Wat is toch die reptielen-complottheorie, en wat is de overlap met het antisemitisme?

De Brit David Icke, die over twee weken spreekt bij een demonstratie in Amsterdam, wordt gezien als een antisemiet, Holocaustontkenner en een van de grondleggers van de reptielen-complottheorie. Die theorie stond eerder deze week ook al in de belangstelling: in een interview zei FvD-leider Thierry Baudet dat hij gelooft in een wereldwijde samenzwering waarbij machthebbers kwaadaardige reptielen zijn.

Baudet noemde zichzelf een aanhanger van complottheorieën en fan van Poetin. De Russische leider zou volgens Baudet de enige mondiale speler zijn die ingaat tegen de samenzwering.

Het idee dat de gewone burger bedreigd wordt door een elite die zich voordoet als mensen, maar die in werkelijkheid uit verklede reptielen bestaat, is niet nieuw. Al sinds de jaren negentig wint de complottheorie aan populariteit, mede dankzij publicaties en video's verspreid door David Icke.

Zorgelijke ontwikkelingen

“Het zijn zorgelijke ontwikkelingen”, vindt Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens Wallet is het complotverhaal over de reptielen duidelijk gestoeld op oude antisemitische denkbeelden. Zo komt het overeen met een negentiende-eeuws antisemitisch pamflet, waarin Joden ervan beschuldigd worden een samenzwering te vormen.

Icke zelf beweert geen antisemiet te zijn, omdat hij niet verwijst naar een specifiek ras, maar naar reptielen. Hoewel hij inderdaad zowel Joden als niet-Joden als reptiel bestempelt, “zie je dat er opmerkelijk veel Joden bij die groep zitten”, meent Wallet. Zo refereert David Icke onder meer naar de Joodse familie Rothschild als reptielen en gebruikt hij deze naam vaker om aan ‘de Joden’ te refereren.

Icke is een zogenoemde ‘supercomplotdenker’: iemand met een allesomvattende verklaring voor de gebeurtenissen in het heden en in het verleden. Dit maakt zijn theorie soms ongrijpbaar: “Het is een samengestelde theorie, waarin anti-Joodse stereotypen zijn vermengd met filmfragmenten uit The Matrix en het idee van een geheime elite”, vertelt Wallet.

Verschillende stromingen

Hierdoor is het goed mogelijk dat aanhangers van de theorie er verschillende ideeën op na houden, vertelt bijzonder hoogleraar complotdenken Jan-Willem van Prooijen, verbonden aan de universiteit van Maastricht. “Niet alle complotdenkers en ook niet alle reptielen-aanhangers zijn antisemiet, maar het hangt er wel degelijk mee samen.”

Ook Van Prooijen is bezorgd dat de reptielentheorie van Icke wereldwijd weerklank vindt. Hij vreest dat onder meer het ontkennen van de Holocaust tot Jodenhaat kan leiden. “Hoe absurder de ideeën zijn, hoe absurder het gedrag dat eruit kan volgen.”

