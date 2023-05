Wat doet Zelensky vandaag in Nederland?

President Volodymyr Zelensky van Oekraïne is donderdagochtend aangekomen bij het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag. Daar werd hij welkom geheten door de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer.

Senaatsvoorzitter Bruijn zei dat hij onder de indruk is van de tegenstand en prestaties van de Oekraïners in deze oorlog, die inmiddels zijn tweede jaar is ingegaan. Even later kreeg Zelensky een daverend applaus van alle Kamerleden, waarop Bruijn citeerde uit het Oekraïense volkslied.

Zelensky arriveerde woensdagavond laat in Nederland voor een verrassingsbezoek. Om 11 uur geeft hij in Den Haag een toespraak met de titel ‘Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne.’ Ook staat er een bezoek aan het Internationaal Strafhof gepland. Het ICC doet onderzoek naar misdaden die zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne. In de omgeving van het Internationaal Strafhof worden veel veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo staan in de omgeving meerdere politieauto’s en -busjes en voor de ingang zijn meerdere beveiligers te zien. Bij het strafhof hangt de Oekraïense vlag.

Veel steun in het parlement

Ook wordt Zelensky ontvangen door premier Mark Rutte, waarschijnlijk in het Catshuis, dat sinds woensdag extra wordt beveiligd. Onder meer persbureau ANP meldt dat ook minister van defensie Kajsa Ollongren hierbij aanwezig is. Het ligt in de lijn der verwachting dat Zelensky opnieuw zal vragen om extra steun in de vorm van wapens. Al langer dringt hij aan op de levering van gevechtsvliegtuigen.

In het parlement is veel steun voor Oekraïne. De militaire en financiële hulp die het kabinet aan de regering in Kyiv geeft, krijgt de goedkeuring van een brede meerderheid. Dit jaar is 2,5 miljard euro voor steun aan Oekraïne gereserveerd. Een aantal Kamerleden heeft laten weten niet bij de ontmoeting te zijn. Caroline van der Plas (BBB) vindt het bezoek “heel misplaatst” omdat het dodenherdenking is. Ook Geert Wilders (PVV) is er niet. “Vandaag gaat het wat mij betreft in Nederland niet over hem maar over onze eigen nationale dodenherdenking”, twitterde hij.

Het is onbekend of het bezoek van Zelensky toevallig op 4 mei valt of bewust, en of hij wellicht 's avonds een dodenherdenking zal bijwonen. Zelensky is zelf van Joodse komaf.

Bij talkshow Op1 liet de Amsterdamse politiechef Frank Paauw doorschemeren dat Zelensky in ieder geval niet aanwezig zal zijn bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Volgens Paauw zou dat met het oog op de veiligheid een “heel ingewikkelde exercitie” worden vanwege het aantal mensen dat naar de Dam toekomt.

