Wat is woke eigenlijk, en wie wil het nog zijn?

Bestaat de woke-beweging? En wat wordt er eigenlijk bedoeld met het omstreden begrip ‘woke’? Volgens de Belgische socioloog Walter Weyns is het een omgekeerde geuzennaam geworden.

Het woord ‘woke’ wappert door de Nederlandse samenleving. Zelden wordt er iets positiefs mee bedoeld en niemand lijkt zichzelf daarom nog zo te noemen. Neem deze voorbeelden van waar u woke de afgelopen weken tegen had kunnen komen: in het plan van Thierry Baudet voor de oprichting van speciale basisscholen waar geen plaats is voor ‘woke indoctrinatie’; in een vacature van De Telegraaf voor een kandidaat die scherpe analyses schrijft over het ‘woke’-beleid van GroenLinks in Amsterdam; in discussies over het feit dat het RIVM voortaan ‘zwangere mensen’ zegt in plaats van ‘zwangere vrouwen’; in een interview in Trouw met Assita Kanko en Ayaan Hirsi Ali over de ‘gevaarlijke nonsens van de woke-beweging’.

Maar wat is woke eigenlijk? Wie bedoelen critici van de ‘beweging’ en waarom wordt het woord ‘woke’ zo fanatiek gebruikt?

Interessante vragen, vond ook de Belgische socioloog Walter Weyns. Hij schreef een boek met de titel Wie wat woke, maar kwam al snel tot de conclusie dat er niet zoiets bestaat als één woke-beweging. Volgens Weyns gaat het om verschillende maatschappelijke ideeën over een toekomst die anders moet worden vormgegeven. Het gaat om fanatieke groepen die opkomen voor het klimaat, vrouwenrechten, genderinclusie, of opstaan tegen racisme en hedendaagse sporen van het kolonialisme.

“Dat alles wordt woke genoemd en daarom is het geen klassieke sociale beweging”, zegt Weyns. “Daarvoor heb je vaste actiepunten nodig en een organisatie of politieke partij.” Hij ziet woke daarom meer als een wirwar aan ideeën met overlap en een gedeelde noemer: sociale rechtvaardigheid.

‘Woke is een soort stempel geworden’

Nieuw is het woord woke niet. Het is afkomstig van ouderwetse Amerikaanse straattaal. De zwarte gemeenschap gebruikte het in de jaren dertig om mensen aan te sporen alert te blijven op racisme. Stay woke was de uitdrukking. Later werd het gebruikt als waarschuwing voor racistisch politiegeweld. Met de start van de Black Lives Matter-beweging in 2013, werd woke gemeengoed. In deze nieuwe periode van activisme werd #staywoke in korte tijd zeer populair. Tegenwoordig wordt #staywoke bijna uitsluitend nog ironisch gebruikt.

“Het is een omgekeerde geuzennaam geworden”, zegt Weyns. “Een soort stempel waarmee je mensen wegzet als radicaal, overdreven of onrealistisch.”

Ook tegenstanders van woke zien de strijd voor sociale rechtvaardigheid als kenmerk van de beweging. In het interview in Trouw stelt Ayaan Hirsi Ali dat woke een populaire naam is geworden van wat in de sociale wetenschappen bekendstaat als social justice. Dit is volgens haar een heel specifieke ideologie “van activistische academici die macht willen afnemen van de witte, westerse heteroseksuele man die alles en iedereen zou domineren”.

Acties tegen racisme op universiteiten

De academische wereld dus, zit daar de kern van woke in Nederland? Columnist Jamal Ouariachi doet in zijn columns pogingen om de gevolgen van ‘woke-activisme’ te duiden: ‘sprekers aan universiteiten worden afgezegd, omdat hun denkbeelden niet binnen de politiek correcte orde passen’.

Wellicht doelt hij op een activistische student als Vicky Pinheiro Keulers. Zij was projectmanager van het Utrechtse studenteninitiatief Work in Progress, waar gesproken wordt over diversiteit en inclusie en sociale rechtvaardigheid. In 2021 demonstreerde ze nog met een andere actiegroep tegen racisme op University College Utrecht. De actiegroep zette zich onder andere in voor dekolonisatie van het curriculum, een diverser personeelbestand en studentenpopulatie en ook een officiële lokale klachtenprocedure voor discriminatie.

“Ik denk wel dat andere mensen mij misschien ‘woke’ zouden noemen”, lacht Keulers als het over de demonstratie gaat. “Maar ik noem mijzelf niet zo. Het is niet één ding.” Dat komt volgens de masterstudent omdat activistische groepen het vaak met elkaar oneens zijn over de route naar sociale gerechtigheid en wat die precies inhoudt .

