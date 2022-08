Wat is er zo lekker aan natuurwijn, en krijg je er echt geen kater van?

Natuurwijn, wijn gemaakt zonder toevoeging van suiker of gekweekte gist, duikt overal op. Waarom is deze soms toch ietwat rinse drank zo populair?

Het kan smaken naar bramen, frambozen, ananas of passievrucht, maar ook hinten bevatten van koeienstal. Natuurwijn – wijn gemaakt met zo min mogelijk toevoegingen zoals suiker of gekweekte gist – kan op een steeds grotere fanschare rekenen. Niet alleen in steden als Amsterdam, Utrecht en Rotterdam duikt de versnapering op; ook in Nijmegen, Groningen en Maastricht kun je op steeds meer plekken natuurwijn krijgen.

Freek Kattenberg (24) kan er over meepraten. Hij begon onlangs de natuurwijnwinkel (‘marché’) Sec in Hattem, iets onder Zwolle. Naast de zaak daar heeft hij samen met een zakenpartner een winkel met dezelfde naam in Utrecht.

In Hattem kenden maar weinig mensen het product. “Het was hier heel anders dan toen we in Utrecht onze winkel openden. Daar hadden mensen hoge verwachtingen en wisten ze al precies wat ze wilden hebben. Hier kun je mensen echt helpen iets nieuws te ontdekken.” Dat is gelukt, stelt hij. “Na ongeveer drie maanden hebben we al vaste klanten.” Bijkomend voordeel: de winkel functioneert als opslag voor zijn importbedrijf én Kattenbergs moeder is aangetreden als compagnon van de marché.

Een product met een verhaal

Zijn interesse in wijnen begon toen hij op zijn achttiende een baan kreeg in een wijnbar. “Wijn is sowieso een product met een verhaal. Vier jaar geleden kwam ik natuurwijn tegen en daar zat een beter, leuker verhaal achter dan conventionele wijn. Bij natuurwijn kom je vaak echt iets te weten over de persoonlijkheid van de boer: waarom kiest hij voor een bepaald gebied? Waarom maakt hij bepaalde keuzes in het maakproces?”

Kattenberg is met 24 relatief jong voor iemand met zo’n cv in de wijnbranche. Maar in de natuurwijnwereld werken veel generatiegenoten. “Ik werk veel samen met boeren die ook ongeveer zo oud zijn als ik. Ze hebben vaak het bedrijf van hun ouders overgenomen maar willen het helemaal anders doen. Inmiddels voelt het vaak alsof ik op bezoek bij mijn vrienden ga.”

Niet aan te slepen

Volgens Kattenberg komen er wekelijks nieuwe natuurwijnzaken bij in Nederland. “Amsterdam is echt booming, maar plekken als Nijmegen ook. Het gaat hard.” Als importeur heeft hij het ook steeds drukker, vertelt hij, terwijl hij naar een kleurig etiket wijst. “Deze Riesling is niet aan te slepen.” Dat de concurrentie toeneemt vindt hij niet erg. “Wij werken ook regelmatig samen met anderen. Ik zie daar juist mogelijkheden.”

Sommelier Thérèse Boer, die samen met haar man Jonnie in Zwolle restaurant De Librije runt, heeft ook natuurwijn op de kaart staan. Die gebruikt ze vooral in wijnarrangementen, zegt ze. “Het is leuk om met nieuwe wijnen te werken en mensen daarmee bekend te maken.”

Over natuurwijn bestaat ‘wel wat discussie’ tussen liefhebbers en sceptici, weet Boer. “Mensen denken vaak: ik weet niet of ik dat wel lekker vind. Terwijl anderen er echt helemaal gek van zijn.”

Heftig van smaak

Tot welk kamp behoort de sommelier zelf? “Ik vind natuurwijn heel boeiend, maar op zichzelf vrij heftig van smaak. Als je het combineert met een gerecht komt het vaak beter tot zijn recht.”

De keuken van De Librije heeft ‘veel fris met veel mooi zuur en gefermenteerde ingrediënten’, en dat past bij natuurwijn, zegt Boer. Zo serveert ze een natuur-chardonnay uit de Bourgogne naast een gerecht van snoekbaars, appelstroop en riesling.

Beeld Herman Engbers

Natuurwijn is geen goedkope hobby. Flessen bij Sec beginnen rond de dertien euro. Maar boeren die natuurwijn maken nemen veel risico, legt Freek Kattenberg uit. “Je hebt bijvoorbeeld veel meer kans dat je oogst mislukt, omdat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.”

Veel chemicaliën

De vraag naar natuurwijn past bij de grote belangstelling bij vooral jonge mensen voor duurzame producten. “Ik drink zelf ook nooit meer conventionele wijn. Er worden in de gewone teelt echt veel chemicaliën gebruikt. En al die troep komt wél in je wijn terecht.”

Thérèse Boer denkt niet dat natuurwijn zomaar een trend is. “Ik denk dat het een blijvertje is. De wijnwereld blijft zich ontwikkelen en dit zal daar zeker een onderdeel van zijn.”

Krijg je echt geen kater van natuurwijn? Een hardnekkig gerucht over natuurwijn is dat je er na een avondje doorzakken geen kater van zou krijgen. Dat zou komen door het gebrek aan sulfiet in de wijn. Maar over het algemeen zegt de medische wetenschap dat de kater wordt veroorzaakt door alcohol, die ook wel degelijk in natuurwijn zit, zegt Tom Bart van Jellinek. “Sulfiet zou wel bijwerkingen kunnen hebben waardoor je je vervelend zou kunnen voelen maar dat wordt volgens mij overschat.” Hij wijst erop dat sulfiet ook in andere producten zit, zoals gedroogd fruit. “En daar krijg je geen kater van.” Als je geen kater wilt, kun je beter een glas alcohol afwisselen met een glas water. “Het is een dooddoener, maar de beste methode tegen een kater is minder alcohol drinken.”

Lees ook:



‘Spaghetti alla carbonara een traditioneel Italiaans gerecht? Kletskoek

De pizza komt niet uit Napels, spaghetti alla carbonara is een Amerikaans bedenksel en marsala-wijn is door Engelsen bedacht. In zijn podcast maakt voedingshistoricus Alberto Grandi korte metten met alle fabeltjes over de Italiaanse keuken.

Waar komt toch de liefde voor havermelk vandaan?

Havermelk in de cappuccino neemt de plaats in van gewone melk, ook in de koffiezaken van Amersfoort. “Haver is here to stay.”