Wat deden die pantserwagens op de A2? ‘Er bestaat een levendige handel in oud oorlogsmateriaal’

De bestuurder van het transport zit nog vast. Hij beschikte niet over de juiste papieren, en na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie bleek er ook nog eens munitie aan boord te zijn die niet onklaar was gemaakt. “Of dat nou willens en wetens was, of dat deze man geen idee had wat hij aan het doen was, hij is sowieso zwaar in overtreding”, zegt Alfred Staarman.

Staarman is conservator bij het Nationaal Militair Museum in Soest. Ook het museum heeft tal van oude pantservoertuigen in bezit. Maar anders dan bij particulieren, komen die in de meeste gevallen direct van defensie vandaan. Met de afspraak dat de voertuigen het pand niet verlaten, en dat als het museum er weer van af wil, het materiaal teruggaat naar de overheid.

Toys for boys

De wagens verkopen op de particuliere markt zou waarschijnlijk geen probleem zijn. Er bestaat een levendige handel in oud oorlogsmateriaal, waaronder pantservoertuigen. Staarman: “Het zijn echt toys for boys. Mannen die het een mooie techniek vinden, en die een schuur of loods hebben om de voertuigen in op te slaan, zien het als een sleutelproject. Je kunt voor een redelijk bedrag een pantservoertuig kopen. Het hangt er een beetje van af welk type, maar voor 10.000 euro heb je al wat.”

Tegenwoordig zijn het ook steeds meer beleggingsobjecten, zegt Ivo Rigter. Hij is eigenaar van BAIV, een bedrijf in Nederweert dat militaire voertuigen koopt, opknapt en weer verkoopt. “De prijzen van dit soort voertuigen stijgen zo’n 10 tot 15 procent per jaar. Dus dat is best aantrekkelijk.”

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee ging het bij het in beslag genomen transport op de A2 om de Amerikaanse pantserwagen M8 Greyhound uit de Tweede Wereldoorlog. Een geliefd object bij verzamelaars, zegt conservator Staarman. “Er bleven na de oorlog veel van dit soort voertuigen in Europa achter. Het materiaal terugbrengen naar de VS of Canada, was duurder dan ze laten staan.”

Billen op de bodemplaat

“Een snoepje van een auto”, noemt Rigter de M8. Hij heeft momenteel twee van dit soort wagens in zijn bedrijf staan. “Je zit erin als in een kart, met je billen direct op de bodemplaat.” De wagens zijn zo licht gepantserd dat ze volgens hem nu geen enkele militaire waarde meer hebben.

Dat er volgens de marechaussee scherpe munitie is gevonden bij het transport op de A2, is volgens Rigter uitzonderlijk. “Wij komen het weleens tegen, maar dan laten we het uiteraard liggen. Iedereen bij ons heeft een cursus gevolgd om onontplofte oorlogsresten te herkennen.” Vaak is zo’n pantserwagen wel uitgerust met munitie zodat het allemaal wat echter lijkt, maar dat zijn dan lege hulzen met een kunststof of houten kap. “Dat het hier niet zo was, is amateuristisch”, zegt Rigter. “Mijn advies aan de chauffeur en de betrokken partijen is om een goede advocaat te gaan zoeken.”

Lees ook:

De held en de boef tegenover elkaar in oorlogsexpositie

In een tentoonstelling over een Canadese en Duitse militair tijdens de Tweede Wereldoorlog vallen de gelijkenissen op. Toch is het museum voorzichtig. ‘We trekken ze niet gelijk.’