Ze noemt als voorbeeld een regenboogfietspad bij de campus van Universiteit Utrecht. “Voor velen was het regenboogpad een overwinning voor representatie van minderheden. Andere activisten vonden het een stunt van de universiteit om goede sier te maken. In werkelijkheid zijn er nog veel problemen voor lhbti+-gemeenschappen op de universiteit, zoals het gebrek aan genderneutrale toiletten en verlof voor gendertransitie. Wie is hier dan wel of niet ‘woke’?”

‘Activisten willen niet jarenlang wachten op verandering’

In de media wordt activisten als Pinheiro Keulers vaak agressie verweten. Columnist voor het Algemeen Dagblad, Özcan Akyol, noemde het zelfs ‘woke-terreur’.

Ook socioloog Walter Weyns ziet een felle toon bij activisten, maar heeft er een verklaring voor. “Activisten voor sociale rechtvaardigheid hebben haast en weinig oog voor gevoeligheden in de samenleving. Maatschappelijke veranderingen duren meestal jaren, maar daar willen activisten niet op wachten. De samenleving koerst immers af op een orde met vaste afspraken en wetten waarin ook weinig ruimte is voor onduidelijkheden en nuance.”

Pinheiro Keulers vindt felheid in het debat soms onmisbaar: “Het moet niet afleiden van de inhoud, maar juist urgentie benadrukken”. Ook snapt ze dat studenten soms boos zijn. “Als je met een persoonlijke boodschap komt, bijvoorbeeld over racisme, doet het pijn als mensen niet luisteren.”

Morele paniek

Pinheiro Keulers vindt het daarnaast niet eerlijk dat Hirsi Ali woke gevaarlijk noemt. Het zijn in haar geval immers slechts uitgesproken studenten die zich vaak kwetsbaar opstellen. “Groepjes studenten hebben niet de macht mensen hun baan te ontnemen of het zwijgen op te leggen.”

Navraag bij de Centrale Diversity Officer van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Machiel Keestra, bevestigt dat beeld: “Er lijkt vaak sprake van enige ‘morele paniek’ over deze situatie, terwijl het past bij de universiteit dat dit soort kritische debatten plaatsvinden.” De universiteit in de hoofdstad wordt door velen gezien als ‘woke’ en door media als GeenStijl regelmatig op de hak genomen. Toch zijn er ook aan deze universiteit zelden grote incidenten. Keestra kent geen enkel voorbeeld van een docent of hoogleraar in Nederland die werd ontslagen of ontslag nam vanwege ‘woke’ discussies. Dat gebeurde eerder wel in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Aan de UvA kent Keestra één incident. Het betrof een interview bij een studentenpodium met de omstreden Canadese cultuurcriticus en psycholoog Jordan Peterson in 2018. Toen docenten en studenten in een open brief vroegen om naast Peterson ook een kritische tegenstem uit te nodigen ontvingen zij een doodsbedreiging. “Daaraan zie je volgens mij dat dit eerder een voorbeeld van de polarisatie is die ook bij vele andere maatschappelijk beladen onderwerpen speelt dan dat ‘woke’ discussies in het bijzonder zoveel conflicten op de universiteit opleveren”, zegt Keestra.

Aanval op de taal

Omdat er geen grote organisatie achter woke zit, is er nu veel aandacht voor culturele middelen voor sociale rechtvaardigheid, zegt socioloog Weyns. “De focus op woordgebruik bijvoorbeeld, taal wordt binnenstebuiten gekeerd om ongelijkheid zichtbaar te maken.” Veel sociale bewegingen uit het verleden begonnen ook met culturele uitingen, protestliedjes tegen de Vietnamoorlog bijvoorbeeld. Toch lijkt een aanval op de taal discussies onder spanning te zetten.

Vorige week publiceerde het RIVM een onderzoek naar de gevolgen van roken door ‘zwangere mensen’. Dat woorden gevoelig liggen blijkt wel uit de online reacties die het twitteraccount van het RIVM ontving. ‘Hou op met die onwetenschappelijke woke speak’, viel er meer dan eens te lezen.

Wie op zijn woorden let is al snel te woke. En ook in de Tweede Kamer wordt het woord als beschuldiging gebruikt in discussies over sociale rechtvaardigheid. “Inhoudelijk debatteren wordt zo moeilijker”, zegt Walter Weyns. “Het lijkt op de gepolariseerde Amerikaanse verhoudingen.”

