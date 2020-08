Wat de aankomende eerstejaars nu allemaal moeten missen

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

De kinderen moeten weer eens ouderwets vóór 19.00 uur boven zijn, zodat wij in alle rust de persconferentie kunnen kijken. Ze schieten meteen in het regime van maart en weten dat ze ons nu even niet mogen storen.

We kijken enigszins teleurgesteld naar de televisie. De maatregelen zijn voor het eerst gericht op studenten, maar ik zou me niet erg aangesproken voelen door Rutte’s algemene vermaningen. Ik hoor via via dat de studenten in mijn oude stad, Leiden, boos zijn dat hun introductietijd niet door kan gaan. Niet in alle studentensteden zijn er immers uitbraken en er ligt al een coronaproof anderhalve-meter-kennismakingsdraaiboek klaar, waarvoor aan alles is gedacht qua medische voorzieningen, hygiëne, kleine groepen en natuurlijk afstand.

Het lijkt me voor de aankomende studenten aan de ene kant comfortabeler. Ik voel althans weinig weemoed als ik denk aan de eerste weken, waarin wij kontje aan kontje sliepen, aten en werkten teneinde de vereniging en haar leden beter te leren kennen. Aan de andere kant: een stampvolle, kolkende, zingende zaal met ouderejaars die jou een warm welkom in het studentenleven heten, maakt een indruk die je nooit meer vergeet. Dit is waar je bij wil horen, een grote belofte van uitbundig plezier en saamhorigheid, dit zijn de mensen die jou door je eerste jaar heen loodsen. En dat moeten de aankomende eerstejaars nu allemaal missen, want een latrelatie met je toekomstige vrienden voor het leven lijkt me lastig.

De solidariteit van de soldaten van Oranje vroeg in de Tweede Wereldoorlog veel grotere offers

Misschien had Rutte hen moeten aanspreken op het verleden, op de meest roemruchte studenten uit de geschiedenis. De solidariteit van de soldaten van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema, Peter Tazelaar en Chris Krediet vroeg in de Tweede Wereldoorlog immers veel grotere offers dan wat er nu van de studenten gevraagd wordt. En ze daarna, wellicht, na goedkeuring van de draaiboeken, een kans moeten geven hun introducties te houden.

Als ik boven kom, zie ik dat onze meiden zich bezig houden met het ‘Het grote boek van Madelief’. Gelukkig weten we nog niet wat hun te wachten staat tegen de tijd dat ze het huis uit gaan.

