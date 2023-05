Wat doet de boer met omgekeerde vlag, als de schoonzoon ex-militair is?

In een rood-zwarte overall dribbelt een boer op klompen langs de N36. Van ruime afstand weten ze dan in Diffelen – nabij Hardenberg: dat is ‘onze Ard’, Ard Eshuis. Hij is boegbeeld van een collectief dat aan weerskanten van deze weg lichtbruine palen met tientallen omgekeerde vlaggen plaatste. Ook vandaag, met de Dodenherdenking op 4 mei voor de deur, wapperen ze zo. Eshuis: “Dat gaat anderhalve kilometer door.’’

Koningsdag? Och, hij prakkiseerde er niet over de vlaggen recht te hangen. “Het is een heel logistieke klus om dat te doen.” Met elkaar zijn ze een halve werkdag kwijt. “De boer werkt tot ver in het donker, ik ook. We zijn druk. Maar de moeite is niet de belangrijkste reden. Wel dat er eigenlijk niks is opgelost van de crisis waar Nederland met het kabinet-Rutte mee te kampen heeft. De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft de verkiezingen gewonnen en toch zegt ‘Den Haag’ doodleuk dat geen stikstofafspraak wordt heroverwogen. Dan zijn de rapen gaar. Dan wappert-ie bij ons nog zo, omdat Den Haag niet verandert en doof en blind is.”

Verdriet bij nabestaanden

De omgekeerde vlag verscheen in juni vorig jaar in bermen van dorpsstraten, langs N-wegen en snelwegen. Het was een noodkreet van de boer die zich verschoppeling voelde nu het kabinet vanwege de stikstofcrisis dacht aan verplichte uitkoop van agrariërs en aan nog meer pijnlijke maatregelen. Na de verkiezingszege van BBB riep partijleider Caroline van der Plas de boeren op de vlaggen weer recht te hangen, wat op veel plekken ook gebeurde.

Het blauw-wit-rood dat nu nog zichtbaar is, zorgt voor verdriet bij nabestaanden van omgekomen militairen en bij veteranen. Nederland herdenkt immers met de Nederlandse vlag ‘militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties of vredesoperaties’.

Buikpijn van de Dodenherdenking

Boer Eshuis krijgt buikpijn van de Dodenherdenking, vertelt hij. “Er zijn wel enkele vakgenoten die zeggen: juist dan moet-ie op de kop, dan is die vlag heel relevant, dat maakt de boodschap dat niets opgelost is nog duidelijker. Ik vind 4 mei heel moeilijk. We eren ook onze bevrijders bijvoorbeeld. Die vlag omgekeerd doet anderen echt pijn. En… dat dut mien ok echt wel piene.’’

Hij twijfelde lang. “We halen de palen straks uit de grond en leggen ze plat, voor even. Voor Dodenherdenking moeten we alles respectvol tot uiting brengen. Straks gaan ze weer omhoog.’’

Verder naar beneden in Oost-Nederland, aan de randen van de A50 en A1, hangen nabij Klarenbeek nog vlaggen omgekeerd. De zoektocht naar de eigenaar is een wandeltocht van twee uur. De ene omliggende boer zegt niet te weten van wie het ‘omgekeerdevlaggenland is’, weer een ander geeft tips. In hun groene Fendts, Deutzen en John Deere’s ploegen ze verder, velen met het zweet op het voorhoofd en soms met sjekkies op de lip.

Nu de vlaggen blijven hangen, brengt dat spanning

Uiteindelijk bevestigt een grote boerenfamilie grondeigenaar te zijn. Een koorzang van geblaat klinkt naast de grote groene stal, hier wordt gelammerd vandaag. De familieleden willen anoniem blijven en met dit gevoelige onderwerp niet met hun naam in de krant komen.

Wat ze wel vertellen: met hun goedvinden mocht een agrarische actiegroep uit Apeldoorn en omgeving de vlaggen neerhangen. Nu ze er nóg hangen en niet weggehaald worden, brengt dat spanning. Wat meespeelt is dat een schoonzoon die ook op het erf woont zelf ex-militair is. De vlaggen moeten voor 4 mei weg, uit respect, betoogt hij. Maar de tijd dringt.

Later verklaart de boer telefonisch dat ‘het allemaal goed komt’ op 4 mei. Hij wacht niet langer en geeft aan dat ze er zelf voor gaan zorgen dat de omgekeerde vlaggen uit zijn weiland worden weggehaald.

De gegevens van de familie die niet met naam in de krant wil, zijn bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Alle ogen op de vlaggen in deze beladen week: ‘Hang ze recht, uit respect voor de nabestaanden’

Burgemeesters in het hele land roepen inwoners op de Nederlandse vlag op 4 en 5 mei niet ondersteboven te laten wapperen. Meer dan een moreel appel kunnen ze niet doen.