Wat gebeurde er sinds het schietincident met boerenzoon Jouke op de A32?

Twee dagen nadat Jouke (16) werd beschoten door een agent op de A32, krijgt de boerenzoon volop media-aandacht. Bij talkshow Op1 en in de Volkskrant vertelt hij uitgebreid over de kogel in zijn trekker. Zijn Friese accent lijkt haast een sieraad geworden.

Ondertussen zit de agent thuis, aangedaan door de situatie. Wat is er sinds het schietincident dinsdagavond gebeurd in Friesland?

Boosheid naar de politie

De avond waarop de politie gericht schoot bij een blokkade op de A32, werd de Jouke aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Er was volgens de politie sprake van een zeer dreigende situatie.

Jouke kwam vast te zitten op het politiebureau in Leeuwarden. De volgende dag trokken boeren uit de omgeving naar het cellencomplex om zijn vrijlating te eisen. Daar ontstond een dreigende situatie, maar de ouders van Jouke vroegen de boeren en andere demonstranten naar huis te gaan. Dat gebeurde.

Ondertussen werden op social media de namen en foto‘s gedeeld van agenten die op de A32 aanwezig waren. Er doken filmpjes op, waarop te zien was dat boeren strobalen in de tuin van een agent dumpten. Ook waren er berichten over een agent die zou zijn ondergedoken omdat er brand was gesticht in diens tuin. Onder de hashtag #ongeschikt werden de agenten online voor van alles en nog wat uitgemaakt.

Gery Veldhuis, hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Noord-Nederland, vertelde dat het ‘niet best gaat’ met de mannelijke agent die het schot loste. “Hij is aangedaan door de situatie, hij zit ziek thuis. Hij heeft ook niet gewild dat Jouke in zo’n situatie zou zijn gekomen dat hij gewond zou zijn geraakt, of erger”, zegt ze tegen de Leeuwarder Courant.

Onoverzichtelijke situatie

Ondertussen werd Jouke vrijgelaten. Hij werd niet langer verdacht van een poging tot doodslag, net als twee andere aangehouden mannen. De politie zei in eerste instantie dat de mannen met hun trekker op agenten hadden ingereden. Dat verhaal werd beetje bij beetje naar beneden bijgesteld.

Hoofdcommissaris Veldhuis zegt dat de boerenjongens zich wilden onttrekken aan de bekeuringssituatie. “Er ontstond een voor mijn medewerkers zeer onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie.” De agent die schoot, was bang dat zijn collega’s in groot gevaar kwamen.

In interviews stelt Jouke dat er in feite minder aan de hand was. Volgens hem wilde hij met zijn trekker een klein stukje over de snelweg rijden, om met vrienden naar de McDonalds te gaan. De blokkade van de politie verhinderde dat. De trekkers reden daarom één voor één ‘voorzichtig’ langs de blokkade, zegt Jouke in de Volkskrant. “Ik was nog bijna als laatste over. Ik dacht: ik ga er omheen (...) ben nog gestopt om te kijken of er geen verkeer aan kwam, er was helemaal niks. Ik heb ook geen politieagent gezien.”

Aangifte

Wat er precies gebeurde en waarom de agent schoot, wordt momenteel onderzocht door de Rijksrecherche. Ook komt er een gesprek tussen Jouke en de desbetreffende agent, dat willen de hoofdcommissaris en de ouders van de zestienjarige jongen.

Maar diezelfde ouders hebben besloten het niet bij een gesprek te laten. Ze doen aangifte tegen de agent. De vader van Jouke bij Op1: “Omdat hij toch bewust heeft geschoten op je kind. Je kunt het niet maken om op zo’n manier op een trekker te schieten.”

