Wat kan het kabinet met 200 miljoen euro betekenen voor nazaten van tot slaaf gemaakten?

Naast het maken van excuses voor het slavernijverleden zou het kabinet ook de beurs willen trekken om ervoor te zorgen dat Nederland meer in het reine komt met zijn geschiedenis. Tweehonderd miljoen euro wordt er uitgetrokken voor wat het kabinet vooralsnog aanduidt als een bewustwordingsfonds. Met dat fonds kunnen projecten worden gefinancierd die kennis over het verleden bevorderen.

Met die doelstelling kan het kabinet nog alle kanten op. Linda Nooitmeer, voorzitter van het bestuur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) heeft wel ideeën over waar het geld precies aan kan worden uitgegeven. “Laat ik vooropstellen dat het goed is dat dit fonds er komt. Er is heel veel onjuiste of te weinig kennis over de slavernij.”

Economie als doel

Kennis die volgens Nooitmeer ontbreekt, is bijvoorbeeld welke schade de slavernij in voormalige koloniën aanrichtte. “We hebben het over vierhonderd jaar slavernij, plus de koloniale structuren die na de afschaffing daarvan nog wel in stand bleven.”

Ook weten nog te weinig mensen hoe groot de rol van de slavernij in de Nederlandse economie was. “Alles begint met het besef dat de slavernij systemisch was ingericht. Het was een systeem met het tot wasdom brengen van de Nederlandse economie als doel.”

Linda Nooitmeer, voorzitter van Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Beeld ANP

‘Slavernij kost mensen geld’

Nooitmeer vindt ook dat er bij de besteding van het fonds moet worden bekeken hoe de negatieve effecten van de slavernij die vandaag de dag nog voelbaar zijn ongedaan kunnen worden gemaakt. “Denk aan de uitsluiting die mensen met Afrikaanse roots nog steeds ervaren in het onderwijs en op de woningmarkt.”

“Ik zeg altijd: slavernij kost mensen geld. Als je eerst gediscrimineerd wordt in het onderwijs, vervolgens minder betaald krijgt vanwege je kleur, en dan geen woning kunt kopen, dan heb je een achterstand. We moeten investeren in gemeenschappen, in het onderwijs en ervoor zorgen dat het niet uitmaakt wat je startpositie is.”

Ook wijst ze op de gevolgen van het slavernijverleden in landen waar de tot slaaf gemaakte mensen naartoe werden gebracht. “In Suriname wordt Keti Koti niet gevierd, maar herdacht. Er zijn wijken waar mensen nog in armoede op dezelfde plekken wonen waar hun tot slaaf gemaakte voorouders woonden. Zij hebben nooit de kans gekregen om zich te ontwikkelen.”

ABN Amro

Ze weet niet of het herstellen van die achterstand met tweehonderd miljoen euro gaat lukken. “Ik ben econoom en meestal als je een plan maakt, stel je eerst een doelstelling en een termijn. Daarna ga je bepalen wat de prijs is. Dat is hier niet gebeurd; ik had het wel liever andersom gezien.”

Hoopvol vond ze een rondetafelgesprek dat donderdag plaatsvond in de Tweede Kamer en waar onder andere ABN Amro aan deelnam. De bank bood eerder excuses aan voor haar rol in het slavernijverleden. “Nu willen ze de verantwoordelijkheid nemen en bijvoorbeeld investeren in gemeenschappen met Afrikaanse wortels en zo mensen ondersteunen. Dat lijkt me een goed voorbeeld van hoe het moet. Want het gaat hier over mensen, dat wordt vaak vergeten.”

