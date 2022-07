Wat gaat het kosten als internationale studenten wegblijven door het kamertekort?

Het is een veelgehoorde misvatting in de discussie over internationale studenten in Nederland: die kosten de overheid veel geld, dus universiteiten en hogescholen moeten manieren krijgen om ze te kunnen weigeren. Onderzoek wijst echter uit dat internationale studenten de schatkist juist veel opleveren. Vijf vragen over hoe dat zit.

1. Hoe groot is de groep studenten die geen kamer kan vinden?

Het is nog moeilijk te zeggen hoeveel nieuwe internationale studenten er dit jaar beginnen aan een studie in Nederland, maar afgelopen jaar waren dat er ruim 40.000. Ook hoeveel van hen geen kamer vinden is niet bekend. Het gaat in ieder geval om een grote groep, ziet ook Nuffic, een organisatie die onder meer internationale studenten adviseert over hun studie in Nederland. “We geven ze tips over hoe ze kunnen zoeken naar een kamer, maar waarschuwen ook dat het heel moeilijk is,” zegt woordvoerder Sophia Bout.

2. Hoeveel kost een internationale student de overheid?

Er zijn twee groepen internationale studenten: die van binnen de EER (Europese Economische Ruimte, de EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en die van buiten de EER. De laatsten betalen niet het gesubsidieerde collegegeld, maar de volledige kosten van de opleiding, het zogenoemde instellingstarief van de hogeschool of universiteit. Dat kan oplopen tot enkele tienduizenden euro’s per jaar. Deze groep kost de overheid onderaan de streep niets.

De tweede groep bestaat uit Europese studenten, die net zo worden behandeld als Nederlandse studenten. Zij betalen dus ook het collegegeld, ongeveer tweeduizend euro per jaar. Omdat de overheid opdraait voor de resterende kosten van de studies van EER-studenten, kost zo’n student de overheid een paar duizend euro per jaar.

3. Hoe zit dat na de studie?

Na de studie worden deze kosten echter ruimschoots terugverdiend. Lang niet alle internationale studenten blijven wonen in Nederland na hun studie; op dit moment is dat ongeveer een kwart. Toch leveren die blijvers bij elkaar ruim voldoende op om de kosten te dekken.

Volgens een schatting van Nuffic zal de lichting internationale studenten die begon in het collegejaar 2021-2022 Nederland uiteindelijk circa anderhalf miljard euro opbrengen. Een groot deel gaat namelijk hier aan het werk en zal belasting betalen. Zowel Europese als niet-Europese studenten leveren zo uiteindelijk meer geld op dan ze gekost hebben.

4. Wat zijn andere redenen voor de overheid om internationale studenten aan te trekken?

De samenleving lijdt niet alleen een financieel verlies als internationale studenten straks in toenemende mate wegblijven, benadrukt Sophia Bout van Nuffic. “De internationalisering komt vooral de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Studenten kunnen zo hun interculturele vaardigheden ontwikkelen. Zo worden ze beter klaargestoomd voor de steeds internationalere arbeidsmarkt.’’ Ook komen de afgestudeerden uit het buitenland terecht in sectoren waar personeelstekorten zijn, zoals het onderwijs en de techniek.

5. Hoe aannemelijk is het dat studenten echt wegblijven door dit soort oproepen?

Nederland staat op dit moment bekend als een goed land om te studeren, maar dat zou weleens kunnen veranderen als studenten jaar na jaar signalen krijgen dat het nagenoeg onmogelijk is hier snel woonruimte te vinden. Nuffic durft daar nog niets over te zeggen. “Dat is natuurlijk een beetje kijken in een glazen bol. Maar we zien wel dat studenten met veel zorgen en vragen zitten over het vinden van woonruimte. Of ze hierdoor ook echt gedemotiveerd worden, valt nog moeilijk te zeggen.”