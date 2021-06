Wat doen we met alle vaccins Janssen en AstraZeneca die we overhouden?

Hoeveel AstraZeneca en Janssen komen er nog binnen?

Nederland heeft nu ruim 340.000 vaccins van AstraZeneca op voorraad en er komen er deze maand 909.000 bij. Later dit jaar volgen volgens schema nog eens 6,2 miljoen. Van Janssen liggen er 244.000 doses op voorraad. Daar komen er deze maan nog 358.000 bij en later dit jaar 8,3 miljoen. Dat wil zeggen: als beide bedrijven hun afspraken nakomen.

Hoeveel hebben we nog nodig?

AstraZeneca in elk geval voor alle tweede prikken aan mensen die een eerste prik met het vaccin hebben gehad. Dat zijn 60- tot en met 64-jarigen en jongere mensen die het vaccin hebben gekregen voordat besloten werd het alleen nog bij 60-plussers in te zetten. Volgens de Gezondheidsraad is het beter hun de tweede prik ook met AstraZeneca te geven, omdat onvoldoende duidelijk is wat het effect is van het combineren van vaccins. Voor die tweede prikken zijn 900.000 vaccins nodig.

Het kabinet wil Janssen nog wel gebruiken voor specifieke groepen die lastiger twee keer zijn op te roepen, zoals daklozen, militairen en scheepvaartpersoneel. Ook laat minister Hugo de Jonge van volksgezondheid uitzoeken of Janssen een keuze-optie kan blijven voor jonge Nederlanders die een voorkeur hebben voor één prik. Hoeveel vaccins daarvoor nodig zijn is niet bekend, maar duidelijk is wel dat er van beide vaccins vele miljoenen doses overblijven.

Kunnen we die weggeven?

Doneren aan lagelonenlanden is een optie. Volgens de stichting Farma ter Verantwoording, die streeft naar gelijke toegang tot medicijnen, heeft de Europese Unie 2,5 keer het aantal doses besteld dat nodig is om de hele bevolking in te enten. De inkoopwoede van rijke landen zorgde dat veel armere landen te weinig konden bestellen om hun bevolking te beschermen.

Nederland wil volgende week in elk geval 40.000 doses AstraZeneca naar Suriname sturen. Dat land zucht onder een grote uitbraak. Afgelopen vrijdag zouden al ruim 10.000 vaccins naar dat land gaan, meldde de NOS donderdag, maar volgens de omroep lijken er problemen met ‘exportvergunningen en kwaliteitscontroles’.

De vraag is of Nederland niet nu al veel meer kan weggeven. We houden een flinke buffer aan om eventuele leveringsproblemen op te vangen, zodat het uitdelen van de tweede prik geen vertraging oploopt. Volgens de NOS is die buffer wel heel royaal, en is er ruimte voor een donatie van zeker 100.000 doses.

Zo’n gift maakt een groot verschil: daarmee zouden in Suriname alle mensen van vijftig jaar en ouder een eerste prik kunnen krijgen.

De vaccins die wij niet meer willen, sturen we naar lagelonenlanden. Kunnen we dat wel maken?

Het is cru, Nederland kan uit luxe beslissen om vooral Pfizer en Moderna te gebruiken: vaccins met een betere effectiviteit (ruim 90 procent in plaats van 60 à 70 procent) en zonder de gevaarlijke, zeldzame bijwerking van trombose in combinatie met een te laag gehalte aan bloedplaatjes.

Maar ook de vaccins van Janssen en AstraZeneca zijn veilig en werkzaam. Ze zijn goedgekeurd en toegelaten tot de westerse markten. Bij vaccinatie worden steeds de voor- en nadelen van een vaccin gewogen tegen die van niet vaccineren. In landen waar het niet mogelijk is om uit luxe te kiezen voor een ander vaccin, slaat de balans ook bij deze vaccins door naar de voordelen.

Van Janssen is bovendien maar één prik nodig: handig in landen waar het vanwege slechte infrastructuur lastig is de bevolking te bereiken. Janssen en AstraZeneca hebben ook het voordeel dat ze niet extreem koud bewaard hoeven te worden, zoals Pfizer.

Wil de bevolking in die landen de vaccins nog wel?

Dat is een reëel probleem. Trouw schreef eerder dat in Senegal het animo voor vaccinatie met AstraZeneca is ingestort, nadat rijke landen stopten met het vaccin, of het alleen bij ouderen gingen inzetten. Malawi en Zuid-Soedan hebben tienduizenden doses die over de datum waren vernietigd. En de Democratische Republiek Congo heeft 1,3 miljoen doses teruggegeven aan het wereldwijde Covax-vaccinatieprogramma, uit angst dat ze over de houdbaarheidsdatum gaan.

Mediawetenschapper Mirjam Vossen waarschuwde in april in een opiniestuk in Trouw voor deze ‘schadelijke bijwerking’ van het voorzichtige vaccinatiebeleid van onder andere Nederland. Volgens haar voedt die de ‘overtuiging dat het Westen vaccins in Afrika dumpt die het niet geschikt acht voor de eigen bevolking’.

Lees ook:

De Senegalese vaccinatiecampagne is de dupe van de Europese afkeer van het AstraZenecavaccin

AstraZeneca moest de reddingsboei zijn voor het West-Afrikaanse Senegal, maar mede door de wereldwijde onrust rond het vaccin durven de meeste Senegalezen zich niet te laten inenten.