Wat gebeurt er met de kinderen uit IS-gebied als ze hier zijn?

De staat moet alle mogelijkheden die er zijn benutten om kinderen van IS-moeders terug te halen naar Nederland. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat advocaten namens 23 vrouwen en hun 56 kinderen hadden aangespannen tegen de staat. De vrouwen – overwegend moeders - en hun kinderen zitten nu in twee verschillende kampen in Noord-Syrië. Over de moeders oordeelt de rechter anders: zij wisten precies aan welke gruwelijkheden IS zich schuldig maakte en moeten daar worden berecht.

Of de kinderen daadwerkelijk worden teruggehaald, is aan het kabinet, dat de uitspraak bekijkt. Mochten de kinderen naar Nederland terugkeren, dan staat op Schiphol de Raad voor de Kinderbescherming voor ze klaar. In die zin verschilt de situatie voor deze kinderen in de toekomst niet zoveel van de huidige. In de afgelopen jaren zijn er al een aantal kinderen van IS-moeders, zoals de twee kinderen van de bekende IS-ganger Laura H., teruggekeerd naar Nederland. Bij aankomst op Schiphol worden de moeders aangehouden, de kinderen gaan mee met de Kinderbescherming. De Raad vraagt de moeders om afscheid te nemen en de kinderen daarbij gerust te stellen, ze te vertellen dat het goed is.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft voor alle 56 kinderen die betrokken zijn bij de rechtszaak al een individueel terugkeerplan opgesteld. Dat doet de Raad in principe voor alle kinderen met een Nederlandse link in IS-gebied, voor zover er informatie over deze kinderen beschikbaar is, op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van volksgezondheid. De AIVD schat dat er 210 kinderen met een Nederlandse link in Syrische kampen zitten. De Raad laat weten dat het ‘meer dan honderd’ terugkeerplannen heeft samengesteld.

De inhoud van zo’n dossier verschilt per kind, legt een woordvoerder uit. De situatie in de kampen kan afwijken; met de ene moeder is soms Skype-contact, terwijl van een andere ouder amper iets bekend is.

Is er familie in Nederland en wat voor familie is dat?

Het terugkeerplan bevat informatie over de leeftijd van het kind, over de status van zijn of haar ouders en de fysieke conditie van het kind. Belangrijk is ook de vraag of er achtergebleven familie in Nederland woont, en wat voor familie dat is. Zijn familieleden in staat om het kind op te vangen? Is het er veilig en zien ze het zitten om een getraumatiseerd kind op te vangen? Staan ze open voor hulp, zoals de begeleiding van het Landelijk Adviesteam Terugkeerders en weet deze familie in Nederland de weg naar andere hulpverlening te vinden?

Als het even kan stelt de Raad kinderen in opvangkampen via Skype al voor aan familieleden in Nederland, zodat het kind op Schiphol een bekend gezicht ziet.

Op basis van al die informatie wordt bepaald of familie, een pleeggezin of een instelling een kind opvangt. Het gezag draagt de Raad over aan een gezinsvoogd en de gemeente waar het kind wordt geplaatst.

Naast de opvoeding van het kind, het pedagogische aspect, is veiligheid ook een onderwerp. Van de 56 kinderen is bekend dat ze jonger dan twaalf zijn, en in de meeste gevallen niet ouder dan zes jaar. De leeftijd van het kind is een belangrijk onderdeel van het terugkeerplan. Een kind van acht of negen jaar oud heeft mogelijk IS-training gehad en waarschijnlijk heftige gebeurtenissen meegemaakt. De vraag die de Raad zich stelt is: vormt het kind mogelijk een veiligheidsrisico in Nederland? Waar een kind aan is blootgesteld, speelt mee bij de afweging door wie het kind wordt opgevangen. Belangrijk is, zo zegt de woordvoerder, dat een kind hier niet van de regen in de drup komt.

