.”

Bent u te bellen voor een rol als nazi?

“Zeker. Schurken spelen is altijd heel interessant. En het is een mooie kans om te testen wat hier nou eigenlijk het criterium is: moet je ergens op lijken of gaat het erom of je goed speelt?”

Pete Wu Beeld Maartje Geels

Pete Wu, schrijver

Pete Wu (37) was de enige Aziatische jongen in zijn klas. Hij kreeg stereotype vragen als: ‘Eten jullie thuis met stokjes? Spreken je ouders Nederlands? Hebben je ouders een Chinees restaurant?’ Wu, droogjes aan de telefoon: “Mijn ouders hebben al 28 jaar een Hollandse friettent.”

Later zag Wu op tv hoe Wendy van Dijk het inschikkelijke Aziatische typetje Ushi speelde, en hoe Gordon grapte bij een Chinese kandidaat in Holland’s Got Talent: ‘Welk nummer ga je zingen? Nummer 39 met rijst?’

“Niemand nam daar aanstoot aan. Het werd genormaliseerd. Bij Aziatische Nederlander mag dat, was de gedachte.” Volgens Wu worden Aziatische Nederlanders gezien als ‘een modelminderheid die daar niets van zegt.’

Het leidde tot zijn boek De bananengeneratie, over mede-Aziaten die worstelen met hun Chinese Nederlanderschap en met thema’s als discriminatie, eenzaamheid en seksualiteit. Het gaat ook over zijn coming out, waar zijn ouders hun ogen voor sluiten.

Zijn moeder noemde hem een banaan: geel van buiten, maar wit van binnen. Voor de buitenwereld is hij nog geregeld de Aziaat, van binnen is hij verwesterd. “Hoe hoog je ook bent opgeleid, welke top je ook bereikt, je bent altijd die niet-Nederlander.” Vanavond gaat het boek in première als toneelstuk, gedragen door acteurs met Aziatische wortels.

Sluit het toneelstuk aan bij de integratieparadox?

“Het hele toneelstuk roept op tot een betere Aziatische vertegenwoordiging in de kunsten. Want ook in het theater draait het om wit Nederland. Dit is het moment voor de Aziaten in Nederland om door te pakken in de kunsten, in de talkshows, het onderwijs en de politiek.”

Want dat lukte voorheen niet?

“Migrantenouders roepen altijd dat je dokter moet worden. Mijn ouders willen heel graag dat ik geld verdien en een Mercedes kan kopen. Er is weinig stimulans om iets anders te doen. Maar hoe meer Aziaten in de kunsten rondlopen, hoe meer het wordt geaccepteerd. Dat moet ook doordringen in de theaterwereld. Een regisseur moet zich realiseren dat een stuk ook succesvol kan zijn met Aziatische acteurs.”

Dus een ‘Hamlet’ met alleen Aziaten?

“Dat zou kunnen. Gemma Chan speelde in de film Mary Queen of Scots, een kostuumdrama. Is dat de ultieme integratie? Het werkte in ieder geval verfrissend.”

