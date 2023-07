Wat gebeurt er als je kwetsbare jongeren gratis geld geeft?

Jongvolwassenen die in een kwetsbare positie zitten, gaan erop vooruit als ze tijdelijk een basisinkomen ontvangen. De ‘financiële rust’ die dat de jongeren geeft maakt dat ze vaker een vaste baan krijgen, schulden kunnen afbetalen, eerder bijbanen uitproberen, vaker zelfstandig gaan wonen, een diploma halen en bijvoorbeeld besluiten om therapie te volgen. Dat is de uitslag van een proef met dertig kwetsbare jongvolwassenen in Eindhoven.

“Sommige jongeren dachten eerst dat het een grap was. Maar ze sparen er zelfs van of halen hun rijbewijs”, zegt Marleen van der Kolk, directeur van Stichting Het Bouwdepot. Het project heet zo omdat de jongeren met de investering kunnen ‘bouwen aan hun toekomst’. “Het zijn veelal thuisloze jongeren die langdurig in armoede zijn opgegroeid, vaak met een achtergrond in de jeugdzorg maar die soms ook domme pech hebben gehad”, vertelt Van der Kolk. “Om hoeveel jongeren het in deze specifieke groep in totaal gaat is niet bekend. Het zijn er hoe dan ook te veel, In Eindhoven moesten we loten.”

De ouders van deze jongeren zijn vaak buiten beeld geraakt

Naast Eindhoven zijn ook andere gemeentes, waaronder Amersfoort en Groningen, bezig met deze proef of van plan zich bij het initiatief aan te sluiten. De deelnemers zijn 18, 19 of 20 jaar. Die leeftijd is cruciaal omdat zij wettelijk nog onder de onderhoudsplicht van hun ouders vallen. Van der Kolk: “Maar die zijn om allerlei redenen buiten beeld geraakt”. Deze groep jongvolwassenen leeft vaak op straat, is kwetsbaar voor contact met drugs en criminaliteit en is het vertrouwen in hulpinstanties vaak volledig verloren. “Zij staan in de overlevingsstand en dan heb je geen ruimte in je hoofd voor andere vragen. Daarom geven wij geld en vertrouwen.”

De dertig jongvolwassenen in Eindhoven kregen een jaar lang 1050 euro per maand, zonder dat daar voorwaarden aan verbonden waren. Het project wordt gefinancierd door de gemeente; het bouwdepot is een belastingvrije schenking. Omdat de proef nadrukkelijk is bedacht om te leren – voor zowel de jongeren als voor de gemeente – mochten de deelnemers best fouten maken.

Het geld zal vast weleens naar een paar dure sportschoenen zijn gegaan, denkt Van der Kolk: “Maar bedenk dat deze jongeren in de meeste gevallen nog nooit een nieuwe aankoop als kleding of schoenen hebben gedaan”. De jongvolwassenen worden gedurende het traject begeleid. “Als een jongere er echt slechter uitkomt door bijvoorbeeld te veel uit te geven aan gokken, kan een hulpverlener besluiten het bouwdepot te bevriezen of tijdelijk stop te zetten. Maar het cliché dat je lui zou worden van geld krijgen, zien wij in de resultaten niet terug.”

Geen wondermiddel, wel aangename adempauze

Sterker: de onderzoekers van de Rotterdamse Erasmus Universiteit constateren dat na afloop van het proefjaar tien van de dertig deelnemers voltijd werkten. Aan het begin van het ‘bouwdepot-jaar’ hadden drie van hen een vaste baan. Een mooi extraatje want inkomsten uit (flexibel) werk komt bovenop het geschonken basisinkomen.

Niet dat werken nu zo aantrekkelijk is voor jongvolwassenen tussen 18 en 20 jaar. Het wettelijk minimumloon van een 18-jarige is € 967,20 per maand, tegenover € 1934,40 voor 21-plussers. De bijstandsuitkering voor iemand van 18 jaar bedraagt zo’n 280 euro per maand, terwijl een 21-plusser maandelijks recht heeft op ruim 1100 euro. Van der Kolk: “Het Nibud heeft uitgerekend dat jongeren hier nooit rond van kunnen komen. Sterker, juist schulden maken.”

Tot slot zagen de onderzoekers van de Erasmus Universiteit dat het aflossen van schulden veel beter ging in de testperiode: aan het eind van de rit was het aantal jongeren met een schuld met ruim 25 procent afgenomen. Van der Kolk: “Het is geen wondermiddel. Het is onmogelijk om in een jaar tijd alle problemen op te lossen. Maar de meeste deelnemers ervaren een adempauze die ze de kans geeft om hun leven op de rit te krijgen. Niet alleen financieel, maar ook wat betreft hun gezondheid.”

Lees ook:

Experiment: steden geven arme gezinnen een financiële injectie. Gaat dat helpen?

In navolging van Tilburg en Zaanstad gaat nu ook Amsterdam een groep mensen met een bijstandsuitkering tijdelijk extra geld geven.