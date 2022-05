Wat moet ‘de samenleving’ met de oproep om zich voor te bereiden op een najaarscoronagolf?

De horeca

Horeca-ondernemers zijn nog aan het bijkomen van twee jaar pandemie, of er wordt ze alweer gevraagd plannen te maken voor een nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen.

“Wij waren een beetje verrast door de berichtgeving van gisteren”, zegt Robèr Willemsen, horeca-ondernemer en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). “Ik vind het wel heel bijzonder dat je als overheid niet voorbereid bent, niet aan kunt geven welke parameters bij welke situatie horen, op voorhand roept dat er geen steunpakket komt, en dan zegt: wat hebben jullie als sector zelf bedacht?”

Door de pandemie zitten veel horecazaken in de schulden, zegt Willemsen. Er is weinig ruimte om nu voor te bereiden op wat er mogelijk komen gaat. “Ik ben nog bezig de naweeën op te ruimen van de pandemie, en moet ondertussen kijken hoe we met alle stijgende kosten om kunnen gaan. Van personeel, grondstoffen... Dat is al genoeg uitdaging.”

De minister kan wat hem betreft beter met een goede vaccinatiestrategie komen. “Wij willen altijd meedenken, en dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. Maar wat moeten wij als de minister zegt: ‘Je mag niet meer dansen?’ of: ‘Je moet anderhalve meter afstand houden in de kroeg?’”

Het steekt hem dat Kuipers wel het onderwijs prees omdat het goed bezig is met de ventilatie van gebouwen, en horecazaken niet. “Volgens mij is echt wel duidelijk dat wij veel beter ventileren dan scholen en overheidsgebouwen.”

Waardeloos, noemt hij de opmerkingen van Kuipers van maandag. “Wat Kuipers nu doet, is echt te gemakkelijk.”

Ziekenhuizen

De plannen om op te schalen als er een nieuwe coronagolf aan komt rollen zijn er. Ziekenhuizen hebben inmiddels al twee jaar ervaring op dit vlak, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Maar de personele krapte blijft een probleem, dat bovendien sinds de pandemie alleen maar groter is geworden. Door het enorme beroep dat er is gedaan op personeel, ligt het ziekteverzuim hoog en verlieten mensen de sector.

Vorige week nog bleek uit een peiling van Zorgvisie dat gemiddeld 15 procent van de ic-verpleegkundigen afgelopen twee jaar stopte. “Tijdens de pandemie zijn we geconfronteerd met opschaling na opschaling, terwijl we daar helemaal niet de mensen voor hadden en iedereen vroeg of laat zwaar oververmoeid raakte”, verklaarde Paul Rood, waarnemend voorzitter van de afdeling ic-verpleegkundigen van V&VN, dat getal.

Die personele krapte zal komend najaar nog steeds een probleem zijn, alle opschalingsplannen ten spijt. Het ministerie van volksgezondheid zelf zegt, in een beleidsagenda van 14 april, dat de wens voor meer zorgmedewerkers de komende jaren ‘niet realistisch’ is.

De NVZ noemt het ‘een uitdaging’ en benadrukt dat de arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen moeten verbeteren. Voorbereiden op een nieuwe golf betekent vooral investeren in een buffercapaciteit, zei NVZ-voorzitter Ad Melkert deze week op BNR Radio. “En als je wilt investeren in de medewerkers die klaar moeten staan als het nodig is, dan is er toch echt geld nodig.”

Onderwijs

De ventilatie op scholen moet op orde worden gebracht; die brede consensus is er nu zo’n twee jaar, sinds het begin van de pandemie. Maar de weg van droom naar daad blijkt een lange. Volgens een schatting uit 2020 is in 2300 gebouwen de ventilatie niet op orde. Zo’n 1200 gebouwen worden nu ‘geholpen’ via een speciale subsidieregeling. Maar in veel scholen was de ventilatiemaatregel afgelopen winter toch weer: jassen aan en ramen open.

De oorzaken daarvan zijn vele. Soms zijn de benodigde aanpassingen simpel, maar soms zit het ’m in de structuur van het gebouw, en is dan niet te verhelpen zonder drastische aanpassingen. Dat kost tijd die er niet is, en geld dat weer uit andere potten moet komen dan het bedrag dat de rijksoverheid apart heeft gezet voor de ventilatieverbetering. Ook blijkt dat veel scholen nog steeds niet goed weten hoe het eigenlijk met de ventilatie in hun gebouwen is gesteld. Ze kunnen daarvoor hulp inschakelen van een speciaal team dat de situatie analyseert en een behandelplan opstelt. Dat team ontving al honderden verzoeken. In maart, zijn eerste maand, hielp het 36 scholen.

De snelste weg om te weten hoe de lucht erbij hangt is het plaatsen van een CO 2 -meter in elk klaslokaal. Het ministerie van onderwijs heeft daar geld voor vrijgemaakt, maar de schoolbesturen moeten de meters zelf aanschaffen en het geld voorschieten. En als die meter er eenmaal hangt, is er twist over hoe te handelen als de lucht ongezond blijkt. Vakbond AOb roept op om het lokaal in zo’n geval desnoods te ontruimen, maar het advies van het kenniscentrum is toch weer: zet ramen en deuren tegen elkaar open.

