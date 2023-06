Wat komt er na de slavernijexcuses? Een brandende vraag voor de deelnemers van de ‘Memre Waka’

“Daar heeft mijn overgrootvader zijn vrijheid bepleit.” Maureen Koswal wijst naar de andere kant van de Dam, over de hoofden van honderden toeristen, twee levende standbeelden en een gele hotdogstand. “Daar in het Paleis op de Dam vocht hij zijn slavenstatus aan bij de gemeente Amsterdam en de Westindische Compagnie. Vergeefs helaas, want hij werd in gevangenschap teruggestuurd naar Suriname.”

Tocht langs grachtenpanden uit de slaventijd

Koswal is deze donderdagmiddag een van de ongeveer honderd deelnemers aan de Memre Waka, een jaarlijkse herinneringstocht die hier in Amsterdam langs grachtenpanden en paleizen voert die een belangrijke rol speelden in de slavernij. Koswal heeft er haar mooiste Surinaamse klederdracht voor aangetrokken. “En deze ketting met olifanten en giraffen staat symbool voor de afkomst van mijn voorouders, Afrika dus.”

Maureen Koswal is een van de deelnemers aan de Memre Waka. ‘Na de excuses van het kabinet moet er tijd komen voor heling.’ Beeld Joris van Gennip

Met de Memre Waka trappen Amsterdamse nazaten van slaafgemaakten traditiegetrouw de maand voor Ketikoti af, de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. Die is dit jaar extra bijzonder, want op 1 juli is de slavernij in de Nederlandse koloniën precies 150 jaar afgeschaft. Vanaf die dag staat men in het hele Koninkrijk een jaar lang stil bij die periode van slavernij.

‘Excuses waren geen doel op zich’

Het kabinet bood in december al excuses aan voor de rol in de slavernij. En dus brandt er tijdens de herdenkingswandeling een nieuwe vraag op de lippen: wat nu? “De excuses waren geen doel op zich”, zegt Roy Kaikusi Groenberg. Hij is voorzitter van de stichting Eer en Herstel die de jaarlijkse wandeling organiseert. “Het is slechts de broodnodige erkenning die daadwerkelijke verandering mogelijk maakt.”

Zijn woorden sluiten aan bij die van premier Mark Rutte, die bij de excuses in december al zei: “We zetten een komma, geen punt”. Maar wat er na die komma komt, is vermoedelijk voer voor nieuwe en felle discussies. Ook tussen de nazaten onderling.

Bij de herdenkingswandeling waren ook afstammelingen van de oorspronkelijke Surinaamse bevolking aanwezig. Ook zij werden vaak tot slaaf gemaakt en tewerkgesteld. Beeld Joris van Gennip

“Ruimte voor heling”, noemt Koswal als topprioriteit. De stoet is inmiddels bijna aangekomen bij Herengracht 502, de statige ambtswoning van burgemeester Femke Halsema die in de zeventiende eeuw werd gebouwd door Paulus Godin, betrokken bij de slavenhandel. Hier brengt de stoet straks een plengoffer aan de voorouders. “Tot voor kort moest ik continu uitleggen waarom aandacht voor het slavernijverleden belangrijk is. Ik hoop dat we daarmee kunnen ophouden. Anders blijven we achter onze eigen staart aan cirkelen.”

Herstelbetalingen aan Suriname

Groenberg gaat een stapje verder: hij denkt ook aan herstelbetalingen. Zo zou het kabinet in Nederland, op de Antillen en in Suriname de fundamentele achterstanden moeten wegwerken die volgens hem nog dooretteren in de hedendaagse samenleving, bijvoorbeeld in armoede en onderwijs. “Kom naar Suriname en maak het land weer mooi”, roept hij de Nederlandse overheid op. “U heeft het land immers als een propje vuil achtergelaten. We hebben dan wel excuses gekregen, maar dit dossier is nog niet afgerond.”

