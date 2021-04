Wat is 'grooming' precies, waarvan D66-Kamerlid Sidney Smeets beschuldigd werd?

“Ik moet me een beetje inhouden op Twitter natuurlijk maar damn wat zijn jouw foto’s goed…” “Omg zo lief wow dit had ik echt nodig Sidney dankjewel xx.’' “Wat ik dus wil zeggen, en dat doe ik DM omdat het anders nóg creepier over zou kunnen komen: je bent echt super knap.”

Het is een privé-chat in de zomer van 2018 tussen Sidney Smeets en de toen 17-jarige Quinten. Die plaatste dinsdag een screenshot van dit gesprek op Twitter.

Smeets, van beroep advocaat, raakte afgelopen week in opspraak na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover jonge jongens, onder hen minderjarigen. Enkele van deze jongens beklaagden zich erover op Twitter. Zij stellen dat Smeets (45) gebruik maakte van hun kwetsbare positie en zich aan hen opdrong. Het eerste contact werd online gelegd. In privé-chats gingen de gesprekken verder met door Smeets seksueel getinte berichten. Hij vroeg ook om af te spreken, wat gebeurde. Smeets stapte donderdag op als Kamerlid voor D66. Vrijdag meldde Spong Advocaten dat hij niet terugkeert op het advocatenbureau.

Werkwijze van grooming

Het is een typische werkwijze van grooming, waarvan Smeets wordt beschuldigd, vertelt Simone Belt. In dit geval legt een oudere homo vanuit zijn machtspositie online contact met een jonge jongen en complimenteert hem. Vervolgens gaat het gesprek in een privé-chat verder, wordt er een band opgebouwd en volgen seksuele opmerkingen, zegt Belt, voorlichtingsmedewerker van Helpwanted.nl.

“Het gaat bij grooming erom iemand online klaar te stomen om af te spreken voor seks”, zegt ze aan de telefoon. Helpwanted.nl is onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), ontstaan uit het Meldpunt Kinderporno.

De groomer, de persoon die uit is op seksueel contact, benadert en verleidt jongeren onder de 16 jaar. Dat kunnen meisjes of jongens zijn. Belt ziet dat jonge jongens rond de 16 jaar experimenteren met hun homoseksualiteit. “Ze zijn daardoor veel vatbaarder voor oudere mannen. Zij zijn nog niet uit de kast en zien het online contact vaak als enige optie in het ontdekken van hun seksuele gevoelens. Deze groep jongens gaat verder dan ze willen en zijn sneller te manipuleren met complimenten, aandacht en erkenning.”

Deze drie factoren spelen een sleutelrol in het contact, zegt Arda Gerkens, directeur van het EOKM. “Het gaat erom iemand voor je te winnen. Het kind zit in een kwetsbare situatie en krijgt te horen: ‘Ik begrijp je wel. Ik zie hoe mooi je bent.’ Van de situatie wordt handig misbruik gemaakt. Het kind gaat zich goed voelen bij die persoon. In de ernstigste gevallen leidt het tot verkrachting.”

Meerdere kinderen

De groomer richt zich op meerdere kinderen en stuurt een bericht met ‘Hoi’. Belt: “Een groot deel gaat daar niet op in. Maar er zijn er altijd een of twee die reageren en net een slechte dag hebben. Zij raken verstrikt.”

Vorig jaar kreeg het EOKM 6.318 meldingen door jongeren van online seksueel misbruik. Daarvan werd 9,2 procent online benaderd voor ongewenste seks. “Dat is meer dan een keer per dag”, rekent Belt voor.

Ze noemt het aantal meldingen het topje van de ijsberg. Kinderen spreken zich hierover niet snel uit, zegt Belt van Helpwanted.nl. “Ze schamen zich. Denken dat ze deze situatie zelf hebben veroorzaakt. Ze krijgen afkeurende opmerkingen als: had je die naaktfoto maar niet moeten sturen. Deze kinderen krijgen de schuld vanuit de maatschappij. Dat maakt het moeilijk om dit verwerken.”

Schaamte

EOKM-directeur Gerkens: “Seks is lastig voor tieners. Het is spannend en onwennig. Het onderwerp vervult ze met schaamte. In de samenleving praten we er ook onwennig over. Kijk maar naar de ophef rond een televisieprogramma als Gewoon. Bloot.”

Sinds 2010 is grooming strafbaar. Er staat een maximale celstraf op van twee jaar. Voor de strafbaarheid is het geen vereiste dat er in de ‘echte’ wereld ook contact is geweest tussen volwassene en kind, staat te lezen op rechtspraak.nl. Wel dat de groomer een voorstel tot een ontmoeting heeft gedaan. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een wetsvoorstel klaarliggen om slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag beter beschermen.

De focus moet liggen op de dader, benadrukt Belt. “Leg de schuld bij de persoon die een machtspositie heeft.”

