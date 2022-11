Wat de affaire-Arib en -Bergkamp heeft onthuld

Deze week kwam de affaire rondom oud-kamervoorzitter Arib en Vera Bergkamp eindelijk tot rust, voorlopig, in ieder geval. Zeker is nu dat de Tweede Kamer als werkgever niet helemaal functioneert. Wat betekent het voor ons als kiezers?

De afgelopen tijd was Den Haag in de ban van het drama rondom oud-kamervoorzitter Arib, haar opvolger Bergkamp en grensoverschrijdend gedrag in de kamer. Met een chaotische en toneelwaardige ontknoping eind november: de gehele ambtelijke top van de Tweede Kamer stapte op. Beduusd stonden Kamerleden deze week te kijken naar de politieke onrust die ze zelf hebben gecreëerd.

Beluister de nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje via onderstaande speler, of zoek hem op via Spotify, iTunes, Podimo of een van de andere bekende podcastkanalen.

De affaire scheen een licht op de staat van het dagelijkse bestuur van de Kamer, en de rol van de ambtenaren die op de achtergrond zorgen dat alles blijft lopen. Wat zijn hun rechten? Waar kunnen ze terecht als ze klachten hebben over grensoverschrijdend gedrag? En is het laatste woord over grensoverschrijdend gedrag in de politiek nu gezegd?

Met politiek redacteur Wilma Kieskamp duiken we in deze zaak. Want hoewel de rust inmiddels lijkt teruggekeerd in de Kamer, loopt er in de achtergrond een veel breder onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de Tweede Kamer, met mogelijk grote gevolgen. Daarnaast neemt ze ons mee in de nuance van de affaire die uitgroeide tot een mediastorm: hoe werden de beschuldigingen tegen Arib onderdeel van een politiek spel? En doet Bergkamp het echt wel zo slecht?