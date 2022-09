Wat is dat, draagvlak, en hoe zorg je ervoor? Deze burgemeesters vertellen

Henk Jan Bolding (CDA), Het Hogeland, vangt 500 tot 700 mensen op

De burgemeester van gemeente Het Hogeland had het er met zijn collega’s van andere Groningse gemeenten vaker over gehad: er was een noodzaak om iets te doen om de gemeente Westerwolde, waarin Ter Apel ligt, te ontlasten. “Iedereen zag de beelden en iedereen was onder de indruk”, zegt burgemeester Henk Jan Bolding. “Maar hoe dichter je bij Westerwolde zit, hoe meer je merkte dat we niet alleen moeten zeggen dat het niet klopt, maar dat we ook moeten doen wat we kunnen om een oplossing te vinden.”

Bolding had intensief contact met het ministerie over de randvoorwaarden. Een maximum van 700 mensen, geen alleenreizende minderjarigen en bovenal de afspraak dat de opvang alleen zou dienen als wachtkamer voor Ter Apel. “Het is een nette opvang voor mensen die anders in het gras zouden moeten slapen.”

Dat maakte dat hij met een duidelijk verhaal naar zijn gemeente. Zowel de wethouders als de fractievoorzitters schaarden zich unaniem achter het voorstel.

De aardbevingen waar Het Hogeland geregeld mee te maken heeft spelen daarbij een rol, denkt de burgemeester. “We weten wat het is om je niet veilig te voelen. Ik merk aan alles dat dat meespeelt.” Dat weegt zwaarder dan de zorgen om incidenten. Volgens Bolding zijn er nu eenmaal ‘veiligelanders’ (afkomstig uit landen die Nederland als veilig beschouwt) die ‘rotzooi uithalen'. “Daar past maar een antwoord: resoluut optreden. Maar laat de goeden niet onder de kwaden lijden. Want dat gebeurt nu wel.”

Direct na het besluit nam Bolding contact op met dorpsverenigingen van de nabijgelegen dorpen, zoals Zoutkamp. Ook daar vond hij grotendeels begrip. “Er was wel wat huiver, maar geen massaal verzet”, vertelt hij. “Wel is er veel scepsis over de houding van de overheid.” Hij merkte dat ook toen de defensiekazerne bij Zoutkamp waar de vluchtelingen zullen worden opgevangen in gebruik werd genomen voor opvang van evacués uit Afghanistan, vorig jaar. “De reactie was: wij begrijpen dit wel, maar de gemeente laat ons ook wel eens in de steek.”

Bolding wil zaken als bezuinigingen en kortingen op het gemeentefonds niet verbinden aan opvang, maar tegelijkertijd vraagt hij wel aandacht voor de zorgen bij bewoners. Dat doet hij ook direct bij de minister van binnenlandse zaken. “Den Haag vraagt veel van gemeenten, maar ik heb hulp nodig om vertrouwen en draagvlak te vinden.”

Jan Hamming

Jan Hamming (PvdA), Zaanstad, vangt in Assendelft 225 asielzoekers op.

Duidelijkheid. Dat woord gebruikt burgemeester van Zaandam Jan Hamming diverse malen als hij vertelt over de opvang van asielzoekers. Duidelijkheid voor inwoners van Zaandam over wat ze kunnen verwachten, over wat er gebeurt als er problemen zijn, over hoe lang de noodopvang duurt.

Eind juli maakte Zaanstad een sporthal in Assendelft klaar om 225 asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. De gemeente en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland organiseerden een inloopavond voor omwonenden, met Hamming aan de deur. Hij verwelkomde iedere bewoner en luisterde naar hun zorgen en wensen.

“Persoonlijk contact is belangrijk”, zegt Hamming. “Juist in crisistijd moet de overheid dichtbij zijn en in direct contact staan. De rol van de burgemeester kan daarin verschil maken. Dat is niet altijd fijn, want mensen komen soms met stoom uit de oren de zaal binnen. Maar juist dan is het belangrijk dat je persoonlijk het gesprek aangaat, dat je luistert en begrip hebt voor mensen. Hun zorgen zijn ook logisch.”

De meeste zorgen gaan over de woningnood. Dat schuurt het meeste met de noodopvang van asielzoekers. “Als ik kijk naar de reacties op mijn facebookpagina, dan zit daar de pijn. Daar heb ik begrip voor. Wij hebben hier in Zaandam een enorme woningnood. Zeker onder jongeren. Ik spreek wel eens ouders met een kind van 30 die geen woning kan vinden en nog thuis woont. Die stem moet je ook horen.”

