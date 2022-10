Wat is straks strafbare ontkenning van genocide? ‘Rechter komt terecht in een wespennest’

Minister Yesilgöz wil het ontkennen van genocides opnemen in het Wetboek van Strafrecht onder groepsbelediging. Met deze stap, die het ontkennen van de Holocaust tegen moet gaan, komt de Nederlandse strafrechter echter terecht in een wespennest, waarschuwt Marloes van Noorloos, universitair hoofddocent strafrecht bij de Universiteit van Tilburg en specialist op het gebied van haatzaaien. Want wat genocide is, is normaliter onderwerp van een stevig juridisch en politiek debat op internationaal niveau.

Yesilgöz kondigde zondag aan dat ze met deze nieuwe wet een einde wil maken aan het vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van de Holocaust. Dat is al strafbaar, maar dan “moet er in een zaak hard worden gemaakt dat de menselijke waardigheid van de Joden is aangetast. En dat hangt vaak af van de context,” aldus Van Noorloos. De minister hoopt dat het nieuwe verbod in de zomer van 2023 in het Wetboek van Strafrecht staat.

Wat zijn de implicaties van deze uitbreiding van de wet?

“Er wordt veel getwist over wat een genocide is. Debatten over wanneer iets ‘genocidaal’ is, zijn vaak deels politiek gedreven. Daarom zeggen sommige juristen dat mensen alleen vervolgd zouden mogen worden voor het ontkennen van genocides die door een internationaal tribunaal als zodanig erkend zijn. Dat klinkt logisch. Maar er zijn allerlei politieke redenen waarom sommige kwesties over een vermeende genocide wel bij zo'n tribunaal terechtkomen, en andere weer niet. Dat zijn de discussies waar een Nederlandse rechter in terecht zal komen, vrees ik. Een wespennest.”

Een wespennest. Kan het kabinet dat vermijden?

“Dit is een ontzettend moeilijk vraagstuk om op een goede manier te regelen. Deze wet is bedoeld om Holocaustontkenning tegen te gaan. Maar het is logisch dat andere groepen onder deze wet ook naar het Openbaar Ministerie willen stappen. Hoe zorg je ervoor dat discussies over het maatschappelijk verleden niet te veel door het OM en de rechter beslecht moeten worden? Dat groepen dat gaan proberen zie ik als een reële situatie. Maar wat de rechter en het OM daar uiteindelijk mee doen, dat is natuurlijk niet zeker.

“Het gevaar is dat je justitie daarmee in een positie plaatst waar je haar eigenlijk niet wil hebben. En dat hiermee het strafrecht zal worden ingezet om te oordelen welke misdaden wel en welke niet erkend moeten worden als genocide, iets wat op internationaal niveau al met moeite gaat.”

Kan dat voorkomen worden?

“Het plan voor deze wetsuitbreiding is niet nieuw. Vorig jaar schreef Grapperhaus (Yesilgöz’ voorganger als minister van justitie, red.) hier ook over in een brief naar de Kamer. De Europese Commissie was bezorgd dat de Nederlandse wet tegen het ontkennen van de Holocaust niet streng genoeg zou zijn. Nederland moest het ontkennen, vergoelijken en ‘verregaand bagatelliseren’ van genocide toevoegen aan de lijst met strafbare groepsbeledigingen.

“Er zijn inderdaad niet zo heel veel zaken geweest waarin Holocaustontkenning voor de rechter is gekomen. Ik heb het idee dat er eerder wordt geleund op online platforms die deze uitspraken moeten modereren. Strafrechtelijke vervolging wordt in Nederland minder snel ingezet. Nederland wil met deze wet vooral symbolisch laten zien dat het wel degelijk optreedt tegen Holocaustontkenning.

“Maar wélke ‘genocides’ hier dan onder zouden vallen, daar is de Europese wetgeving niet zo duidelijk over. De Commissie legt hier mogelijk een brede verplichting op, waar Nederland zich aan heeft te houden. Dan kom je uit op ingewikkelde vragen.”