Verwarring over term woke

In een debat op 10 februari 2020 stelde Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) dat er nog te weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven zitten. Harm Beertema (PVV) zei daarop dat het CDA wel een hele ‘woke’ partij was geworden en dat leidde tot veel verwarring.

Geluk-Poortvliet (CDA): “Wat zegt u? Een hele?”

Beertema (PVV): “Woke. U bent woke, toch?”

(Enig rumoer)

De voorzitter: “Mevrouw Geluk-Poortvliet, gaat u verder. We gaan ondertussen uitzoeken wat woke betekent, want ik weet ook niet wat dat betekent.”

Woke op de werkvloer

Bestaat woke dan ook buiten de universiteiten? Afgaande op de woorden van Harm Beertema horen diversiteit en inclusie op de werkvloer ook bij ‘woke’.

Socioloog Weyns snapt zijn opmerking. In het bedrijfsleven gelden immers wetten en quota om sociale ongelijkheid te beperken. Weyns: “Bij het veranderen van de toekomst wordt binnen veel woke stromingen gewezen naar de zittende macht. De roemruchte witte mannen, die hun zitjes niet willen verruilen. Om daar verandering in te brengen kun je bij bedrijven beginnen.”

Marloes Huijsen, directeur van bureau Gelijke Behandeling Flevoland, houdt zich bezig met het voorkomen van discriminatie en geeft daarover trainingen aan bedrijven en op scholen. Ze vindt het woord woke niet van belang. “Ik zou mezelf woke kunnen noemen, maar het moet gaan om wat je doet.” Anders dan activistische studenten zoekt Huijsen vooral verbinding tijdens gastlessen en trainingen, ook met mensen die het moeilijk vinden dat er zo nadrukkelijk gewezen wordt naar ‘de zittende macht’.

Eigen morele standpunten herijken

“Veel mensen hebben het gevoel dat alles nu heel snel moet veranderen”, zegt Huijsen “Ook op de werkvloer word je soms gedwongen je eigen morele standpunten te herijken”.

Door verbinding te zoeken en naar elkaar te luisteren groeien mensen tijdens de trainingen van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland meestal naar elkaar toe, zegt Huijsen, “zeker als ze over persoonlijke ervaringen met discriminatie horen”.

Ook in het bedrijfsleven hebben mensen volgens Huijsen lang niet altijd door dat ze op basis van hun huidskleur of afkomst een voorsprong in het leven hebben gehad. Ze duidt het met een tegeltjeswijsheid: “Als je lang de wind mee hebt, kun je haast vergeten dat het waait”.

Mensen die vergeten dat het waait, vinden een bureau voor gelijke behandeling soms overdreven, zegt Huijsen. “Daarom moeten we sociale ongelijkheid bespreken en welke rol je eigen identiteit daarbij speelt. Ook zijn er handvatten nodig voor bedrijven om actieve stappen te zetten. Met alleen bewustwording ben je er nog niet.”

Om wat in te brengen tegen de angst voor snelle verandering legt Huijsen vaak uit dat woke niet nieuw is. “Al decennia strijden mensen voor meer sociale rechtvaardigheid, alleen heeft dit pas recent het grotere publiek bereikt.” Dat komt volgens Huijsen ook door de felheid van activisten. “Provocerende acties brengen mensen niet nader tot elkaar, maar kunnen wel dingen openbreken. Soms is er meer ophef nodig om mensen in beweging te krijgen. Na de maatschappelijke ‘woke’-discussie is er straks weer meer ruimte voor nuance.”

Onzekere tijden

De woke-beweging laat zich lastig karakteriseren. Bijna niemand noemt zichzelf zo en men verschilt onderling van mening over de toon en aanpak. Waarom duikt het woord dan toch zo vaak op en wordt er fel tegen geageerd?

Het herijken van morele standpunten is ongemakkelijk, zegt Walter Weyns, en schrijvers en politici spelen soms op die emotie in: “We leven in onzekere tijden, simpele evidenties als mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen verschuiven. Vanzelfsprekendheden komen te vervallen. Die verandering is moeilijk omdat het voelt alsof je teruggaat naar je eigen opvoeding, daar heeft niemand zin in.”

Lees ook:

Woke taal is geen modetaal, maar een codetaal

Wie een hekel heeft aan Engelse leenwoorden, kan maar beter niet woke worden. Uit taalpuristisch oogpunt is dat de indruk die het recent verschenen boek Wokabulary bij de lezer achterlaat.