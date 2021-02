Wat is er nu weer aan de hand met GGD-website coronatest.nl?

Ben je snotterig, dan surf je in de huidige tijd eerder naar coronatest.nl dan dat je naar de badkamer rent voor neusspray. Op de website van de GGD kun je een afspraak maken om je te laten testen op het coronavirus bij een teststraat in de buurt, ook kun je er de uitslag van je test zien door in te loggen. Maar coronatest.nl kampt met ICT-problemen, bleek gisteren.

Wat is er precies aan de hand?

Gisterenavond stuurde coronaminister Hugo de Jonge een Kamerbrief van amper een kantje naar de Tweede Kamer. Even daarvoor meldde de NOS op basis van ‘vertrouwelijke stukken’ dat de gegevens van miljoenen mensen die zich hebben laten testen op het coronavirus onvoldoende beveiligd zouden zijn. Op coronatest.nl kun je inloggen met DigiD, het digitale paspoort dat je nodig hebt als je gebruikt maakt van overheidsdiensten, zoals bij de belastingaangifte. Voor het gebruik van dit digitale paspoort door een website gelden strenge eisen. Op die eisen wordt toegezien door Logius, ‘het kloppend hart van de digitale overheid’. Dit onderdeel van het ministerie van binnenlandse zaken is verantwoordelijk voor de digitale toegang van de overheid. Aan zes normen, constateert Logius, voldeed coronatest.nl niet. Op vier punten ligt de GGD goed op schema om de veiligheid te verbeteren, maar op twee punten nog niet. De termijn waarbinnen de GGD hiermee aan de slag moest gaan, is overschreden.

Moet ik mij nu zorgen maken over de gegevens die ik op de website achterlaat?

Wie een afspraak maakt om zich te laten testen, vult een hoop persoonsgegevens in. In de privacyverklaring op de website staat dat inloggen met DigiD er juist voor zorgt dat ‘je veilig je afspraak kan maken. En dat we weten wie de afspraak maakt.’ Volgens Logius is dat niet veranderd door de ICT-problemen. ‘Er is geen sprake van een onveilige situatie’ staat in de Kamerbrief. Maar zeker is dat niet, blijkt uit de interne stukken die de NOS heeft ingezien. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft wel degelijk zorgen over veiligheidsproblemen die kunnen ontstaan. Door de ICT-problemen is de informatie van mensen mogelijk toegankelijk voor hackers.

Over wat voor normen gaat het hier eigenlijk?

Dat blijft vaag. De twee normen waarmee de GGD nog niet aan de slag is gegaan, hebben volgens de verklaring ‘betrekking op het controleerbaar aantoonbaar maken van de veiligheid van het systeem’. Wat dat concreet inhoudt, wil de GGD op dit moment niet zeggen ‘in het kader van de vertrouwelijkheid’. Als ze dit wel zeggen, weten hackers met verkeerde bedoelingen via welke omweggetjes zij wellicht kunnen inbreken.

Wat als de GGD de veiligheid niet snel verbetert?

Logius geeft de GGD nog een kans: er is een nieuwe termijn gesteld, onduidelijk is tot wanneer, waarbinnen de problemen opgelost moeten zijn. Is dat niet het geval, dan mag de website coronatest.nl geen gebruik meer maken van DigiD en dat heeft waarschijnlijk tot gevolg dat mensen geen afspraak meer kunnen maken via deze site. Dat zou dan alleen nog telefonisch kunnen. Ook de testuitslag is dan niet meer online in te zien, omdat die gegevens onvoldoende beveiligd zijn zonder juist gebruik van de DigiD. De GGD-callcenters zullen het dan nog veel drukker krijgen dan nu.

Wat heeft dit te maken met het datalek waarmee de GGD eerder kampte?

Een maand geleden bleek dat op het darkweb gehandeld werd in privégegevens afkomstig uit de GGD-systemen. Hiervoor zijn medewerkers gearresteerd die gemakkelijk bij deze data konden komen en die konden exporteren. Een parallel met de huidige ICT-problemen is dat ook nu onbevoegden bij de data kunnen, blijkt uit de documenten die de NOS heeft ingezien.

