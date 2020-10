Wat mag nog wel, en vooral: wat niet? Een overzicht van de knelpunten

Horeca

Voor cafés en restaurants zijn de voorschriften helder én pijnlijk: de komende vier weken moeten ze allemaal dicht. Afhalen en bezorgen blijft mogelijk, maar na 20.00 uur is verkoop van alcohol en softdrugs niet toegestaan. Hotels mogen openblijven.

Opvallend is dat het Outbreak Management Team (OMT), de groep medische adviseurs van het kabinet, vindt dat het kabinet moet onderzoeken of restaurants toch open kunnen blijven. Er zouden dan maximaal vier personen aan een tafel mogen zitten, personeel moet mondkapjes dragen. Vooralsnog voelen premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge hier niets voor.

Sport

Ook hier zijn de ingrepen fors. De kern is dat volwassenen alleen nog samen mogen sporten in groepjes van maximaal vier personen. Dat betekent voor teamsporten een voorlopig einde aan trainingen en wedstrijden. Een individuele sport, zoals golf en zwemmen, mag dus wel. Tennissen mag ook. Rutte zei tijdens de persconferentie dat dubbelen niet is toegestaan, omdat dan niet altijd de 1,5 meter afstand van elkaar mogelijk is. Tennisbond KNLTB meldt woensdag dat met de overheid is afgestemd dat dubbelen tóch mag. Dit betreft ook padel.

Voor binnensporten, zoals badminton en turnen, geldt dat er in een ruimte maximaal dertig volwassenen mogen zijn. In dat licht is het opvallend dat buiten mag worden gesport met maximaal vier personen.

Het kabinet heeft met NOC*NSF en de KNVB afgesproken dat voor profvoetballers in de eredivisie en eerste divisie en topsporters met een status een uitzondering wordt gemaakt. Voor hen verandert er niets. Dat roept wel vragen op: kan de professionele hockeycompetitie dan ook doorgaan? En hoe zit het met het vrouwenvoetbal op het hoogste niveau? Moet de KNVB-bekercompetitie in het voetbal worden stilgelegd omdat daar ook amateurteams aan deelnemen? De verschillende sportbonden hopen hier snel duidelijkheid over te krijgen.

Locaties

Discotheken en nachtclubs hadden al geen zicht op goed nieuws en dat is niet veranderd. Winkels moeten dicht om 20.00 uur, met uitzondering van supermarkten, maar die mogen na dat tijdstip geen alcohol meer verkopen. Rechtbanken blijven gewoon open, net als sportscholen en zwembaden. Of in de praktijk alle zwembaden erin slagen om alle voorschriften op te volgen, is onduidelijk.

Het kabinet wil niet tornen aan de huidige regels voor zogeheten ‘doorstroomlocaties’ waar mensen in beweging zijn, zoals musea, bibliotheken, pretparken en dierentuinen. Zij werken nu met reserveringen en beperkte toegang. Opmerkelijk is dat het OMT verdeeld is over het openlaten van deze locaties vanwege onvoorspelbare risico’s.

Bijeenkomsten

Voor bruiloften blijft de afspraak: maximaal dertig mensen binnen en veertig buiten (inclusief kinderen). Voor uitvaarten geldt deze regel niet. Daar mogen, mits men kan reserveren, een onbeperkt aantal mensen bijzijn. Een gezondheidscheck bij aankomst is wel verplicht.

De overheid mag volgens de Grondwet de vrijheid van godsdienst niet beperken. De oproep om met maximaal dertig personen samen te komen in kerk, synagoge of moskee is een dringende oproep, en geen plicht. Het kabinet hoopt dat diensten zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden en dat er niet wordt gezongen. Afgelopen weekenden bleek dat niet alle kerken gehoorzaamden.

Reizen

Het kabinet wil dat mensen thuiswerken tenzij het echt niet anders kan. Rutte doet een oproep aan werkgevers om hier ook op toe te zien. In theorie kan de overheid een bedrijf sluiten als mensen zich niet aan de regels hebben gehouden waardoor er besmettingen plaatsvonden. Burgemeesters hebben de afgelopen weken diverse cafés op slot gedaan.

In het voorjaar klonk de premier strenger: toen was de boodschap dat alleen mensen met vitale beroepen met het openbaar vervoer mochten reizen. De NS schaalden de dienstregeling fors af. Dat is nu niet het geval.

Rutte en De Jonge ontraden reizen naar het buitenland waar sprake is van code oranje of rood. Het OMT wilde dat het kabinet dit net wat scherper zou stellen: ‘raad mensen af om te reizen naar het buitenland en naar hotspots in Nederland indien het niet strikt noodzakelijk is om de reis te maken’. Zo ferm klonken Rutte en De Jonge dinsdagavond niet tijdens hun persconferentie. Een deel van de Kamer zou ook graag zien dat het kabinet vliegreizen naar het buitenland aan banden legt, maar daar is – vooralsnog – geen sprake van.

Cultuur

De nieuwe maatregelen vormen de zoveelste klap voor de culturele sector. Tal van voorstellingen en optredens worden geschrapt omdat optreden voor maximaal dertig mensen ondoenlijk is. Ook repetities van (grote) koren en orkesten komen in de knel, aangezien ook zij met ten hoogste dertig mensen mogen oefenen.

Mondkapjes

De Jonge zei tijdens de persconferentie met grote stelligheid dat het dragen van mondkapjes in publieke ruimten (ook op scholen, met uitzondering van basisonderwijs) wordt verplicht. Voorlopig is dat juridisch niet geregeld en blijft het bij ‘een dringend advies’ om in publieke binnenruimte een mondmasker te dragen. Het ligt voor de hand dat het kabinet de verplichting wil vastleggen in de nieuwe Covid-19-wet, die dinsdag met ruime meerderheid werd aangenomen door de Tweede Kamer. Daar staat niet expliciet in dat er een plicht komt, maar de wettekst biedt wel mogelijkheden om dit er later alsnog in op te nemen. Het is nu wachten op instemming van de Eerste Kamer. De senaat behandelt de wet nog deze maand, maar het zal niet voor 1 november zijn dat de wet is ondertekend door de koning en in werking kan treden.

De eventuele effecten van de maatregelen die eind september werden afgekondigd zijn “nu nog niet zichtbaar”, zei RIVM-directeur Van Dissel, maar hij voegde eraan toe dat er ‘grote twijfels’ zijn over de effectiviteit van die stappen. Daarvan zouden deze week dan al de eerste positieve signalen te zien moeten zijn.

Halve lockdown is vooral nodig om iedereen zorg te kunnen bieden

Dus ook de patiënten met een (beginnende) tumor, met dichtslibbende vaten en andere ziekten en aandoeningen. Dat was de boodschap van Ernst Kuipers woensdagochtend tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer.