De politie heeft zondagavond in Duindorp dertien mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging en vernieling, maakte waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag maandag bekend. In een verklaring noemt Remkes de ongeregeldheden ‘onaanvaardbaar’. Hij zegt dat hij met de handhavings- en hulporganisaties in de stad afspraken heeft gemaakt om “op te treden om deze wetteloosheid het hoofd te bieden”.

Twee nachten op rij was het onrustig in de Haagse buurt. Op meerdere plaatsen werden afvalcontainers in brand gestoken, en ook een snackbar, bushalte en een dixie, een mobiel toilet, moesten eraan geloven. Lokale media meldden dat de brandweer bij het blussen beschermd moest worden door de ME. Ook werden op straat zelfgemaakte kraaienpoten gevonden. De dertien aangehouden personen zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Frustratie

“Wat je in Duindorp op straat hebt gezien is frustratie”, zegt Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. “Zowel in Duindorp als in Scheveningen wordt naar de vreugdevuren toegeleefd. En nu gaat het vanwege de aangescherpte eisen niet door.”

Burgemeester Remkes kondigde tijdens een raadsvergadering vorige week donderdag aan dat de traditionele vreugdevuren die elke jaarwisseling worden ontstoken op het strand bij Scheveningen en Duindorp, dit jaar “hoogstwaarschijnlijk niet zullen doorgaan”. Volgens Remkes ontbreekt het de organisatoren aan professionaliteit en is de kans klein dat zij op tijd kunnen voldoen aan de eisen voor de benodigde vergunningen en verzekeringen.

In een reactie liet organisator Duindorp Vreugdevuur weten er geen zin meer in te hebben. “Het vuur is nu van ons afgepakt, maar het vuur zal in onze gedachten niet doven”, schrijft de organisatie op Facebook. De Duindorpse stichting, die spreekt van “een klap voor honderden of misschien wel duizenden mensen”, wil ook geen alternatieve activiteiten organiseren. “De bal ligt nu bij de gemeente, want wij trekken onze handen overal van af.”

Vonkenregen

Het enorme vuur bij Scheveningen, dat afgelopen jaar uit de hand liep toen een vonkenregen op de buurt neerdaalde, leidde tot 260 schademeldingen en in oktober tot het aftreden van burgemeester Pauline Krikke.

Onder opvolger Remkes heeft de gemeente dit jaar strenge regels opgesteld voor de vreugdevuren. De organisatoren moeten niet alleen een evenementenvergunning bij de gemeente aanvragen, maar moeten ook een milieuvergunning zien te krijgen, plus een vergunning voor het stoken van een vuur bij de waterlijn en een provinciale stikstofvergunning. Bovendien moeten de organisatoren een aansprakelijkheidsverzekering voor evenementen afsluiten.

“Pas in oktober werd dat duidelijk, maar toen waren er nog maar tien weken om alles in orde te krijgen”, zegt Wijsmuller, die er al voor de zomer in een motie op aandrong dat het college alvast plannen zou gaan maken voor de jaarwisseling, onder het motto ‘geen plannen, geen vlammen’.

Geen professionals

“Dat vond Krikke destijds niet nodig”, zegt Wijsmuller. “Remkes heeft in oktober de verantwoordelijkheid voor de vergunningen op het bord van de organisatoren gelegd. Maar zij zijn geen professionals die kunnen omgaan met vergunningen voor veiligheid en stikstofdepositie, wat er nu ook bij hoort. En een veiligheidsplan moeten maken voor meer dan 25.000 bezoekers. Dat vraagt ook nogal wat.”

Dat heeft bij de bouwers van de vuurstapels geleid tot frustratie, zegt de fractievoorzitter. “Zij vinden dat ze geconfronteerd worden met onredelijke eisen. Ze hebben het gevoel dat de gemeente de lat bewust te hoog legt om van de vreugdevuren af te komen. Dat is niet zo. Maar om over de lat te springen heb je een aanloop nodig. En die tijd was er niet.”

De fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij verwacht dat Remkes dinsdag zal besluiten geen evenementenvergunning af te geven voor de vreugdevuren. “Dat is natuurlijk jammer want de voorgaande jaren waren die vreugdevuren fantastische en spectaculaire evenementen, maar na de vorige jaarwisseling is dit nu de realiteit waarmee we te maken hebben”, aldus Wijsmuller.

