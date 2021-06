Wat is nog het nut van testen nu we steeds vaker gevaccineerd zijn?

Was u in het café of theater de afgelopen week? Dan is de kans groot dat u binnenkwam zonder dat er eerst een stokje in uw neus ging. Toch kan een kroegbaas of theaterdirecteur die eis sinds vorige zaterdag wel stellen. Festivals moeten dat zelfs doen. Maar dan mogen ze na 30 juni wel de anderhalvemeterregel overboord gooien, zo maakte het kabinet vrijdag bekend.

Waarom zijn toegangstesten nodig? Er kon toch al veel, sinds 5 juni?

Dat klopt, maar na een toegangstest kan nóg meer. Zo geldt in theaterzalen, poppodia en bioscopen een maximum van vijftig bezoekers (in grote theaterzalen 250 bezoekers). Na een toegangstest geldt dat maximum niet, zolang alle bezoekers op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Ook in restaurants en cafés en bij evenementen zijn met toegangstesten meer dan vijftig mensen welkom.

Maken ondernemers daar gebruik van?

Op dit moment mondjesmaat. Veel horecabazen zien er niets in, zij gaan liefst zo snel mogelijk weer normaal open. Dat geldt ook voor veel poppodia. Holland Casino is ermee gestopt. Vaste gasten zagen op tegen steeds maar weer testen, meldt het bedrijf.

Bij de wedstrijden van het EK voetbal worden wel tests ingezet: dan zijn er per wedstrijd 16.000 bezoekers welkom. En ook andere evenementen maken er gebruik van. Eerder deze week hadden zich al honderd evenementen aangemeld, goed voor 1,5 miljoen bezoekers, vertelde de stichting Open Nederland in het Parool. Zij kunnen naar binnen met een geprint testbewijs of met de CoronaCheck app op hun telefoon.

Eind juni wordt het gebruik van toegangstesten interessanter. Theaters, podia en ondernemers mogen dan de anderhalvemeterregel loslaten als gasten een stokje in de neus hebben gehad. Vrijdag maakte het kabinet bekend dat dat dan ook voor evenementen geldt.

Wie de test ondergaat, hoeft voorlopig niets te betalen. Demissionair minister De Jonge (volksgezondheid) denkt er de komende maanden 500 tot 700 miljoen voor te moeten uittrekken.

Wanneer kun je ook met een vaccinatiebewijs naar binnen?

Vanaf 23 juni heb je als je volledig gevaccineerd bent geen toegangstest meer nodig, zo is de bedoeling. Die vaccinatie moet dan wel geregistreerd zijn bij het RIVM. Later wordt toegang ook mogelijk voor wie het afgelopen half jaar een corona infectie heeft gehad, en van wie de positieve testuitslag is doorgegeven aan het RIVM.

Ook het herstel- en vaccinatiebewijs komt in de CoronaCheck app. Vanaf 1 juli – zo hoopt het kabinet – is die ook ook te gebruiken bij het reizen binnen Europa, al is nog niet duidelijk in welke landen en tegen welke voorwaarden.

Straks is iedereen gevaccineerd, dan hebben we toch geen tests meer nodig?

Over ruim een maand moet iedere volwassene zijn eerste prik hebben gehad. Maar pas begin september is iedereen die dat wil volledig gevaccineerd, verwacht minister De Jonge.

Daarnaast zijn er Nederlanders die zich bewust niet laten vaccineren. Ook voor hen moet testen mogelijk blijven, zo adviseerde de Gezondheidsraad eerder, om ongeoorloofde discriminatie te voorkomen. Al zal een deel van die groep ook aan zo’n toegangstest niet willen meewerken.

Wanneer stopt het testen voor toegang dan?

De regeling geldt nu voor drie maanden, dus tot begin september. Minister De Jonge noemde het eerder ‘een reëel scenario’ dat dan ook de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht kunnen worden losgelaten, omdat de epidemie in Nederland voldoende onder controle is. Op dat moment kunnen we ook veilig stoppen met toegangstests.

Maar experts zijn voorzichtiger: eerst moet blijken hoeveel Nederlanders zich daadwerkelijk laten vaccineren, en of het virus daarmee uitdooft. Een nieuwe variant kan roet in het eten gooien, als de huidige vaccins daar minder goed tegen blijken te werken.

Mocht dat gebeuren, dan kan het zomaar zijn dat de toegangstests blijven, of na korte tijd weer terugkeren.

De mondkapjesloze festivalzomer is in aantocht 2021 krijgt toch nog een festivalzomer. Na de volgende versoepelingsronde van de coronamaatregelen, voorzien voor 30 juni, mogen evenementen maximaal 25.000 bezoekers ontvangen. Eind juli moet ook die capaciteitseis komen te vervallen. Bezoekers moeten wel een bewijs van volledige vaccinatie of een negatieve coronatest kunnen overleggen. Dit maakte staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken na de ministerraad van vrijdag bekend. Omdat bezoekers het coronavirus als het goed is niet bij zich dragen, komen de anderhalvemeterregel en mondkapjesplicht bij festivals, sportwedstrijden en andere evenementen waarvoor je een kaartje kunt kopen te vervallen. Volgens Keijzer is uit de Fieldlab-experimenten van dit voorjaar gebleken dat het verantwoord is om de evenementen door te laten gaan. Tot eind juli zijn bijeenkomsten die maximaal 24 uur duren toegestaan. Een overnachting is toegestaan, mits dat binnen diezelfde 24 uur gebeurt. Vanaf 29 juli, als de besmettingscijfers en de ziekenhuisbezetting zoals verwacht verder gedaald zijn, wil het kabinet ook meerdaagse evenementen mogelijk maken. Hiervoor adviseert het RIVM wel om tussentijds te testen. Het kabinet onderzoekt hoe het dat mogelijk kan maken. Het kabinet benadrukt dat het uiteindelijk aan burgemeesters is om te bepalen of het verantwoord is om evenementen door te laten gaan. Die gaan immers over de openbare orde. ‘Maak de vergunningen maar in orde’ Tijdens de vorige persconferentie over het coronabeleid, eind mei, lieten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (zorg) al doorschemeren dat evenementen vanaf 30 juni weer mogelijk zijn. Volgens De Jonge konden festivals al beginnen met het in orde maken van hun vergunningen. Vanaf stap 4 in het ‘openingsplan’ van het kabinet mogen mensen ook weer 8 personen thuis ontvangen. Daarnaast zijn sportwedstrijden toegestaan en kan de horeca tot 12 uur ’s avonds openblijven. Het kabinet onderzoekt of het vanaf 30 juni ook mogelijk is om het maximale aantal bezoekers in zalen en andere ruimten te laten vervallen. Aanwezigen moeten dan nog wel een mondkap dragen en anderhalve meter afstand houden. Vooralsnog wil het kabinet stap 4 laten ingaan op 30 juni. Wel willen De Jonge en Rutte dit eerder doen als de cijfers het toelaten. Begin volgende week bespreekt het kabinet of deze versoepelingen al een paar dagen eerder doorgevoerd kunnen worden.

