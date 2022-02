Wat doet Nederland om Oekraïne te helpen?

De 200 Stinger-luchtdoelraketten die Nederland naar Oekraïne stuurt, kunnen vliegtuigen en helikopters op afstand van 0,5 tot 5 kilometer raken. Oekraïne had er “zeer onlangs” om gevraagd, schrijft het kabinet in een brief aan de Kamer. De wapens komen bovenop de geweren, munitie en beschermingsmiddelen die eerder waren toegezegd en die inmiddels gedeeltelijk naar Oekraïne onderweg zijn.

In de Kamerbrief kondigt het kabinet meer acties aan. Zo zet Nederland extra gevechtsvliegtuigen in bij de Oost-Europese grens van het NAVO-verdragsgebied voor air policing-taken, oftewel om de veiligheid van het luchtruim te waarborgen. Verder blijft het militair gezien voorlopig bij deelname aan oefeningen die al gepland waren. Wel wordt een oefening waar ook Nederlandse militairen aan mee doen, verplaatst van Duitsland naar Roemenië. Dat gebeurt in het kader van de oproep van de NAVO om in de regio “de afschrikking en verdediging te versterken”, aldus het kabinet. Ook zal er in maart geoefend worden in Georgië, waar 11 officieren van de landmacht aan deelnemen.

Militaire transporten

Daarnaast is het mogelijk dat er de komende tijd meer militaire transporten door Nederland te zien zijn. “Nederland is een belangrijk transitland voor bondgenootschappelijke eenheden", schrijft het kabinet. “Vanuit deze rol staat Nederland klaar om in het kader van militaire mobiliteit transporten door Nederland te begeleiden en de hiervoor benodigde ondersteuning te leveren.”

De hulp op digitaal vlak die aan Oekraïne was toegezegd, is vertraagd. Een team van deskundigen zou eigenlijk donderdag naar Kiev reizen, maar dat ging vanwege de Russische inval niet door. De laatste weken worden Oekraïnse bedrijven en overheidsorganisaties bestookt met malware en Ddos-aanvallen die websites platleggen.

Vluchtelingen

In de Kamerbrief zegt het kabinet ook toe Oekraïners die hier al zijn of die hier de komende tijd naartoe komen een “tijdelijk ruimhartig en veilig verblijf” te bieden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat als visa aflopen, zij langer kunnen blijven.

