Wat doen winkeliers met hun kerstspullen?

Maanden van voorbereiding en zes weken aan opbouwtijd schuilen achter de lichtgevende huisjes, miniatuurtreinen, opblaasbare sneeuwpoppen en verlichte kerstbomen van Tuincentrum Vechtweelde in Maarssen. Tot nu toe deden eigenaar Douwe Kral en zijn zus er goede zaken. “Mensen zijn dit jaar eerder kerstinkopen gaan doen, die zagen de lockdown al aankomen.”

Hij baalt als een stekker dat zijn zaak, die 10.000 vierkante meter beslaat, dicht moet. “Genoeg ruimte om afstand te houden”, zegt Kral. Waarom hij moet sluiten gaat hem de pet te boven. “Er is toch geen aantoonbaar verband tussen het aantal besmettingen en de retail?”

Houdbare kerstspullen kan hij wel bewaren, ruimte genoeg. Maar wat gaat hij doen met de kerstbomen en de planten die hij niet meer kan verkopen? “Ik ben bang dat we die moeten weggeven of weggooien”, verzucht hij. De meeste kerstbomen die hij verkoopt zijn zonder kluit, dus terugplanten is ook geen optie. En dan gaat zijn vuurwerkverkoop ook al niet door.

De overgebleven kerstspullen online verkopen? “Daar zijn we niet op ingericht”, antwoordt Kral. Ook grote winkelketens waar veel kerstspullen worden verkocht, zoals Action en Big Bazar, hebben geen online winkel.

Sluiten in de sale-periode is dramatisch

Branchevereniging INretail vindt de lockdown veel te ver gaan. Zij horen van talloze ondernemers dat het in hun stad of straat wel lukt om de coronamaatregelen te handhaven. De vereniging pleitte de afgelopen weken bij het ministerie van justitie en veiligheid en bij het ministerie van economische zaken - waar veel contact mee is - juist voor betere spreiding van winkelaars en een lokale aanpak.

“Bij een totale sluiting leg je de economie bijna helemaal plat. Ook leveranciers kunnen dan niets meer doen. Er werken 800.000 mensen in de detailhandel waarvan het merendeel thuis zouden komen te zitten”, aldus de branchevereniging. Voor kleding- en schoenenzaken is sluiten in de sale-periode dramatisch, stelt Patric Hanselman, directeur van Modint, de brancheorganisatie van mode- en textielbedrijven. Hanselman: “Er zijn een paar heel drukke winkelstraten, maar in veel dorpen en kleinere steden zijn die problemen er niet.”

Toch zijn niet alle ondernemers somber. Resi Verstappen, bedrijfsleider van de Utrechtse vestiging van Søstrene Grene, wijst naar de vier manden met kerstspullen voorin de winkel. Wat pieken, een hand vol kerstballen. “De rest is al op”, zegt ze. Wat er gaat gebeuren met de kerstspullen nu de winkel moet sluiten? “We pakken ze weer in en verkopen ze volgend jaar”, zegt ze.

Half november besloeg de kerstcollectie nog zestig procent van alle spullen in haar winkel, nu is er nog tien procent van over. “Mensen kopen niet alleen eerder maar ook meer kerstartikelen dit jaar. Ze kunnen niet op bezoek bij familie dus maken ze het thuis gezelliger”, is haar verklaring.

De trends slaan niet snel om

De meeste winkels die kerstspullen overhouden slaan ze op tot volgend jaar. “Houdbare artikelen zoals poppen, kerstballen en slingers zijn wel trendgevoelig maar de trends slaan gelukkig niet snel om”, legt bedrijfsleider van de pop-up winkel in kerstspullen, It's All About Christmas, in het centrum van Utrecht uit. Hij vertelt - met een met nepsneeuw bespoten kerstboom in zijn hand - dat dit jaar de ‘jungle’ en de ‘ocean’ collectie populair is.

“Dit is jungle”, zegt hij over een boom vol kerstballen in tijgerprint, beelden van gouden neushoorns en tijgerkoppen in kopertint. Vlak ernaast is alles ‘ocean’, inclusief ophangbare kogelvissen en ornamenten van zeemeerminnen. “Volgend jaar verkoopt dit ook nog wel.” De manager - die niet met zijn naam in de krant wil -baalt wel van de lockdown, maar snapt het ook. “Als ik naar de straat kijk zie ik ook wel dat mensen zich niet aan die anderhalve-meter-regel houden.”

De naam van de bedrijfsleider van ‘It's all about christmas’ is bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Nederland gaat in lockdown: alleen levensmiddelenwinkels blijven open

Nederland gaat vannacht in lockdown. Alleen levensmiddelenwinkels blijven open. Premier Rutte spreekt vanavond het land toe.