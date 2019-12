Wat de rechter ook bepaalt, de boeren hebben nog een plan B én C voor hun protestactie

De rechter moet bepalen hoe ver boeren woensdag mogen gaan tijdens protesten. “We gaan sowieso wát doen”, zegt actiegroep Farmers Defence Force (FDF).

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) is blij met premier Mark Rutte. Maandag spraken boerenorganisaties op het Catshuis met de premier en landbouwminister Carola Schouten. “Het was een constructief gesprek nu Rutte erbij zat”, zegt FDF-woordvoerder Mischa Bouwer. “Met alleen Schouten ging het voor geen meter – daar hebben we niet zo’n hoge pet van op.”

Het gesprek ging over stikstofmaatregelen waar boeren al maanden tegen protesteren. Concrete afspraken zijn er nog niet gemaakt, zegt Bouwer. “Eind januari hebben we weer een gesprek, dan moeten er toezeggingen worden gedaan.”

“Het belangrijkste voor de boeren is dat er een stip op de horizon komt, waarvan iedereen zegt: daar moeten we naartoe,” zegt Caroline van der Plas, oprichtster van politieke partij de BoerBurgerBeweging. “Het grootste probleem zit ‘m niet in de regels op zich, maar in het zwalkende ­beleid. “Het lijkt alsof niemand bij de overheid echt weet wat er met de landbouw moet gebeuren.”

‘Wij worden als boeren uitgemolken’

Woensdag gaan boeren weer protesteren. De aangekondigde acties raakten in opspraak, omdat boeren mogelijk distributiecentra wilden blokkeren. Zo zouden ze de voedselvoorziening deels platleggen vlak voor kerstmis. Het Centraal Bureau Levensmiddelen spande maandag een kort geding aan tegen FDF, om de rechter het blokkeren van distributiecentra te laten verbieden.

“Blokkeren is een fout woord,” vindt Bouwer. “Dat mag niet bij een demonstratie en dat doen we dus ook niet.” Wel is het een optie dat ze íets met distributiecentra doen. “Maar stel dat we dat doen, dan moeten we zorgen dat onze boodschap overkomt.”

“We zijn niet achterlijk,” legt woordvoerder Bouwer uit. “We gaan niet met tienduizend boeren voor een distributiecentrum staan als we daar niks mee ­bereiken. Als we de mensen boos ­maken doordat ze met kerst niks te vreten hebben, scoren we daar geen punten mee.”

Wat er woensdag precies gaat gebeuren, kan Bouwer niet vertellen. “Dat hangt van het kort geding af. Maar we ­hebben wel een plan B en een plan C, dus we gaan sowieso wát doen.”

Farmers Defence Force vindt de boeren ‘een voorbeeld’ voor de rest van de samenleving. “Wij worden als boeren uitgemolken en voor de gek gehouden, maar uiteindelijk doet de overheid dat met iedereen. Alleen pikken wij het niet langer. Zolang we die boodschap overbrengen, zal het denk ik niet veel problemen opleveren als mensen woensdag een uurtje later op hun werk zijn, of naar een ­andere ­supermarkt dan hun vaste ­supermarkt moeten.”

‘Je hebt mensen met een grote bek nodig’

Vrijdag vergeleek FDF-voorzitter Mark van de Oever de behandeling van boeren met de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die vergelijking heeft premier Rutte maandag naar eigen zeggen “indringend aan de orde gesteld”.

“Onze voorzitter had het niet moeten zeggen natuurlijk”, erkent Bouwer. “We hebben er excuses voor gemaakt en we leren ervan. Aan de andere kant: als Mark van de Oever niet zo’n grote bek had, hadden we ook niet zoveel gedaan gekregen.

Af en toe gaat hij over de lijn, en dan moeten wij het weer oplossen, maar je hebt mensen met een grote bek ­nodig, want met alleen vergaderen bereik je niks. Dat hebben we wel ­gezien.”

Dinsdag doet de rechter uitspraak in het kort geding van CBL tegen FDF. Woensdagochtend wordt pas duidelijk wat de protesterende boeren precies gaan doen.