Juist voor deze groep ziet Hamming de huidige asielcrisis als een kans. “We kunnen nu de woningnood versneld aanpakken. Vier maanden geleden hebben we 300 noodwoningen gekocht. Die gaan we zo snel mogelijk plaatsen. Voor Oekraïners en andere vluchtelingen, maar onze uitdrukkelijke intentie is om starters en spoedzoekers ook een plek te geven. Het Rijk maakt daar gelukkig ook ruimte voor. Als burgemeester moet je oog hebben voor mensen in nood uit andere landen, maar hebt uiteraard ook oog voor de noden van de mensen hier.”

Hamming hecht veel waarde aan direct contact met de inwoners. Zeker bij lastige boodschappen moet het lokaal bestuur dichtbij voelen, stelt hij. “We hebben klankbordgroepen, inloopbijeenkomsten en app-groepen. We maken afspraken met wijkmanagers om overlast te voorkomen. Als iemand zich misdraagt, dan moet hij weg. Wees duidelijk over wat mensen wel en niet kunnen verwachten, dat wordt enorm op prijs gesteld.”

Iris Meerts

Iris Meerts (PvdA), burgemeester Wijk bij Duurstede, vangt 100 asielzoekers op

Als de burgemeester van Wijk bij Duurstede met inwoners spreekt, hoort zij telkens dat veiligheid hun grootste zorg is. Dat hoorde Iris Meerts bijvoorbeeld toen ze moeders sprak die in een turnhal naar hun kinderen keken. Die hal ligt naast de korfbalhal waar vorige week 100 asielzoekers werden opgevangen. Meerts: “Ik vroeg: is er voor jullie iets veranderd? Ze waren ditmaal met hun kinderen mee gefietst. Ze vonden het beetje spannend. Maar toen ze daar eenmaal zaten, zagen ze dat het er rustig was.”

Vorige week deed de veiligheidsregio een dringend beroep op de gemeente om noodopvang te bieden. Het gemeentebestuur ging akkoord. De onrust die toen ontstond, had Meerts niet helemaal verwacht, zegt ze. Eerder hadden inwoners Oekraïense vluchtelingen warm ontvangen. “Met vrijwilligers, bedrijven die hielpen, particulieren die hun woning aanboden. Daar ging enorm veel positieve energie vanuit.”

Die positieve energie ziet zij toch ook nu weer terug. “Als je nu naar de sporthal gaat, zie je opnieuw vrijwilligers die helpen. Alleen gebeurt dat in stilte. Daardoor krijgt dat verhaal minder weerklank dan kritische verhalen.”

Als burgemeester is Meerts een actief twitteraar. Daar krijgt zij soms de volle laag omdat er asielzoekers naar de gemeente zijn gekomen. “Ik maak onderscheid tussen grote monden op de socials en in het echt. Op social media is het erg makkelijk om kritiek te spuien. Dat neem ik minder serieus dan mensen die naar me toe komen. Zoals gisteren bij een demonstratie. We vroegen wie er een gesprek wil met de burgemeester of wethouder. Dan luister ik zonder oordeel. Mensen kunnen hun verhaal vertellen en in negen van de tien gevallen is de weerstand dan uiteindelijk minder. Door in gesprek te gaan, bereik je elkaar meestal wel. Op social media is dat veel lastiger.”

Op sociale media ging deze week geregeld het bericht rond dat een aantal asielzoekers zich had misdragen, met alle commentaren van dien. Er was een winkeldiefstal gepleegd en ingebroken in een caravan. Niet lekker voor het draagvlak. Dan past er volgens de burgemeester maar een antwoord: direct handelen. De overlastgevers moesten vertrekken. “Wij hebben een lik-op-stukbeleid. Dat geldt voor iedereen in de gemeente. Onze inwoners moeten er vanuit kunnen gaan dat we afspraken nakomen en daarnaar handelen.”

Lees ook:

Burgemeesters tegen collega’s over de crisis in Ter Apel: We moeten dit samen oplossen!

Om de crisis in Ter Apel het hoofd te bieden is lef nodig van bestuurders, vinden de burgemeesters van Velsen, Hengelo, Utrecht en Haarlem. ‘Als iedereen het probleem naar de buurman doorschuift komt er nooit een oplossing.’

Kleiner dan Albergen, meer asielzoekers - maar eigenlijk merk je er niks van, in Baexem

Met bijna 2700 inwoners is het Limburgse Baexem nog wat kleiner dan Albergen. Het dorp heeft dit jaar precies 25 jaar een asielzoekerscentrum, met momenteel 600 bewoners. ‘Albergen hoeft zich niet zo druk te maken.’