Wat bezielt je als je iemand gijzelt in een winkel en 200 miljoen losgeld vraagt? ‘Vaak liggen de motieven op het emotionele vlak’

Voor klanten en medewerkers van de Apple-winkel aan het Leidseplein moet het een bloedstollende avond zijn geweest. Kort na half zes stapte een man in camouflagekleding de winkel binnen. Hij droeg een automatisch wapen en een vest met draadjes, dat in elk geval oogde als een bomvest, en nam direct iemand in gijzeling.

Zeventig mensen uit het gebouw wisten te ontkomen met hulp van de politie. Vier mensen hielden zich urenlang schuil in een bezemkast. Het engst moet het zijn geweest voor de klant van de winkel die in gijzeling werd genomen, en die uiteindelijk rond half elf naar buiten wist te vluchten.

De gijzelnemer, die achter hem aan rende, werd door de politie aangereden en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een 27-jarige Amsterdammer.

Jaap Knotter, lector aan de Politieacademie en bij hogeschool Saxion, zou hem dolgraag spreken om te weten wat er in hem omging. Voor zijn proefschrift uit 2014 interviewde hij daders van ontvoeringen en gijzelingen over hun motieven en handelswijze.

Waarom beginnen daders aan een gijzeling ?

“De motieven lopen sterk uiteen. Heel vaak liggen motieven op het emotionele vlak. Trots die gekrenkt is, soms speelt er een op het oog lullig incident. Het gaat dan vaak om ‘huis-tuin-en-keukenvrijheidsberovingen’. Denk aan een winkelier die een klant in een bezemkast opsluit na een conflict over een betaling. Dan gaat het om totaal niet crimineel actieve daders, die puur handelen vanuit impuls.

“Daarnaast heb je vrijheidsberovingen met een heel geplande, criminele achtergrond. Dan heb je een ander kaliber pleger, vaak gepokt en gemazeld in het criminele milieu. Je hebt gijzelingen waarover vooraf heel goed is nagedacht, en gijzelingen waarbij dat niet zo is en die ontstaan vanuit een roofoverval. Maar het is niet zwart-wit: per situatie moet de politie inschatten wat de beste interventie is.”

Wat denkt u van deze man, die volgens de politie een automatisch wapen bij zich had en camouflagekleding droeg?

“Deze man moet over zijn actie hebben nagedacht. Hij heeft bedacht bepaalde kleding aan te trekken. Hij heeft nagedacht over het signaal dat hij wilde uitzenden. Hij heeft een vest aangedaan dat in elk geval de suggestie wekte dat het om een bomvest ging. Hij heeft nagedacht over de tijd en de locatie. Hij heeft ook over de eisen nagedacht. Hij kiest niet voor een koffertje met losgeld, maar voor 200 miljoen euro aan cryptovaluta. Dat is voor opsporing moeilijker te traceren.

“Het mooiste zou zijn om met hem te kunnen praten over dat beslisproces. Waarom deze winkel, waarom rond 18.00 uur, waarom een automatisch vuurwapen? Was het de bedoeling een klant te gijzelen, of wilde hij dat met een medewerker doen?”

Maar die eis van 200 miljoen euro, daar kan toch niet over zijn nagedacht?

“Soms vragen daders 1 miljoen euro in kleine coupures. Dan kan je je afvragen hoe goed daar over is nagedacht. Hoeveel tassen heb je nodig, en hoe wil je daarmee vluchten? Het grote voordeel van cryptogeld is dat je het niet hoeft te transporteren.”

Dat bedrag is toch idioot hoog?

“De daders die ik interviewde zeggen: de losgeldeis moet in verhouding staan tot slachtoffer. Je kunt zeggen dat dat hier niet in verhouding lijkt te staat. Maar misschien heeft-ie gedacht: Apple heeft genoeg geld. En misschien heeft hij voor 200 miljoen gekozen om wat onderhandelingsruimte te hebben.”

Wat doet de politie in een situatie zoals deze?

“Het allerbelangrijkste is de veiligheid van de betrokkenen. De factor tijd staat aan de kant van de opsporingsdiensten. Bij een dader gaat dit niet in de koude kleren zitten, er zijn altijd factoren die hij niet onder controle heeft. Dan is hij gefocust op alles dat mis kan gaan en dreigt het kat-in-het-nauwprincipe. Deze man is geen moordenaar, anders had hij wel iemand doodgeschoten. Daarom is het belangrijk het spanningsniveau naar beneden te krijgen. Als plegers het gevoel hebben dat de zaak onder controle is, helpt dat om de situatie naar een geweldloos einde te brengen.

“Je moet dus zorgen voor een prikkelarme omgeving, zonder toegestroomd publiek, zodat de kans kleiner wordt dat iemand cowboyacties onderneemt. En dan moet je met zo’n man in gesprek komen. In zijn ogen is zijn eis reëel. Probeer hem te doen beseffen dat het tijd kost zo veel geld te regelen.”

Waarom reed de politie de dader aan, in plaats van hem neer te schieten?

“Dat weet ik niet. Het is een split second waarin je die keuze moet maken. Moet je hem neerschieten, of kun je hem op een andere manier overmeesteren? Doodschieten is vaak niet noodzakelijk. Liefst wil je de dader overmeesteren, zodat je in gesprek kunt gaan en zodat hij veroordeeld kan worden. Dat is hier gebeurd. Uiteindelijk is dit fantastisch afgelopen, zonder dodelijke slachtoffers.”

Hoe vaak komt gijzeling in Nederland voor?

“Dit soort gewelddadige gijzelingen gelukkig niet vaak. Maar vrijheidsberoving – dat zijn alle gevallen van ontvoering en gijzeling – komt vaak voor. Ik onderzocht de periode van 1999 tot 2008 en schrok van het aantal dat ik in de politieregistratie tegenkwam: 6882. Of de verdachten uiteindelijk ook veroordeeld zijn, daarover valt niets te zeggen. Het kan zijn dat het bewijs onvoldoende was.”

