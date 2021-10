Wat kon Ridouan T. organiseren met zijn neef en advocaat Youssef als ‘lijn naar buiten’?

Wie is Youssef T.?

Youssef T. (38) is een neef van Ridouan T. Hij is advocaat en houdt kantoor in Utrecht. Dat kantoor en zijn woning in Maarssen zijn inmiddels door de politie doorzocht.

Youssef T. stond zijn neef inmiddels enkele maanden bij. Ridouan T. wordt verdacht van vergaande betrokkenheid bij meerdere liquidaties. T. is hoofdverdachte in het Marengo-proces, waarin totaal zeventien mensen terecht staan. De zaak wordt onder meer getekend door de moorden op advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. De Vries, die allebei kroongetuige Nabil B. bijstonden.

Waarom had Youssef toegang tot Ridouan?

Demissionair minister voor rechtsbescherming Sander Dekker heeft al laten weten dat is gekeken of Youssef T. toegang tot Ridouan kon worden ontzegd. Maar omdat Youssef T. advocaat is kon er geen verbod worden geregeld op bezoeken in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Ridouan T. heeft immers net als iedere andere verdachte recht op verdediging. En net als ieder ander staat de keuze voor een bepaalde advocaat hem vrij.

Was Inez Weski niet de advocaat van Ridouan T.?

Dat klopt, maar verdachten mogen in Nederland een onbeperkt aantal advocaten hebben. Strafadvocaat Inez Weski doet meestal het woord als het over Ridouan T.'s rol in het omvangrijke Marengo-proces gaat, maar T. heeft meerdere raadspersonen ter beschikking. Weski zei eerder tegen de NOS dat T. door vijf of zes advocaten wordt bijgestaan. Ze reageert niet inhoudelijk op de arrestatie van Youssef T.

Waar wordt Youssef T. precies van beschuldigd?

Volgens het OM beraamden Youssef en Ridouan T. in de EBI criminele activiteiten. Youssef T. zou Ridouan T. hebben geholpen bij het voortzetten van zijn drugshandel. Ook zouden ze samen een ontsnappingspoging uit de zwaarbewaakte cel op touw willen zetten. Ridouan en Youssef T. zouden door middel van briefjes hebben gecommuniceerd in de EBI.

Hoe is het bewijs tegen Youssef T. vergaard?

De gesprekken die verdachten met hun advocaten hebben, mogen niet worden afgeluisterd. Die zijn privé. Maar de politie kreeg zulke sterke aanwijzingen over criminele activiteiten van deze advocaat, dat meer uitgebreide opsporingsmiddelen mochten worden ingezet. Het OM werkte bijvoorbeeld vanaf eind augustus met afluisterapparatuur en camera's in de EBI.

Demissionair minister Dekker heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat hij naar aanleiding van de zaak van Youssef T. wil kijken of de bevoegdheden van instanties om criminele advocaten op te sporen kunnen worden uitgebreid. De minister gaat daarover nog met advocaten spreken.

Hoe gaat het Marengo-proces nu verder?

De arrestatie van Youssef T. roept veel vragen op. Want wat heeft Ridouan T. kunnen organiseren met zijn neef als ‘lijn naar buiten'? Voor nu blijft veel onbekend, omdat er nog verschillende onderzoeken lopen. Het Parool meldde dit weekend wel dat uit gesprekken met ingewijden blijkt dat misdaadverslaggever Peter R. Vries op de hoogte was van de onderonsjes die Ridouan en Youssef T. in de EBI hadden.

Het onderzoek naar Youssef T. liep al ten tijde van de fatale aanslag op De Vries deze zomer, benadrukt justitie. Er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat Youssef óf Ridouan T. een hand hebben gehad in de moord op De Vries.

