‘Wat ik heb meegemaakt is onacceptabel’

Na een gevaarlijke nachtdienst tijdens Oud en Nieuw slaakte politieagent Mark Achterbergh-Copier een hartekreet. Mensen kunnen ‘legaal oorlogje voeren’, zei hij in een bericht op zijn Facebook en Twitter, en dat kan zo niet langer. Achterbergh-Copier is niet alleen politieman, maar ook raadslid in de gemeente Haarlemmermeer, voor de VVD. Volgens die partij moet vuurwerkgebruik niet worden verboden, maar moet de politie de orde handhaven. “Dat is niet meer realistisch”, vindt het raadslid, “Handhaving is lastig, zo niet onmogelijk.”

Hoe verliep uw nachtdienst bij de politie tijdens de jaarwisseling?

“Ik moest meteen bij aanvang, om half tien in Amsterdam-West, een inschatting maken of de Mobiele Eenheid (ME) nodig zou zijn. Dat was me in veertien jaar niet gevraagd. Het was niet nodig, maar ik zei tegen de meldkamer dat de stad wel oorlogsgebied leek. Ik reed over een kruispunt en een vuurpijl vloog vlak langs mijn auto tegen een voordeur. Als iemand daar had gestaan, had die een probleem gehad.

Ik zag die avond van alles in brand staan: vuilnisbakken, een scooter, verschillende auto’s, een container met ingezamelde kleding, een speeltuin en zelfs een bovenwoning. Ik durf te zeggen dat dit voor politieagenten een van de gevaarlijkste nachten van het jaar is. En ook voor burgers. Er worden zoveel explosieven gegooid, dat je blij mag zijn als je ongeschonden de straat door komt.

Er moet echt iets veranderen, want als de politie niet het sein ‘veilig’ aan ambulances en de brandweer kan geven, dan komen die niet. Bij mijn weten is het nog niet gebeurd, maar dan kan het zijn dat iemand moet worden gereanimeerd, maar dat de ambulance niet komt, omdat er te veel zwaar vuurwerk wordt afgestoken.”

Maar daar kan toch juist de politie iets aan doen?

“Dat is dus ontzettend lastig. Het is geen geheim dat er een tekort aan mensen is, maar buiten dat: er gebeurt ontzettend veel tijdens Oud en Nieuw. Als er een pijl uit de richting van een groep naar mij wordt afgeschoten, wat kan ik dan doen? Als ik niet zag wie de pijl schoot: niets. Ik kan niet die hele groep meenemen. Dat mag niet zomaar en er passen ook maar twee mensen op de achterbank van mijn politieauto. We riepen in zo’n geval wel de hulp in van ordebussen, waarin zes of zeven agenten zitten, maar ook die waren beperkt beschikbaar en hadden het razend druk.”

U bent raadslid voor de VVD in Haarlemmermeer. Uw partij is tegen een verbod op vuurwerk. Op Facebook schreef u: ‘Ik ben er klaar mee, wat mij betreft schaffen we dat vuurwerk af’.

“Het is een gelaagd probleem. Ik ben een liberaal, dus ik vind dat een overheid zo min mogelijk moet ingrijpen. Maar als we de halve stad afbranden met Oud en Nieuw, dan moet de overheid zich afvragen of het huidige beleid nog wel realistisch en haalbaar is. Ik denk het niet.

Dit moet niet op het niveau van gemeenten worden aangepakt, maar landelijk. Als we echt iets willen veranderen, dan zou een verbod op zwaar vuurwerk op Europees niveau een goede start zijn. Het verbod op zwaar vuurwerk in Nederland werkt in mijn beleving totaal niet. Het wordt gewoon van over de grens gehaald, waar het wel legaal is. Met mijn bericht op Facebook heb ik duidelijk willen maken in welke situatie we terecht zijn gekomen.”

Levert dat landelijk ook iets op?

“Ik hoop het. Ik heb toch wel duidelijk gemaakt dat wat ik heb meegemaakt, onacceptabel is.”

